Pour contenir la propagation des cas de COVID-19 dans les zones rurales de Mathura, un programme « Oxygène sur roues » a été lancé mardi dans le district pour une fourniture rapide du gaz vital, a déclaré un haut responsable. Les véhicules chargés de bouteilles d’oxygène ont été envoyés au siège du bloc lundi soir pour assurer l’approvisionnement en oxygène des nécessiteux à partir de mardi matin.

Cela réduirait non seulement la flambée de COVID-19 dans les zones rurales de Mathura, mais le taux de mortalité serait également réduit à un minimum optimal, a déclaré lundi Mayur Maheshwari, haut fonctionnaire du gouvernement de l’Uttar Pradesh et officier nodal du COVID-19 pour Mathura. soir après avoir signalé les véhicules au quartier général de 10 blocs de Mathura et à deux zones relevant des limites de la corporation municipale. Il a déclaré que la priorité du gouvernement de l’État était de contenir la montée du COVID-19 dans les zones rurales.

Maheshwari a complété l’administration du district pour le lancement du nouveau programme car l’oxygène médical est un élément important dans le contrôle de la deuxième vague de COVID-19. Dans le cadre du programme mis en œuvre en association avec des industriels philanthropiques, les membres de la famille des patients doivent contacter le centre de contrôle et de commande intégré de Mathura et la bouteille d’oxygène requise les atteindra dans les deux heures, a déclaré le magistrat du district Navneet Singh Chahal.

L’installation sera gratuite et initialement disponible pendant quatre jours sur recommandation de l’équipe d’intervention rapide de la région au moyen de cylindres de type D. Cependant, il peut être prolongé de trois jours supplémentaires en fonction de l’exigence, ont déclaré des responsables. Alors que dans les zones rurales, le SDM de la région agirait en tant qu’officier nodal du projet, un fonctionnaire de Nagar Nigam (société municipale) sera le responsable des zones urbaines, a déclaré le DM.

