Le programme Soar vise à propulser les entrepreneurs autochtones vers de nouveaux sommets

La cofondatrice d’un nouvel accélérateur pour les entrepreneurs autochtones a déclaré que les propriétaires d’entreprises prospères des Premières Nations lui répétaient sans cesse qu’ils voulaient se développer, mais qu’ils se sentaient coincés sur un plateau.

« Il y avait un écart qui faisait qu’une fois que vous franchissiez la barre du million de dollars, comment passer à l’étape suivante », a déclaré Sunshine Tenasco, qui est Anishinabe de Kitigan Zibi Anishinabeg, au Québec.

Elle a donc exploité son réseau et persuadé la Banque de développement du Canada (BDC), la société de paiement mobile Square et d’autres de soutenir Soar, un programme d’accélération lancé cet été, qui vise à aider cinq entreprises autochtones à atteindre ce que Tenasco appelle « le niveau supérieur ».

Elle affirme désormais que les entreprises « apprennent à voler ensemble ». Cette semaine, les fondateurs de l’entreprise ont partagé leurs idées sur la croissance avec des centaines d’autres propriétaires d’entreprises autochtones. lors d’un sommet virtuel.

Les chefs d’entreprise et les universitaires autochtones affirment que les membres des Premières Nations sont de plus en plus intéressés par la création d’entreprises et soulignent que le fait de disposer d’un plus grand nombre de marques autochtones de renom est essentiel pour établir l’indépendance économique et donner des exemples de réussite.

« Nous avons besoin que nos jeunes, nos aspirants entrepreneurs, se voient dans ces grandes entreprises prospères et voient qu’ils peuvent réussir sans sacrifier leur identité en tant que peuple autochtone », a déclaré Michael Mihalicz, professeur adjoint d’entrepreneuriat à l’Université métropolitaine de Toronto (TMU). ).

REGARDER | Transformer les entreprises des Premières Nations en grandes marques : Les entrepreneurs autochtones reçoivent un coup de pouce à la conférence Soar Près de 1 500 entrepreneurs autochtones participent à la conférence Soar pour réseauter et obtenir du soutien pour leurs entreprises naissantes.

5 entreprises, 1 objectif

Les cinq entreprises de la première cohorte de Soar comprennent Érable Wabanaki de la Première Nation Tobique au Nouveau-Brunswick, Savons Séquoia basé sur la réserve de Kahnawake au Québec, Mini-tipi de Gatineau, Québec, Beauté des pommettes de St. Catharines, en Ontario, et Ville indienne de Calgary.

Chaque entreprise réalise déjà plus d’un million de dollars de chiffre d’affaires annuel et l’objectif ambitieux de l’accélérateur est de multiplier par cinq son chiffre d’affaires en un an seulement.

« C’est presque effrayant », a déclaré Trisha Pitura, co-fondatrice de Mini Tipi, à propos de la cible.

Mini Tipi travaille avec des artistes autochtones qui produit des patrons de tissus avec des symboles et des motifs authentiques des Premières Nations pour fabriquer des couvertures, des châles, des ponchos, des sacs et des mitaines.

Pitura, de la Première Nation de Nipissing, près de North Bay, en Ontario, a lancé l’entreprise avec sa partenaire Mélanie Bernard en 2016, lorsque les deux nouvelles mamans travaillaient toutes deux dans leur sous-sol.

Ils comptent désormais huit travailleurs et une usine de 7 000 pieds carrés à Gatineau, au Québec. Pitura affirme qu’ils changent de marque et lancent de nouveaux produits dans le cadre de leurs efforts pour réaliser une forte augmentation de leurs revenus.

« C’est vraiment excitant d’avoir cette opportunité. »

Trisha Pitura, à droite, avec sa partenaire d’affaires Mélanie Bernard, regarde du tissu dans l’usine Mini Tipi à Gatineau, au Québec. L’entreprise travaille avec des artistes autochtones pour fabriquer des ponchos, des couvertures et des sacs. (Christian Patry/CBC)

Dynamisme des entreprises autochtones

Statistique Canada estime qu’il y a 37 000 entreprises appartenant à des Autochtones au Canada, mais le Conseil canadien pour le commerce autochtone estime ce chiffre à plus de 50 000 entreprises .

Les rapports de données du recensement indiquent plus de 54 000 Canadiens autochtones sont des travailleurs indépendants un nombre qui augmente depuis des années.

« Les entrepreneurs autochtones demeurent l’un des groupes démographiques d’entrepreneurs qui connaissent la croissance la plus rapide au Canada », a déclaré Mihalicz, conseiller autochtone chez TMU. « Je prévois que cela se poursuivra pendant de nombreuses années et décennies. »

Tenasco sait tout sur la volonté de démarrer une entreprise. Jeune entrepreneure en 2009, elle apparaît à l’émission Dragons Den de CBC .

Cette expérience l’a finalement inspirée à créer son propre concours d’entreprise, Présentation de pow-wow qui a débuté en 2015 et finance les startups autochtones.

Sunshine Tenasco, cofondatrice du programme Soar, souhaite voir davantage de visages autochtones impliqués dans tous les aspects de l’entrepreneuriat et permettre aux entreprises autochtones de réussir. (Soumis par Sunshine Tenasco)

Le Pow Wow Pitch est toujours en cours et toutes les entreprises de Soar sont des anciens élèves du concours.

Tenasco affirme que les entreprises « ont toutes commencé avec très peu, puis se sont développées » et qu’elles sont prêtes à augmenter leurs revenus et à devenir de grandes marques.

Comment la croissance des revenus peut se produire

Augmenter les revenus de cinq fois par an serait un défi pour la plupart des petites entreprises, mais Soar inclut certains éléments spécifiques pour rendre cela possible.

La BDC et d’autres sponsors du programme organisent des rencontres entre chaque entreprise et des fournisseurs potentiels, comme des détaillants.

De plus, chaque entreprise fait l’objet d’une procédure accélérée d’inscription aux programmes d’approvisionnement social du gouvernement et des entreprises axés sur le recours à des fournisseurs diversifiés, y compris des entreprises autochtones.

L’un de ces programmes est le Conseil canadien des fournisseurs autochtones et issus de minorités (CAMSC), qui donnera aux entreprises Soar la possibilité de conclure des accords avec 120 acheteurs entreprises et gouvernements. CAMSC affirme que ces acheteurs ont dépensé 7 milliards de dollars auprès de fournisseurs autochtones et issus de minorités depuis 2004.

Enfin, les entreprises bénéficieront d’une aide en matière de ventes en ligne et d’informatique, sous forme de subventions, ainsi que d’un accès à un prêt sans intérêt de la BDC de 100 000 $. dépenser pour les besoins informatiques .

Par exemple, Mini Tipi est vendu dans 80 magasins à travers le pays, mais 60 pour cent de ses ventes se font en ligne. L’entreprise améliore son site Web et son marketing, mais une visibilité de haut niveau sera essentielle pour atteindre davantage de consommateurs.

Michael Mihalicz, professeur adjoint d’entrepreneuriat à l’Université métropolitaine de Toronto, affirme que les propriétaires d’entreprises autochtones constituent l’un des groupes démographiques entrepreneuriaux qui connaissent la croissance la plus rapide au Canada. (James Dunne/CBC)

Pitura dit que son rêve est de conclure un partenariat avec l’équipe olympique canadienne, ce qui, espère-t-elle, signifierait que les athlètes utiliseraient leurs couvertures, sacs ou châles dans le cadre de leur uniforme de cérémonie. Elle affirme également qu’un plus grand nombre d’entreprises clientes achetant des cadeaux personnalisés pour les clients ou le personnel contribuerait à augmenter les ventes.

Un autre objectif clé est d’augmenter les ventes aux États-Unis et au-delà, et Pitura affirme que son entreprise considère Manitobah (anciennement Manitobah Mukluks) comme un modèle de réussite sur ce front, puisque la marque est vendue dans plus de 50 pays.

Nouvelle vague de soutien

Soar n’est pas la seule initiative développant les entrepreneurs des Premières Nations à travers le pays. CBC News a repéré plus d’une douzaine d’émissions, dont bon nombre ont été lancées au cours des dernières années et d’autres sont prévus .

Le chef Clarence Louie, de la bande indienne d’Osoyoos, dans la région de l’Okanagan, en Colombie-Britannique, affirme qu’il s’agit d’une tendance positive.

« Tout ce qu’un projet ou une stratégie peut faire pour aider les autochtones dans leurs affaires est une bonne chose », a-t-il déclaré.

Sur le plan universitaire, l’Ontario Collège uni et le Université de Waterloo a lancé deux programmes d’entrepreneuriat autochtone cet automne, et l’Université de la Colombie-Britannique est une pionnière dans la création de soutien entrepreneurial aux communautés autochtones, ayant lancé son Programme Ch’nook en 2007.

De plus, le Saskatchewan Indian Institute of Technologies (SIIT) a Pawâcikêwikamik : Nutrien MakerLodge, une installation dans un établissement d’enseignement géré par les Premières Nations à Saskatoon qui offre à la fois un programme de certificat pour les étudiants et un programme d’accélération pour les entreprises autochtones.

Au Nouveau-Brunswick, le Initiative conjointe de développement économique (JEDI), une organisation autochtone à but non lucratif, a lancé un incubateur en 2017 et propose un accélérateur depuis 2015.

Le chef Clarence Louie de la bande indienne d’Osoyoos est vu lors d’un événement sur ses terres traditionnelles près de la rivière Okanagan. Il dit que voir autant d’initiatives visant à développer les entrepreneurs des Premières Nations partout au Canada est une tendance positive. (Soumis par le chef Clarence Louie)

Raviver la tradition entrepreneuriale

Le chef Louie possède une profonde compréhension de l’entrepreneuriat, ayant dirigé son groupe dans de multiples entreprises commerciales pendant près de 40 ans. La bande indienne d’Osoyoos compte désormais 13 entreprises qui, selon elle, ont généré 120 millions de dollars de revenus au cours des cinq dernières années.

Louie aime ce qu’il voit dans de nombreuses communautés des Premières Nations.

« Au cours des 20 ou 30 dernières années, les gens ont repris leur cheval économique, renoué avec l’esprit entrepreneurial ancestral et se sont lancés dans les affaires. »

Il dit que la plupart des gens ne réalisent pas que les peuples autochtones « ont été les premiers entrepreneurs de cette terre. Nous avons été les premiers commerçants ».

Tenasco affirme que des programmes comme Soar peuvent répondre à un besoin lorsqu’il s’agit d’aider les entreprises des Premières Nations à se lancer dans la grande entreprise.

Elle dit que tant que davantage de visages autochtones ne seront pas impliqués dans tous les aspects de l’entrepreneuriat et ne feront pas partie du monde des affaires, « nous n’aurons pas atteint notre objectif ».