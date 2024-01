Le programme « Synergy » d’OSV répond à l’appel de Vacaville pour des offres d’arts adaptatifs – The Vacaville Reporter

Les enfants ayant des besoins spéciaux expérimentent la joie sur scène de se produire dans la production d’Aladdin de Team Dixon. L’équipe Dixon s’associe à On Stage Vacaville pour son programme Synergy Adaptive Arts, offrant aux enfants ayant des besoins spéciaux la possibilité d’explorer des cours d’art dans un espace sûr et inclusif. (Photo contribuée, équipe Dixon).

Depuis plus de 20 ans, On Stage Vacaville est une force active dans la communauté, poursuivant sa mission fondée de promouvoir, soutenir et développer les arts de la scène dans la région.

Après avoir recentré sa programmation pour mieux servir et attirer les personnes sous-représentées en 2011, OSV s’inspire directement de la communauté qu’elle vise à atteindre.

Le nouveau programme artistique de l’organisation à but non lucratif comble un poste vacant après que la pandémie a interrompu tous les programmes locaux d’arts adaptatifs. À partir du 30 janvier, le programme Synergy Adaptive Arts propose des cours spécialement conçus pour les enfants ayant des besoins spéciaux qui souhaitent s’impliquer dans la danse, les arts visuels et la musique.

« Tout le monde n’arrêtait pas de dire que les cours d’arts adaptés établis avaient fermé leurs portes dans la communauté pendant la pandémie et qu’ils n’avaient pas rouvert », a déclaré Angela Arteritano, directrice du développement d’OSV.

Le besoin ne vient pas seulement des parents d’enfants ayant des besoins spéciaux, mais aussi des éducateurs en art déjà intégrés dans la communauté et qui souhaitent se lancer dans les arts adaptés mais qui manquent de ressources.

« Nous avons entendu des parents et des entreprises locales nous parler de classes qui accueilleraient quelques élèves ayant des besoins spéciaux et qui n’étaient pas conçues pour cela. Ils avaient besoin d’une aide ou d’un espace dédié pour ces enfants dans leurs classes et ne parvenaient tout simplement pas à trouver un moyen de le faire. C’est à ce moment-là que nous avons reconnu un besoin », a expliqué Arteritano.

Initialement prévu pour commencer à l’automne, les inscriptions aux cours ont ouvert au cours de la nouvelle année, le premier cours étant prévu pour le 30 janvier. Commençant le déploiement du programme avec deux cours en janvier, les cours d’arts visuels marqueront le début des partenariats locaux du programme. avec le Joyful Arts Center. D’autres partenariats incluent le programme de loisirs thérapeutiques de Vacaville et la Royal School of Ballet qui dirigera la partie danse.

Bien que le site Web de l’OSV n’ait pas été mis à jour pour refléter les inscriptions à venir, les places se sont rapidement remplies après l’annonce des inscriptions via la newsletter et les réseaux sociaux. “En une journée, tout était épuisé”, a déclaré Arteritano, émerveillé par la réponse massive des parents et des étudiants intéressés. Cela témoigne du besoin urgent de cela dans la communauté, a-t-elle déclaré.

Les cours seront offerts deux fois par semaine, chaque classe pouvant accueillir 12 étudiants. Les offres de programmes plus larges comprennent la musique, la danse et les arts visuels, les cours spécifiques pouvant inclure les percussions, les instruments et le chant. Les étudiants âgés de 8 ans et plus ayant des besoins particuliers auront la possibilité de décider comment ils souhaitent structurer leur emploi du temps.

“S’ils s’orientent vers les arts visuels avec seulement un peu de musique, ils peuvent suivre un cours d’arts visuels et ensuite le compléter par un cours de chant, par exemple”, a expliqué Arteritano. « Ils peuvent construire leur emploi du temps en fonction de leurs intérêts », a-t-elle déclaré, ajoutant que l’objectif est de réellement développer le programme pour inclure encore plus d’options pour la communauté diversifiée.

En plus de célébrer les réussites des étudiants tout au long de l’année, Arteritano a déclaré qu’ils organiseraient également un spectacle de démonstration à la fin de l’année pour que tous les étudiants puissent partager leurs réalisations avec la communauté.

Arteritano possède elle-même une solide expérience dans le domaine des arts, ayant obtenu un MFA en chorégraphie et un BFA en Studio Art. Même si elle enseigne activement la danse à la Royal School of Ballet ainsi que les cours de flamenco, son rôle dans le programme se concentrera davantage sur la formation du personnel que sur l’enseignement aux étudiants.

Arteritano dit qu’elle était actuellement à New York pour assister à la conférence de l’Association nationale des professionnels des arts du spectacle, dont l’objectif principal était les pratiques d’accessibilité dans les arts.

“Nous grandissons à mesure que ce programme grandit avec nous”, a déclaré Arteritano, ajoutant que le président de l’OSV poursuit une maîtrise en administration des arts et en entrepreneuriat. «Nous nous efforçons simplement d’offrir à ces enfants autant que possible, en leur donnant accès et en élargissant réellement leurs options dans notre communauté.»

Au-delà de la formation initiale, l’objectif à terme est de faire en sorte qu’un expert anime un séminaire une à deux fois par an auprès des instructeurs et des partenaires, ainsi qu’aux parents.

L’idée, a déclaré Arteritano, est que le programme soutiendra non seulement les familles et les étudiants qui en ont besoin, mais également les artistes et professionnels locaux qui souhaitent disposer des ressources nécessaires pour enseigner à ces enfants.