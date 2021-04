Samsung a annoncé cette semaine un nouveau Galaxy Upcycling service pour les anciens appareils Galaxy, à commencer par les appareils des séries Galaxy S, Galaxy Note et Galaxy Z datant de 2018. Une fois inscrit, votre ancien téléphone se transforme en un appareil domestique intelligent de détection de lumière et de son, parfait pour allumer automatiquement les lumières intelligentes et détecter certains sons dont vous devez être averti.

La façon dont cela fonctionne est incroyablement simple. Si vous possédez un appareil pris en charge, ouvrez l’application SmartThings sur votre téléphone Galaxy, puis accédez à SmartThings Labs. À partir de là, vous inscrirez votre appareil, puis le service réutilise essentiellement les capteurs de l’appareil dans des capteurs conçus pour détecter la lumière et le son.

Voici une ventilation.

En utilisant une solution d’IA améliorée, les appareils Galaxy peuvent distinguer plus précisément les sons dans l’environnement quotidien, et les utilisateurs peuvent choisir de sauvegarder certains enregistrements sonores. Par exemple, si l’appareil détecte des sons tels qu’un bébé qui pleure, des aboiements de chien, des miaulements de chat ou un coup, il enverra une alerte directement sur le smartphone de l’utilisateur et l’utilisateur pourra écouter le son enregistré. Les appareils peuvent également être utilisés comme capteur de lumière pour mesurer le niveau de luminosité de la pièce. Les utilisateurs peuvent facilement configurer l’appareil pour allumer automatiquement les lumières ou le téléviseur via SmartThings si la pièce devient plus sombre que la norme de lumière prédéfinie.

En raison de la consommation continue d’énergie nécessaire, Samsung précise qu’il dispose de ces fonctionnalités avec des «solutions d’optimisation de la batterie» pour aider à minimiser l’utilisation de la batterie. Cependant, vous voudrez probablement garder votre nouveau capteur de maison intelligente près d’une prise, au cas où. Samsung affirme également que les téléphones pourront interagir avec d’autres appareils IoT de l’écosystème SmartThings, faisant de vos anciens téléphones Galaxy une véritable partie de votre réseau domestique intelligent.

En ce qui concerne les appareils actuellement pris en charge, Samsung dit que ce sont tous les téléphones Galaxy S, Note et Z sortis à partir de 2018 et exécutant Android 9+. On dit que plus d’appareils seront pris en charge à l’avenir.

// Samsung