Le programme logiciel bêta d’Apple vous permet d’essayer des fonctionnalités iOS inédites

Apple a fait le La version bêta du développeur iOS 17 est disponible à toute personne qui s’inscrit au programme pour développeurs Apple, qu’elle ait ou non payé les frais d’inscription de 99 $. Cependant, les bêtas de développeur peuvent être pleines de bogues et de problèmes. Si vous voulez une version plus stable de iOS17

mais vous ne voulez pas attendre l’automne, vous pouvez vous inscrire Programme de logiciel bêta d’Apple et téléchargez cette version bêta lorsqu’elle sera disponible en juillet.

Ce programme vous permet de tester les versions bêta du logiciel iOS (et pas seulement iOS 17) avant une version plus large. Les nouvelles fonctionnalités iOS peuvent être amusantes, mais nous vous recommandons de télécharger une version bêta uniquement sur autre chose que votre téléphone principal, juste au cas où le nouveau logiciel causerait des problèmes. Apple fournit également aux bêta-testeurs une application appelée Retour. Les testeurs peuvent l’utiliser pour informer Apple de tout problème dans le nouveau logiciel – de cette façon, le problème peut être résolu avant la sortie générale.

Si vous souhaitez tester la version bêta du dernier logiciel iOS et l’aider à franchir la ligne d’arrivée, voici comment vous inscrire au programme de logiciel bêta d’Apple.

Rejoindre le programme logiciel bêta d’Apple sur votre iPhone

L’inscription au programme nécessite quelques étapes. Voici comment vous inscrire sur votre iPhone.

1. Sauvegardez l’iPhone sur lequel vous prévoyez d’utiliser le logiciel bêta. Encore une fois, nous vous recommandons d’utiliser un iPhone qui n’est pas votre appareil principal.

2. Allez à la Programme de logiciel bêta d’Apple page sur cet iPhone.

3. Robinet S’inscrire.

4. Connectez-vous à votre identifiant Apple.

5. Vous devriez déjà être dans la section iOS, mais sinon, appuyez sur iOS sous Guide pour les bêtas publiques.

6. Robinet inscrire votre appareil iOS sous le Commencer section.

7. Robinet Télécharger le profil et Permettre.

8. Revenez à votre écran d’accueil et appuyez sur Paramètres.

9. Robinet Profil téléchargé.

dix. Robinet Installer dans le coin supérieur droit de votre écran.

11. Entrez votre mot de passe et appuyez sur Installer à nouveau sur le formulaire de consentement.

12. Robinet Installer pour la troisième fois.

13. Redémarrez votre iPhone.

14. Une fois votre téléphone redémarré, accédez à Paramètres et appuyez sur Général.

15. Robinet Mise à jour logicielle et s’il y en a un de disponible, téléchargez-le comme vous le feriez normalement.

Pour en savoir plus sur iOS, consultez à quoi s’attendre avec iOS 17 et les fonctionnalités que vous avez peut-être manquées iOS 16.5 et iOS 16.4.