Le programme Streator FFA continue d’atteindre de nouveaux sommets et prévoit une nouvelle collecte de fonds pour les atteindre – Shaw Local

Lorsque Kaylee Lewis, senior au Streator High School, était en huitième année, elle était nerveuse de parler à des étrangers et tremblait parfois pendant la prise de parole en public.

Et alors qu’elle vivait en ville et n’avait aucun lien avec la vie agricole, elle a rejoint FFA.

« J’ai beaucoup appris au cours de mes quatre années et j’ai acquis une appréciation de l’agriculture », a déclaré Lewis. “(Instructeur agricole et conseiller FFA Riley Hintzsche) m’a aidé à gagner en confiance pour parler et parler aux juges lors des compétitions. Je suis maintenant à l’aise pour parler en grands groupes et rencontrer de nouvelles personnes.

Lewis a déclaré qu’elle s’était affirmée au point d’envisager une carrière dans l’agro-industrie après l’université.

Streator High School FFA et les étudiants en agriculture prennent des selfies avec des porcelets lors du projet Think OINK à l’école. (Photo fournie par Gwen Heimerdinger)

Son histoire n’est qu’une parmi tant d’autres qui ont propulsé le programme d’agriculture de l’école secondaire Streator de 86 élèves en 2014 à 173 aujourd’hui.

Et au cours de la dernière année, le Streator FFA a été nommé le premier chapitre de l’Illinois sur 355 programmes agricoles dans tout l’État.

Le programme a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie, a déclaré Hintzsche, et la FFA a décidé d’organiser un dîner inaugural d’anciens élèves et une vente aux enchères le samedi 25 février au Streator High School Commons et à l’auditorium pour non seulement connecter le programme et la communauté, mais également pour collecter des fonds pour suivre la croissance de la FFA.

Il se passe rarement un week-end. Les étudiants de la FFA ne se rendent pas à une compétition ou à un atelier, à tel point que la classe d’agriculture a des pancartes jaunes accrochées dans la salle pour rappeler aux étudiants l’horaire. Les voyages peuvent être coûteux, a déclaré Hintzsche. La FFA a un budget de 50 000 $ dans son compte pour les voyages d’étudiants, mais les conventions d’État et nationales dépassent chacune 10 000 $ de dépenses.

« Nous ne voulons pas nous retrouver dans des situations où nous devons dire aux étudiants qu’ils ne peuvent pas saisir d’opportunités parce qu’ils n’ont pas les moyens d’y aller », a déclaré Hintzsche.

Streator High School a récemment embauché une deuxième enseignante à temps plein, Gwen Heimerdinger, pour suivre la croissance du programme et un bulletin hebdomadaire est publié pour tenir la communauté au courant de tous les événements du programme.

“La croissance des étudiants intéressés, impliqués et inscrits dans des cours liés à l’agriculture et à la FFA est directement liée à l’expérience et à la culture que Riley a construites”, a déclaré la principale Amy Jo Mascal. « Gwen étant une enseignante stagiaire avec nous, puis aidant à développer encore plus le programme et les opportunités en tant qu’enseignante à temps plein, a également été cruciale pour le processus. Les étudiants, qu’ils aient ou non une formation en agriculture, savent que ce programme est accueillant, exaltant et puissant.

Les résultats s’affichent. Non seulement le programme a obtenu le statut de premier chapitre en 2022, mais il a également été nommé l’un des 3 meilleurs chapitres du pays (modèle d’excellence).

Les membres de la FFA du Streator High School participent au récent défilé de Noël de la ville. (Photo fournie par Allen Culver)

Sophomore Palmer Phillis a déclaré que son implication dans FFA lui ouvrait le monde, à lui et à ses pairs.

“Rencontrer des gens du monde entier a été la partie la plus excitante de FFA pour moi”, a déclaré Phillis. “J’ai un ami que j’ai pu rencontrer des îles Vierges lors de la convention nationale. J’ai rencontré des étudiants de toute l’Amérique.

Tous les profits de la vente aux enchères et du dîner des anciens de la FFA bénéficieront aux 173 étudiants et membres de la FFA du programme de Streator, y compris leurs voyages aux conventions nationales et nationales.

Les membres de Streator FFA montrent des plaques les reconnaissant comme le premier chapitre de l’Illinois sur 355 autres programmes agricoles. (Photo fournie par Riley Hintzsche)

Phillis, Riley Matsko, Brayden Matsko, Zander McCloskey et Nolan Lukach, étudiants en agriculture et membres de la FFA, faisaient partie de l’équipe organisant le nouvel événement.

L’équipe a rencontré et téléphoné aux entreprises locales pour obtenir des sponsors et collecter des articles aux enchères.

“Au cours de la dernière année, il y a certainement eu plus d’élan dans notre communauté lorsque nous parlons de FFA”, a déclaré Brayden Matsko. “C’était excitant d’entendre ça.”

Hintzsche a déclaré que l’objectif était de faire du dîner un événement annuel de collecte de fonds.

Le public est le bienvenu, pas seulement la communauté agricole. Des soupers au porc effiloché seront servis de 17 h à 18 h 30 pour 10 $ et l’encan silencieux est prévu à 17 h et l’encan en direct à 18 h 30. Il y aura également des planches carrées et des tirages 50/50.

Hintzsche a déclaré qu’il était ravi de voir le programme continuer à se développer et qu’il appréciait l’administration de l’école, le conseil et le soutien de la communauté au fil des ans. Le district améliorera ensuite les salles de classe d’agriculture avec un projet de construction qui relie les deux salles de classe et son bureau, mais avec des chiffres en hausse, il y a plus de potentiel pour de plus grands projets à l’avenir. Par exemple, le programme annuel de la classe d’agriculture qui élève des porcelets de la naissance à environ six semaines est passé d’une truie à deux.

“Ils nous ont accordé une grande confiance et c’est un sentiment réconfortant d’avoir cela”, a déclaré Hintzsche à propos des responsables du district. “Cela nous a permis de créer plus d’opportunités.”

Les histoires partagées par les étudiants Lewis et Phillis démontrent à quel point le programme peut être puissant pour propulser les étudiants, même s’ils n’ont jamais mis les pieds dans une ferme ou travaillé dans un champ.

“La promotion de l’ensemble du programme et du programme d’études, ainsi que les opportunités partagées avec tous les étudiants, le personnel et la communauté, permettent à tous les étudiants de savoir qu’ils peuvent être impliqués”, a déclaré Mascal. “Toutes les peurs ou les doutes qu’un étudiant peut avoir sont facilement effacés lorsqu’il suit son premier cours d’agriculture, assiste à sa première réunion ou événement FFA, ou simplement en discutant avec l’un des enseignants du programme ou des étudiants impliqués.”

Lewis a déclaré qu’elle souhaitait que davantage d’étudiants envisagent des programmes agricoles. La FFA espère que le dîner et la vente aux enchères des anciens serviront de vitrine supplémentaire pour le programme pour les années à venir.

“C’est tellement plus que du soja, du maïs et du bétail.”