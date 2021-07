Le programme scolaire au Canada conteste la vision des mathématiques comme une discipline «objective», soutient qu’il a été utilisé pour «normaliser le racisme»

Les étudiants noirs et LGBTQ, entre autres, ont connu « barrières systémiques » à accéder à un enseignement mathématique de haut niveau, comme le racisme et les préjugés implicites, selon le nouveau programme. On attend des enseignants non seulement qu’ils identifient et éliminent ces obstacles, mais qu’ils transmettent également à tous les élèves les compétences nécessaires pour reconnaître comment les mathématiques peuvent être utilisées pour « découvrir, explorer, analyser et promouvoir des actions visant à résoudre les problèmes sociaux et environnementaux, tels que les inégalités et la discrimination. »

Le programme d’études, qui est affiché sur le site Web du gouvernement provincial, appelle à des défis « Eurocentrique » idées sur l’apprentissage des mathématiques et la création d’un « environnement antiraciste et anti-discriminatoire ». Il a plaidé contre les mathématiques étant une discipline objective:

Les mathématiques ont été utilisées pour normaliser le racisme et la marginalisation des connaissances mathématiques non eurocentriques, et une approche décoloniale et antiraciste de l’enseignement des mathématiques rend visibles ses racines historiques et ses constructions sociales.

Les enseignants sont mis au défi d’encourager différentes façons d’apprendre, comme « Connaissances autochtones » dans leurs cours, pour aider les élèves à développer « identités saines et fortes » en tant qu’apprenants en mathématiques. Le programme, qui est basé sur un cadre appelé Pédagogie culturellement pertinente et adaptée (CRRP), abordera également « questions de pouvoir et de justice sociale dans l’enseignement des mathématiques ».

Le chroniqueur du Toronto Sun, Brian Lilley, a balayé le programme en disant : « Donc, apparemment, les mathématiques sont racistes, eurocentriques et subjectives. Vraiment ? » Il a ajouté qu’appeler les mathématiques eurocentriques est faux, compte tenu de ses racines dans des endroits tels que la péninsule arabique et la Chine, et la province a permis aux militants de « insérer leur politique de gauche dans la salle de classe. »

Le nouveau programme dit que les mathématiques sont racistes et subjectives. Nous devons enseigner les mathématiques aux enfants, pas utiliser les cours de mathématiques pour enseigner la politique. Premier @fordnation et ministre de l’éducation @Sflecce besoin de résoudre ce problème. Lire et RT #onpolihttps://t.co/ZYdRnGjfyS – Brian Lilley (@brianillyy) 11 juillet 2021

La controverse en Ontario marque la dernière flambée d’une tendance vers des programmes de mathématiques qui sous-estiment ou éliminent les programmes surdoués et remettent en question l’objectivité de la science, en particulier aux États-Unis. En Californie, par exemple, les modifications proposées au programme d’études de l’État abandonneraient les programmes surdoués et décourageraient des pratiques prétendument racistes telles que l’accent mis sur « obtenir la bonne réponse. »

Le relooking des mathématiques proposé en Californie comprend l’utilisation d’un guide pédagogique appelé « Une voie vers un enseignement mathématique équitable. » Le programme, qui a été financé au moins en partie par la Fondation Bill et Melinda Gates, serait utilisé par des écoles de Géorgie, de l’Ohio et de l’Oregon. Il soutient que le concept d’objectivité des mathématiques est « sans équivoque faux » et invite les enseignants à identifier les façons dont la science est utilisée pour soutenir « vues capitalistes, impérialistes et racistes ». Il vise à assurer « résultats tout aussi élevés » pour tous les étudiants.

Le Dr Kulvinder Kaur Gill, un pédiatre ontarien, a déclaré que l’Ontario est devenu le « capitale du monde des clowns » avec les politiques gouvernementales telles que la déclaration des mathématiques « raciste » et une source de « suprémacie blanche. » Contrairement au nouveau programme, elle a dit qu’en tant qu’anglophone non natif, les mathématiques étaient son « premier amour » à l’école parce que son objectivité transcende les langues. « Ils ont remplacé la réalité des faits objectifs, les vérités par des illusions d’idéologies subjectives », dit-elle à propos du nouveau programme.

Les mathématiques étaient mon premier amour à l’école primaire et quelque chose dans lequel j’excellais. L’anglais était ma deuxième langue, mais les chiffres avaient un sens quelle que soit ma langue maternelle. Aujourd’hui, j’ai appris que le gouvernement de l’Ontario considère que les mathématiques sont « racistes » et une source de « suprématie blanche ». Monde des clowns. https://t.co/lIQBBtKL3c – Kulvinder Kaur MD (@dockaurG) 11 juillet 2021

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!