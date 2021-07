Le programme mexicain d’élevage de loups reçoit un coup de pouce du zoo

Sous-espèce de loup gris la plus rare d’Amérique du Nord, le loup gris mexicain a été classé comme espèce en voie de disparition en 1976 après avoir été chassé, piégé et empoisonné au bord de l’extinction. Des années 1960 aux années 1980, sept loups gris – considérés comme les derniers de leur espèce – ont été capturés et le programme d’élevage en captivité a commencé.