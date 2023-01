Le programme NOAA recueille des données bien au-dessus du Pacifique pour prévoir les tempêtes meurtrières

Les rivières atmosphériques ont provoqué des semaines d’inondations, de pannes de courant et d’évacuations en Californie, et tué au moins 18 personnes. Mais la dévastation serait presque certainement encore plus grande sans les prévisions météorologiques qui arrivent avant chaque tempête. Les intervenants d’urgence, les exploitants de barrages et les agriculteurs disposent désormais de piles d’informations rapidement mises à jour sur la direction de ces tempêtes, la date à laquelle elles pourraient arriver et la quantité de pluie et de neige qu’elles pourraient apporter une fois sur place.

Cependant, l’assemblage de ces prédictions commence toujours par se rapprocher de l’action. Les rivières atmosphériques de la côte ouest passent leurs premiers jours sur d’immenses étendues vides du Pacifique. Aucun réseau de stations météorologiques ne collecte d’informations détaillées sur leur approche, comme cela est possible pour les tempêtes qui se déplacent au-dessus de la terre. Les nuages ​​peuvent obstruer les mesures par satellite et les bouées dérivantes mesurent principalement les conditions près de la surface de l’océan.

Un programme appelé Atmospheric River Reconnaissance, ou AR Recon, tente de combler ce vide de données. Il est dirigé par des scientifiques du Center for Western Weather and Water Extremes, qui fait partie de la Scripps Institution of Oceanography de l’Université de Californie à San Diego.