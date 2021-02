Le programme nucléaire iranien et le comportement régional devraient être traités séparément, dit Israël aux États-Unis

La bête quotidienne

Les dossiers téléphoniques prouvent que le sergent d’armes de la Chambre a ignoré les appels à la sauvegarde: chef de la police du Capitole

Erin Schaff / Reuters Le chef par intérim de la police du Capitole des États-Unis vient de venir avec les reçus.Testant devant un sous-comité des crédits de la Chambre sur la panne catastrophique qui a permis à des milliers d’émeutiers MAGA de franchir le Capitole, le chef de la police par intérim du Capitole, Yogananda Pittman, a révélé que son prédécesseur avait appelé Le sergent d’armes de la Chambre, Paul Irving, à 12h58, pour demander à la Garde nationale alors que des émeutiers pénétraient dans le bâtiment et obligeaient les législateurs à se cacher.L’ancien chef de la police du Capitole, Steven Sund, qui a démissionné après l’émeute, a de nouveau appelé Irving sept minutes plus tard. , selon les enregistrements téléphoniques tirés par Pittman – et l’a ensuite appelé au moins trois fois de plus jusqu’à 13h45. «Quand il y a une panne, vous cherchez ces commandants avec des bottes au sol pour donner cette instruction», a déclaré Pittman. « Cela ne s’est pas produit, principalement parce que ces commandants opérationnels à l’époque étaient tellement débordés qu’ils ont commencé à participer et à aider les officiers … plutôt qu’à fournir ces conseils et directives. » soutenez le récit selon lequel une série d’appels sans réponse, des informations retenues et des ordres contradictoires ont conduit à un dysfonctionnement complet – contredit directement le témoignage d’Irving.Mardi, Sund a déclaré qu’il avait demandé le soutien de la Garde nationale juste après 13 heures. Il a dit qu’il ne se souvenait pas de la conversation avec Sund et a affirmé qu’il n’avait reçu de demande officielle que «peu avant 13h30». Les troupes n’ont pas été approuvées pour aider les officiers débordés au Capitole avant 14h10. Irving a déclaré qu’il était préoccupé par «l’optique» de la présence de la Garde nationale et ne pensait pas que les services de renseignement la soutenaient », a déclaré Sund mardi. Irving, qui a démissionné à la suite de l’émeute, a déclaré que c’était «catégoriquement faux». Mardi, Irving a déclaré que si Sund, le sergent d’armes du Sénat Michael Stenger, ou tout autre dirigeant concluait avant le 6 janvier Des gardes étaient nécessaires, il «n’aurait pas hésité» à s’assurer que le renfort était prêt. les forces de l’ordre chargées de sécuriser le Capitole. Lors des auditions devant les législateurs cette semaine, les responsables se sont mutuellement blâmés pour les échecs généralisés.Un échec, a reconnu Pittman jeudi, était que personne dans les forces de l’ordre ne savait que la foule serait si violente. les suprémacistes blancs et d’autres extrémistes étaient présents, mais la petite organisation n’était pas préparée pour des milliers d’Américains «de tous les jours» «qui ont adopté une mentalité de foule». (Le chef de la police par intérim de DC, Robert Contee, a révélé mardi que les informations du FBI consistaient simplement en un e-mail envoyé le 5 janvier.) Les responsables estiment que plus de 10 000 manifestants se trouvaient au Capitole le 6 janvier et que 800 ont violé le bâtiment. Environ 1200 policiers ont répondu, a déclaré Pittman.Elle a également admis de manière stupéfiante que depuis le 6 janvier, la police du Capitole a maintenu une sécurité accrue parce qu’elle a appris que des milices avaient discuté de plans visant à « faire sauter le Capitole et tuer autant de membres que possible. »À propos de l’État de l’Union, qui n’a pas encore de date prévue. «Nous savons que les insurgés qui ont attaqué le Capitole n’étaient pas seulement intéressés à attaquer les membres du Congrès et les officiers. Ils voulaient envoyer un message symbolique à la nation comme [to] qui était en charge de ce processus législatif », a déclaré Pittman. Mardi, Irving a insisté sur le fait que la police du Capitole était au courant des renseignements fournis par le FBI et le Département de la sécurité intérieure qui «ne soutenaient pas» la probabilité d’un assaut coordonné au Capitole. Un flic du NYPD Road From Terror ‘Victim’ to Capitol Rioter «Le département n’ignorait pas les renseignements indiquant une attaque de la taille et de l’ampleur que nous avons rencontrée le sixième. Il n’y avait pas de telles informations », a déclaré Pittman jeudi. «Bien que nous connaissions la probabilité de violence de la part des extrémistes, aucune menace crédible n’indiquait que des dizaines de milliers de personnes attaqueraient le Capitole américain. Les renseignements reçus du FBI ou de tout autre partenaire d’application de la loi n’ont pas non plus indiqué une telle menace. »Pittman a ajouté que parce que les officiers du Capitole n’étaient pas préparés à une foule violente, la procédure de verrouillage n’a pas été correctement exécutée. Elle a ajouté que certains officiers ne savaient pas non plus quand utiliser la force meurtrière et que les communications radio entre les forces de l’ordre n’étaient pas solides. Cinq personnes sont mortes au cours des violentes émeutes. Quatre étaient des manifestants pro-Trump, dont le vétéran de l’armée de l’air Ashli ​​Babbitt, qui a été abattu par un policier après avoir tenté de pénétrer par effraction dans le hall du Président. L’officier de police du Capitole, Brian Sicknick, est décédé après avoir prétendument affronté des émeutiers. Dans les jours qui ont suivi le siège, au moins deux officiers se sont suicidés.En savoir plus sur The Daily Beast.Recevoir nos actualités dans votre boîte de réception tous les jours. Inscrivez-vous maintenant! Adhésion quotidienne à Beast: Beast Inside approfondit les histoires qui comptent pour vous. Apprendre encore plus.