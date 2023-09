Le programme pro-concurrence de Biden est testé avec la neutralité du net et des essais

Le président américain Joe Biden prononce un discours avant de signer un décret visant à « promouvoir la concurrence dans l’économie américaine » lors d’un événement dans la salle à manger d’État de la Maison Blanche à Washington, États-Unis, le 9 juillet 2021. Evelyn Hockstein | Reuters

Joe Biden s’est positionné comme un président pro-concurrence, ravissant les progressistes en installant leur liste de souhaits d’agents antitrust libéraux au début de son administration. Mais cet automne, son programme de concurrence numérique sera véritablement mis à l’épreuve, alors que la première des affaires antimonopoles technologiques du gouvernement sera enfin plaidée devant un tribunal fédéral. Mardi a marqué la convergence de plusieurs actions très attendues en matière de politique et d’application de la concurrence. Premièrement, la Federal Trade Commission a annoncé son action antitrust tant attendue contre Amazone . Peu de temps après, le président de la Federal Communications Commission a annoncé une proposition visant à rétablir les règles de neutralité du netqui interdisent aux fournisseurs d’accès Internet de privilégier certains sites Internet par rapport à d’autres. Dans le même temps, le ministère de la Justice a intenté sa propre action en monopolisation contre Google au tribunal de district de Washington, DC, trois ans après le dépôt de la plainte initiale sous la dernière administration. La deuxième contestation antitrust du ministère de la Justice contre Google devrait être jugé au début de l’année prochaine. Au cours de la présidence de Biden, beaucoup d’encre a coulé sur les approches repoussant les limites de ses autorités antitrust, en particulier alors qu’elles envisageaient des accords et des comportements inappropriés potentiels dans l’industrie technologique. Mais jusqu’à ce mois-ci, aucun des procès fédéraux pour monopole technologique n’avait démarré. Avant l’investiture de la démocrate Anna Gomez cette semaine, le FCC était dans l’impasse, incapable d’avancer sur des mesures qui ne pourraient obtenir le soutien d’au moins un de ses commissaires républicains. Les affaires antitrust et les réglementations gouvernementales sont réputées pour leurs délais souvent longs. Mais avec toutes ces actions désormais mises en œuvre, les Américains sont sur le point de voir comment se concrétise la vision de l’administration Biden en matière de concurrence. Tim Wu, qui a auparavant servi à la Maison Blanche en tant que architecte clé du programme de concurrence de l’administration Biden, a déclaré dans une interview que bon nombre des graines plantées au début de l’administration, si elles ne portent pas encore leurs fruits, sont au moins en train de « germer ». Wu a déclaré qu’au début de son mandat à la Maison Blanche, l’administration avait proposé ce qu’on appelait la « grande théorie unifiée de la renaissance de l’antitrust ». Il s’agissait notamment de nommer des autorités chargées de l’application des règles et de créer le Conseil de la concurrence de la Maison Blanche. Biden a exposé ses objectifs en matière de concurrence dans un décret publié en 2021, qui exhortait la FCC à rétablir les règles de neutralité du net et à la FTC de « contester les mauvaises fusions antérieures », entre autres. Depuis l’adoption du décret, Hannah Garden-Monheit, directrice de la politique du Conseil de la concurrence à la Maison Blanche, a déclaré que ces principes ont « pris beaucoup d’ampleur » et sont « devenus ancrés et institutionnalisés dans le travail du gouvernement ». Alors même que plusieurs volets de la politique de concurrence prennent forme, l’administration Biden est confrontée à un contre-la-montre. À l’approche de l’élection présidentielle de 2024, l’administration risque de perdre sa chance de donner suite à certaines des actions qu’elle a menées. Ce calendrier peut être particulièrement préoccupant pour la capacité à mettre en œuvre et à faire respecter les règles de neutralité du net, étant donné que la FCC ne disposait pas d’une majorité démocrate capable de faire avancer l’élaboration des règles jusqu’à cette semaine. Wu et d’autres défenseurs de la neutralité du net ont accusé l’industrie des télécommunications de s’être opposée à la candidate initiale de Biden à la FCC, Gigi Sohn, retardant sa nomination pendant plus d’un an jusqu’à ce qu’elle se retire finalement. (La société mère de CNBC, NBCUniversal, appartient au fournisseur de services Internet. Comcast .)

Gigi Sohn témoigne lors d’une audience de confirmation du Comité sénatorial du commerce, des sciences et des transports examinant sa nomination au poste de commissaire de la Commission fédérale des communications le 9 février 2022 à Washington, DC. Pierre Marovitch | Getty Images

La réticence de Biden à se tourner vers un autre candidat plus tôt signifie également que le FCC est resté dans l’impasse pendant la première moitié de son mandat de président. Pourtant, Wu a déclaré que reculer devant un candidat qualifié n’était « pas le style de Biden ». Peu importe le moment où l’administration changera de mains, Wu s’est dit convaincu que la neutralité du Net pourra prévaloir. Il a qualifié l’abrogation des règles de la FCC de Trump de « valeur aberrante » et estime que les républicains n’ont rien à gagner à ce stade en faisant pression pour l’abrogation. « Je pense aux Républicains – ils n’aiment pas que Google, Facebook fassent de la censure – et ils n’aiment vraiment pas que leur câblodistributeur le fasse non plus », a déclaré Wu. « Il n’y a actuellement aucun soutien en faveur de l’abrogation de la neutralité du Net. » À la FTC, la présidente Lina Khan a finalement intenté une action antitrust contre Amazon, l’accusant de maintenir illégalement un monopole en punissant les vendeurs qui proposent des prix plus bas ailleurs et en leur exigeant « effectivement » d’utiliser les services de traitement des commandes d’Amazon. L’avocat général d’Amazon a qualifié la poursuite de « fausse sur les faits et sur le droit ».

La présidente de la Federal Trade Commission, Lina Khan, témoigne devant une audience du comité judiciaire de la Chambre sur la surveillance de la Federal Trade Commission, à Capitol Hill à Washington, DC, le 13 juillet 2023. Kevin Wurm | Reuters