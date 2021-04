1:25



Le compte à rebours se poursuit pour la première majeure masculine de l’année, avec une couverture complète de The Masters en direct du 8 au 11 avril sur la chaîne dédiée de Sky Sports.

Hideki Matsuyama se rapproche de l’histoire majeure de The Masters, avec une couverture étendue de la ronde finale à Augusta National exclusivement en direct sur Sky Sports.

Les restrictions de diffusion mondiales signifient que la couverture en direct complète aura lieu dimanche à 19 heures – le tout sur Sky Sports The Masters – bien qu’il y ait beaucoup d’action en direct à profiter d’ici là via le bouton rouge.

L’option Groupes en vedette est l’un des nombreux flux supplémentaires disponibles à regarder tout au long du tournoi, ces joueurs de renom étant disponibles à partir de 15h15 via le bouton rouge sur Sky Sports The Masters tout au long du week-end.

Bryson DeChambeau fait partie des favoris pour la première majeure masculine de l’année

Vous pouvez suivre les progrès des joueurs via Amen Corner – l’étirement à trois trous emblématique d’Augusta – sur le bouton rouge ou gratuitement via le site Web Sky Sports et la chaîne YouTube Sky Sports, tandis qu’il y a un flux supplémentaire sur le bouton rouge couvrant le quatrième, cinquième et sixième trous.

Le flux des 15e et 16e trous est également disponible pour les quatre jours, tandis que le spectacle On The Range est disponible sur le canal principal pour les deux derniers tours.

HEURES DE TÉLÉVISION

* L’astérisque est pour les horaires approximatifs

Dimanche 11 avril

The Masters – Phase finale EN DIRECT! – de 1900 à 0030 sur Sky Sports The Masters (Live from the Masters de 1800 à 1900)

The Masters – En direct Vivre de

09h00-12h00 – Petit déjeuner des maîtres – En direct sur Sky Sports The Masters

* 1515-2300 – Groupes en vedette Live Masters – Live via le bouton rouge

* 1530-2230 – Trous en vedette en direct (4e, 5e et 6e) – En direct via le bouton rouge

* 1600-2300 – En direct d’Amen Corner – En direct via le bouton rouge, la chaîne YouTube Sky Sports Golf et le site Web Sky Sports

1600-1800 – En direct sur la plage – En direct sur Sky Sports The Masters

* 1730-2330 – Trous en vedette en direct (15e et 16e) – En direct via le bouton rouge

ET IL Y A PLUS …

Le programme complet de la semaine du tournoi sera consacré à la première majeure masculine de l’année, avec des documentaires spéciaux et des faits saillants des archives du Masters, ainsi que des avant-premières en direct du lundi au mercredi pour vous apporter les dernières nouvelles et interviews d’Augusta.

Rory McIlroy aura une autre occasion de terminer la carrière du Grand Chelem

Il y aura des temps forts de deux heures montrés lundi matin pour revenir sur le jeu de la veille, tandis que le tour final sera répété – en entier – le lendemain de l’attribution de la veste verte.

D’autres programmes spéciaux de Masters seront disponibles au téléchargement via Sky Sports On Demand, tandis que les clients de Sky Q pourront suivre des extraits, des faits saillants et des fonctionnalités divertissantes.

Les commentaires en direct du premier tee au dernier seront disponibles sur skysports.com et les applications mobiles de Sky Sports, avec des clips en direct disponibles via les comptes Facebook, Twitter et Instagram de Sky Sports.

RÉCAPITULATIF DE SKY SPORTS

Les clients de Sky Q peuvent accéder à Sky Sports Recap, un système qui vous permet de voir les moments clés de l’un des plus grands événements du calendrier sportif. La nouvelle technologie innovante vous permet d’avoir plus de contrôle sur les coups que vous voyez et de vous mettre rapidement au courant du tournoi.

Vous verrez les meilleurs clips de la ronde de la journée jusqu’à présent et rattraperez chacun des tours précédents, ainsi que tous les autres moments importants des noms notables dans le domaine.

Les abonnés de Sky Q qui ont rejoint la couverture tardivement, ou qui souhaitent simplement revivre ce qu’ils ont vu jusqu’à présent, peuvent le faire en appuyant sur le bouton rouge de votre télécommande Q, puis en sélectionnant l’option «Récapitulatif».

