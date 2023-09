Le programme légal de marijuana à New York étend les licences de vente au détail

Le dispensaire de marijuana de Coss Marte, dans le Lower Manhattan, lui a déjà coûté plus d’un million de dollars, et il n’est même pas encore ouvert.

Il a obtenu l’année dernière une licence de dispensaire très convoitée sur la base de ses condamnations antérieures liées à la marijuana. Il faisait partie du programme Conditional Adult Use Retail Dispensary, ou CAURD, de New York, qui a jusqu’à présent limité les licences de vente au détail à ce groupe uniquement.

Mais maintenant, alors que l’État tente de stimuler le lent déploiement légal des mauvaises herbes, l’entreprise de Marte est l’une des centaines d’entreprises dans les limbes et potentiellement au bord de la ruine alors que l’État se prépare à accorder des licences générales.

« Je pourrais faire faillite », a déclaré Marte.

Outre les obstacles rencontrés pour trouver des emplacements et le financement requis pour ouvrir des dispensaires, des poursuites judiciaires ont empêché la plupart des titulaires de licence du CAURD de démarrer leur entreprise.

Mardi, le Conseil de contrôle du cannabis de l’État a voté en faveur de nouvelles réglementations qui élargiraient le maigre marché de l’herbe légale de New York en autorisant un plus large éventail de candidats. L’État a eu du mal à ouvrir suffisamment de dispensaires et à répondre à la demande, dans un contexte d’obstacles réglementaires et d’un marché illicite florissant.

« Aujourd’hui marque l’expansion la plus significative du marché légal du cannabis à New York depuis la légalisation, et nous avons fait un grand pas en avant vers notre objectif de permettre aux New-Yorkais d’avoir accès à du cannabis plus sûr et réglementé dans tout l’État », a déclaré Chris Alexander, directeur exécutif de l’Office of Cannabis Management, ou OCM, a déclaré dans un communiqué déclaration Mardi.

Les entrepreneurs déjà agréés se sentent laissés pour compte.

New York a donné la priorité aux licences de vente au détail pour les personnes qui ont été reconnues coupables d’infractions liées à la marijuana avant que l’herbe ne devienne légale en 2021. Cela fait partie d’un effort de justice réparatrice visant à donner aux personnes touchées par la prohibition une chance de prendre pied avant que les grandes entreprises n’entrent dans l’industrie.

Mais les poursuites intentées par des groupes de marijuana médicale et d’anciens combattants ont suspendu le programme et empêché les régulateurs de New York de délivrer davantage de licences ou d’ouvrir des entreprises pour les licences existantes. Les groupes soutiennent que le programme est inconstitutionnel.

En conséquence, dans tout l’État, seuls 23 de ces titulaires de licence ont ouvert leur entreprise. La grande majorité, plus de 400, n’ont pas pu ouvrir. Entre-temps, quelque 1 500 entreprises sans licence opèrent rien que dans la ville de New York.

L’annonce de mardi ne faisait aucune mention de ces titulaires de licence ni des contestations juridiques portant sur leur légitimité.

« Cela pourrait vraiment gâcher ma vie », a déclaré Marte. « Je ne pourrai peut-être pas m’en remettre. »