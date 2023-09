Le programme McAllister Business Scholars finance des opportunités pour les majors en affaires de Saint-Bonaventure

25 septembre 2023



Le nouveau Brian and John McAllister Business Scholars Program Endowment offrira une voie vers des carrières professionnelles aux étudiants en commerce de l’Université Saint-Bonaventure.

La dotation offre aux étudiants la possibilité de postuler pour une subvention de stage d’été, ce qui pourrait aider à couvrir les coûts associés à la réalisation d’un stage. La subvention peut être utilisée pour financer des choses telles que le logement temporaire, les vêtements de travail, la technologie et le transport.

« Trop souvent, des étudiants talentueux et disposant de moyens limités doivent renoncer à des opportunités de stage extraordinaires en raison des coûts associés au fait de vivre et de travailler dans un autre endroit », a déclaré le Dr Matrecia James, doyenne de la School of Business. « Cette dotation signifiera beaucoup pour ces étudiants et contribuera à combler le fossé. Cela leur donnera également confiance en eux, leur permettant d’acheter d’autres articles tels que des vêtements professionnels ou des technologies supplémentaires afin de réussir leur stage.

En hommage à deux frères et à leurs décennies combinées de dévouement à l’éducation commerciale à Saint-Bonaventure, la fondation porte le nom de Brian McAllister et de son frère, John McAllister Sr., qui ont non seulement enseigné à Saint-Bonaventure, mais ont également occupé le poste de doyen. de l’École de Commerce.

« Leaders dynamiques et collaboratifs, John et Brian ont chacun eu un impact durable sur la vie de l’école et sur les milliers d’élèves auxquels ils ont enseigné », a déclaré Dean James. «Les éléments de base et les bases solides qu’ils ont fournis ont permis à l’École de commerce de continuer à se développer et à garantir l’excellence académique de nos étudiants.»

Au cours d’une brillante carrière de 45 ans à Saint-Bonaventure, dans l’enseignement de la comptabilité, Brian McAllister a été doyen par intérim de la School of Business à trois reprises et directeur du programme de MBA à deux reprises. John McAllister a enseigné pendant 20 ans et a été doyen de 1981 à 1983 et de 1984 à 1986.

Le programme de stages populaire de l’école offre aux étudiants des expériences commerciales concrètes. Grâce à des heures de stage encadrées, les étudiants acquièrent des informations essentielles sur les opérations quotidiennes d’une entreprise. Ils perfectionnent leurs compétences techniques et générales, apprennent l’importance du réseautage et améliorent leurs perspectives d’emploi après l’obtention de leur diplôme.

« Nous avons un programme de stages intégré au corps professoral très réussi. Les professeurs participent activement à l’établissement de relations avec les entreprises et les recruteurs », a déclaré Michael Kasperski, président de la comptabilité et directeur du programme de stages. « Les entreprises recrutent ici et ne recrutent pas sur d’autres campus. Les entreprises reconnaissent la compétence de nos étudiants en commerce et souhaitent les embaucher.

Parmi les exemples d’entreprises mondiales et nationales qui recrutent activement à Saint-Bonaventure figurent IBM, Xerox, Lockheed Martin, Marriott et tous les « Big Four » des cabinets comptables (Deloitte, EY, KPMG et PwC). Les grandes entreprises régionales et locales recrutent également sur le campus, notamment BWB, Corning Inc., CUTCO, M&T Bank, High Point Federal Credit Union et Zippo.

« Les stages mènent à des emplois à temps plein dans des domaines dans lesquels les étudiants souhaitent travailler », a déclaré Kasperski. « L’apprentissage expérientiel est un complément essentiel à la préparation en classe, c’est pourquoi cette dotation est si importante. »

Les étudiants intéressés à postuler pour une subvention de la dotation doivent contacter le bureau des stages à [email protected] ou le bureau du doyen au (716) 375-2112. Les premières bourses seront attribuées au printemps pour des stages à l’été 2024.

Les partisans de Saint-Bonaventure ont déjà engagé 100 000 $ en guise de démarrage pour le fonds de dotation. Ils mettent les anciens élèves et amis de l’université au défi de recueillir 400 000 $ supplémentaires pour la dotation du programme Brian and John McAllister Business Scholars.

Pour faire un don au Brian and John McAllister Business Scholars Program Endowment, veuillez visiter www.sbu.edu/donate.

