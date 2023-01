Le programme Junior Stewards engage les jeunes avec la nature – Shaw Local

Par Sarah Ford

Pour Shaw Média

Un programme mensuel gratuit offert par le US Fish and Wildlife Service et les Stewards of the Upper Mississippi River Refuge donne aux jeunes de la région une chance d’explorer leurs intérêts dans le monde naturel.

Des programmes éducatifs à l’apprentissage sur le terrain en passant par différentes activités et sorties sur le terrain, le programme Junior Stewards, avec l’acronyme de «intendance, technologie, éthique, émerveillement, aventure, réflexion, découverte et étude», se réunit une fois par mois du Février à décembre sous la direction de Jacquelynn Albrecht, Refuge Ranger avec Upper Mississippi River NWFR.

Le programme est dédié à inspirer les jeunes et leurs familles à se connecter et à s’engager avec le monde naturel. L’objectif déclaré est “d’éveiller l’esprit et de stimuler la curiosité pour la nature, de renforcer les capacités d’observation, d’investigation et d’imagination, et d’accroître le sens de l’émerveillement et la volonté d’apprendre tout au long de la vie”.

Les délégués syndicaux juniors et leurs familles se sont rencontrés au Clinton Community College le 21 janvier pour la 39e édition annuelle de Bald Eagle Watch. Les enfants ont découvert les oiseaux de proie, la faune locale et d’autres possibilités d’exploration plus approfondie. Ils ont souri et ri en regardant une tortue-boîte ornée se précipiter sur le sol avant de se fixer sur les chaussures marron de Jr. Steward Jacob Atterton. Un programme du Hoo Haven Wildlife Rehab and Education Center leur a appris que les pygargues à tête blanche peuvent voler jusqu’à 15 000 pieds dans les airs et peuvent manger plus d’une livre de viande par jour.

Corinne Atterton de Mount Carroll a inscrit son élève de 4e Jacob dans le programme afin qu’il puisse explorer davantage ses intérêts dans le monde naturel. Lui et son ami Isaac Rucubo de Savanna étaient fascinés par les animaux et les activités du Bald Eagle Watch, en particulier en voyant “Big Jake”, l’ambassadeur Bald Eagle de 20 ans amené par Hoo Haven.

Le groupe se réunit généralement un samedi par mois de 9 h à midi au Ingersoll Wetlands Learning Center, 7071 Riverview Rd. à Thomson, bien que les heures et les lieux varient. Le programme s’adresse aux jeunes de 10 à 14 ans et plus, et bien que l’inscription soit gratuite, le nombre de places est limité. Pour en savoir plus, contactez Ranger Jacquelynn au 815-273-2732 ou par courriel jacquelynn_albrecht@fws.gov .