Le programme NHS Jabs, le PM et son équipe, fait l’envie du monde

Sourire et tonique

LA BRETAGNE ne guérit pas seulement, elle revient à la santé.

Regardez le tsunami de bonnes nouvelles hier. Les infections à Covid ont chuté de 40% en une semaine – à seulement une personne sur 1010 en Angleterre – même après l’ouverture de nos magasins et écoles.

Le parti travailliste blâme le Premier ministre pour chaque échec, tout en lui refusant le crédit de tout succès Crédit: AFP

Quelque 22 millions d’entre nous vivent dans des régions où le virus n’a tué personne en avril. Certaines grandes villes n’ont eu aucun décès de Covid en deux mois.

Nous n’étions ici que l’année dernière, bien sûr, uniquement pour une nouvelle vague hideuse. Mais les vaccins n’étaient alors qu’une lueur d’espoir, pas le changeur de jeu miraculeux qu’ils ont prouvé.

Aujourd’hui, 51,2% de la population a reçu un coup, 21,8% ont eu les deux et les infirmières célèbrent pour la première fois depuis des mois des unités de soins intensifs vides de patients Covid.

Nos frontières rouvriront dans 16 jours pour les voyages vers les pays approuvés. Il y a de l’espoir pour les vacances d’été. Dans deux semaines, ceux qui n’embrassent pas déjà leur famille et leurs amis seront officiellement autorisés à le faire.

Le programme de jabs du NHS que le PM et son équipe ont orchestré fait l’envie du monde Crédit: AP

Ce week-end devrait être le coup d’envoi de ce que le patron de Barclays prédit sera le rebond économique le plus spectaculaire depuis 1948. Et étant donné que nous avons le taux Covid le plus bas du G7, nous sommes bien placés pour voler une marche sur le compétition.

Le parti travailliste blâme Boris Johnson pour chaque échec, tout en lui refusant le mérite de tout succès. Mais le public commence à détester un tel pointage juvénile.

Le programme de jabs du NHS dirigé par le PM et son équipe fait l’envie du monde entier. Son vaste programme de sauvetage économique a sauvé d’innombrables emplois.

Pas étonnant que les notes de Keir Starmer chutent alors qu’il est obsédé par le papier peint.

Kilty secret

NOUS SOMMES encore plus confus aujourd’hui sur le concept d’indépendance du SNP.

Son chef des affaires étrangères, Alyn Smith, a déclaré que l’Écosse, hors du Royaume-Uni, rejoindrait joyeusement à la fois l’UE ET l’euro.

Alyn Smith dit que l’Écosse, hors du Royaume-Uni, rejoindrait joyeusement à la fois l’UE ET l’euro Crédit: AFP

Laissez de côté la ruine qui a amené certains petits pays de l’UE.

Comment l’Écosse est-elle «indépendante» si elle quitte le Royaume-Uni mais confie le contrôle de ses lois, de ses frontières, de son commerce et de son économie aux bureaucrates bruxellois? . . et utilise même leur monnaie?

Le SNP s’inspire moins de l’indépendance que de la laideur anti-anglaise.

Une audition de fourrure

BUDDY, le petit Chihuahua jappant, a l’air d’aboyer et pas de morsure. Ce n’est malheureusement pas strictement le cas.

Mais l’idée qu’il pourrait être détruit et son malheureux propriétaire emprisonné pour la morsure ponctuelle d’une dame Avon est dingue.

Buddy n’a jamais mordu une âme avant ou depuis Louise Elliff Crédit: NNP

La Loi sur les chiens dangereux vise à protéger contre les chiens qui sont, eh bien, dangereux.

Buddy n’a jamais mordu une âme avant ou depuis Louise Elliff. Il pourrait être victime d’intimidation par n’importe quel chat qui se respecte.

Nous sympathisons avec Louise. Mais ne bousculons pas Buddy.