Le programme rad tech du DACC obtient une réaccréditation | Nouvelles locales

DANVILLE – Le programme de technologie radiologique du DACC a récemment reçu d’excellentes nouvelles de la part de l’organisme national d’accréditation, le Comité d’examen conjoint de l’éducation en technologie radiologique.

Le programme DACC qui prépare les étudiants à des carrières de technologues en rayons X a reçu les plus hautes distinctions autorisées, soit une prolongation d’accréditation de huit ans.

Cela marque le point culminant d’un long processus qui a commencé par la rédaction et la soumission d’un rapport d’auto-évaluation qui devait être attendu en juillet 2022 et par la préparation de l’équipe de visite du JRCERT composée de Karen Moorman et Hortencia Gonzalez, arrivée sur le campus le 20 avril. instructeur technique du Prince George’s Community College du Maryland. Gonzalez est professeur/directeur de programme de technologie technologique au Loredo College du Texas.

« En tant que pairs praticiens dans le domaine des programmes de technologie de pointe des collèges communautaires, Mme Moorman et Mme Gonzalez ont des références impressionnantes et elles savaient exactement sur quoi enquêter lorsqu’elles sont arrivées au DACC », a déclaré Tammy Howard, directrice de l’imagerie médicale.

L’équipe visiteuse a interrogé tout le monde, des professeurs aux étudiants en passant par les prestataires de soins de santé locaux qui embauchent des étudiants du DACC après avoir obtenu leur diplôme.

« Aussi impressionnés que nos pairs évaluateurs aient été par le programme DACC, Madison Harrison (la coordinatrice clinique du DACC) et moi avons été également impressionnés par eux », a déclaré Howard. « Nous avons profondément apprécié la qualité et le contenu de leur évaluation. Le processus d’auto-apprentissage et d’accréditation nous a été absolument bénéfique, comme il se doit.

Les accréditeurs ont examiné le programme DACC sur la base des « Normes nationales pour un programme éducatif accrédité en radiographie ». Comme l’a noté la présidente du JRCERT, le Dr Tracy Herrmann, « Le DACC a obtenu l’attribution maximale d’accréditation basée sur la conformité du Collège à toutes les normes pertinentes. Je félicite (Mme Howard) et le corps professoral du programme pour leur programme de haute qualité.

Le Dr Carl Bridges, directeur général du DACC, a également fait l’éloge du personnel de technologie radiologique du DACC. « L’équipe visiteuse n’a rien négligé », a-t-il déclaré. « Grâce principalement au travail acharné de Tammy Howard et de Madison Harrison, ce que (les évaluateurs) ont toujours constaté était un programme bien géré qui soutient la réussite des étudiants et répond aux besoins des employeurs locaux en matière de diplômés hautement qualifiés. Je félicite notre peuple pour cette réalisation.

Mais les professeurs de Rad Tech ne vont pas se reposer longtemps sur leurs lauriers. Même si la prochaine visite d’accréditation aura lieu en 2031, la DACC devra soumettre un rapport intermédiaire dans quatre ans seulement, au cours du deuxième trimestre 2027.

« Quand je verrai tout l’excellent travail en cours dans le programme rad-tech du DACC, je ferai tout ce que je peux pour soutenir les efforts de Mme Howard et du personnel pour poursuivre leur excellent travail afin que le programme continue de fonctionner. recevoir des distinctions », a déclaré le doyen, le Dr Manny Rodriguez.

Le Comité d’examen conjoint de l’éducation en technologie radiologique (JRCERT) est la seule agence reconnue par le ministère de l’Éducation des États-Unis (USDE) et le Conseil d’accréditation de l’enseignement supérieur (CHEA) pour l’accréditation des programmes éducatifs traditionnels et à distance en radiographie, radiothérapie, résonance magnétique et dosimétrie médicale.