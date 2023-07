Le programme Reliance Foundation Jr. NBA revient en Inde pour la dixième année consécutive

La National Basketball Association (NBA) et la Reliance Foundation (RF), une organisation à but non lucratif qui soutient diverses initiatives philanthropiques de Reliance Industries Limited, ont annoncé aujourd’hui que la 10e année consécutive du programme RF Jr. NBA débutera le vendredi 22 juillet et proposera des cliniques et des tournois gratuits de développement du basketball à l’échelle nationale pour les jeunes, les entraîneurs et les enseignants. Le programme RF Jr. NBA est une initiative complète de développement du basket-ball pour les jeunes qui enseigne les valeurs et les principes fondamentaux du basket-ball pour avoir un impact positif sur la vie des jeunes Indiens.

Le programme de cette année comprendra :

• Tournoi de championnat national RF Jr. NBA – Pour la première fois, la NBA et RF organiseront des tournois 3 contre 3 pour les jeunes U-12 et U-14 dans 14 villes à travers l’Inde – Chennai, Kottayam, Mumbai, Kochi, Bangalore, Hyderabad, Kolkata, Pune, Chandigarh, Ludhiana, Lucknow, Delhi, Aizawl et Jamshedpur – culminant avec le championnat national RF Jr. NBA à Delhi en septembre qui couronnera les garçons et les filles U-12 et U-14 RF Jr. championnes nationales de la NBA.

• Cliniques d’entraîneurs RF Jr. NBA – La NBA et RF organiseront des cliniques en personne et virtuelles pour les entraîneurs locaux et les professeurs d’éducation physique qui enseigneront les techniques et les meilleures pratiques pour le développement de l’équipe et des joueurs à tous les niveaux, y compris la force et le conditionnement, le bien-être mental et la nutrition.

• RF Jr. NBA RISE – La NBA et la RF offriront des opportunités de formation supplémentaires pour sélectionner des joueurs exceptionnels à Aizawl et Chennai, puisque 10 garçons et 10 filles de chaque ville seront sélectionnés pour participer à des cliniques de week-end tous les quinze jours tout au long de l’année. Les participants recevront également un équipement de basketball gratuit pour soutenir leur entraînement et leur développement.

« Le basket-ball a un vaste public en Inde dans des zones géographiques variées, avec un immense potentiel parmi les jeunes talents pour poursuivre ce sport », a déclaré un porte-parole de la Reliance Foundation. «Nous sommes ravis de travailler avec NBA India pour développer et rendre le sport plus accessible avec le programme Reliance Foundation Jr. NBA. La Fondation Reliance vise à développer l’écosystème sportif dans le pays pour faire de l’Inde une nation multisports. Notre collaboration d’une décennie témoigne de la vision commune que nous partageons, grâce à laquelle nous avons pu avoir un impact sur des millions d’enfants, former des centaines d’entraîneurs et soutenir les communautés avec notre expertise et nos connaissances. Nous attendons avec impatience cette année, qui promet d’être encore plus excitante avec de nouveaux ajouts au programme, offrant plus d’opportunités et de visibilité.

« Nous sommes ravis de lancer la 10e édition du programme de basket-ball NBA Reliance Foundation Jr. en Inde, qui au cours de la dernière décennie a engagé des millions d’enfants et d’éducateurs à travers le pays et leur a fourni les ressources nécessaires pour se développer en tant que joueurs et leaders », a déclaré Rajah Chaudhry, responsable national de la NBA Inde. « Nous sommes particulièrement impatients d’introduire de nouveaux formats, programmes et cliniques percutants dans le cadre de l’édition de cette année, qui, selon nous, s’appuieront sur l’élan positif autour du basket-ball en Inde et inspireront davantage de jeunes à apprendre et à jouer au jeu. »

Le programme RF Jr. NBA a touché plus de 11 millions de jeunes et 13 000 instructeurs d’éducation physique dans 34 villes du pays depuis 2013. Le programme fait partie des initiatives plus larges de développement du basket-ball de la NBA en Inde qui offrent une voie structurée aux joueurs pour apprendre le jeu et maximiser leur potentiel. En 2017, la NBA, en collaboration avec IOT Sporting Aspiration PVT Ltd, a lancé à Mumbai sa première école de basket-ball NBA, un réseau de programmes de développement du basket-ball basés sur les frais de scolarité dans le monde entier ouvert aux joueurs masculins et féminins âgés de 6 à 18 ans de l’extérieur des États-Unis. Basketball Without Borders Asia, le programme mondial de développement du basket-ball et de sensibilisation communautaire de la NBA et de la FIBA, a eu lieu en Inde à deux reprises.

Les joueurs, les entraîneurs et les familles peuvent en savoir plus sur le programme RF Jr. NBA de cette année en suivant les réseaux sociaux de la NBA en Inde (Instagram, Facebook, Twitter). Les fans peuvent également télécharger l’application NBA pour les dernières nouvelles, mises à jour, scores, statistiques, horaires, vidéos et plus encore.