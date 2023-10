Le programme hydrogène de Biden pourrait attirer 40 milliards de dollars de liquidités privées

Le président américain Joe Biden vient d’annoncer un plan ambitieux Un programme de 7 milliards de dollars développer le marché intérieur de l’hydrogène, une source d’énergie relativement propre. Présenté comme un aimant pour les investissements privés, le financement servira à la création de sept pôles régionaux de l’hydrogène. En produisant quelque 3 millions de tonnes d’hydrogène par an, les hubs pourraient éliminer 25 millions de tonnes d’émissions de carbone par an, soit à peu près l’équivalent de la pollution causée par 5,5 millions de voitures à essence.

Mais les écologistes ont réagi, reprochant à l’administration Biden d’avoir ignoré l’éléphant dans la pièce. L’hydrogène est souvent produit à partir de gaz naturel, rejetant de grandes quantités de dioxyde de carbone. L’initiative du gouvernement américain sur l’hydrogène ne fait que donner davantage de cadeaux aux entreprises qui contribuent à le réchauffement climatiqueaffirment les défenseurs de l’environnement.

« Nous avons besoin d’une transition ambitieuse pour nous éloigner des énergies sales, et non d’une autre subvention des contribuables permettant aux grandes sociétés pétrolières de reconditionner les combustibles fossiles en énergie dite propre », a déclaré Sarah Lutz, porte-parole des Amis de la Terre. dit à la BBC.

« Ces annonces d’Hydrogen Hub ressemblent davantage aux mêmes projets de carbone émanant d’entreprises pollueuses », a déclaré Susan Thomas de Just Transition Northwest Indiana dans un communiqué. communiqué de presse.

Le programme de Biden pourrait attirer « beaucoup » d’argent privé

Biden a affirmé que son initiative de 7 milliards de dollars attirerait plus de 40 milliards de dollars de capitaux privés vers les pôles hydrogène. « Les investissements fédéraux attirent les investissements du secteur privé », a-t-il déclaré au public lors d’un événement au port de Philadelphie vendredi dernier (13 octobre). « Beaucoup. »

Couvrant 16 États, les sept pôles financera des projets d’hydrogène proposés par des services publics locaux et des entreprises privées. Une partie de ces derniers noms fera hausser les sourcils. Amazone, ExxonMobil Corp.et le géant industriel Air Products and Chemicals font partie des entreprises qui reçoivent une part du financement.

Les startups qui produisent, transportent et stockent de l’hydrogène sont en plein essor. Cette année, au 13 octobre, aux États-Unis, les sociétés de capital-investissement avaient engagé 6,9 milliards de dollars dans le cadre de 29 transactions, selon PitchBookcontre 5,6 milliards de dollars pour l’ensemble de 2022. Les investisseurs en capital-risque ont investi 2,5 milliards de dollars dans 187 transactions jusqu’à présent cette année, contre 4,2 milliards de dollars l’année précédente.

Pendant ce temps, le programme hydrogène de Biden a vu son première licorne de startup d’hydrogène vert (une entreprise évaluée à 1 milliard de dollars ou plus) : Electric Hydrogen. Sa dernière levée de fonds de série C s’est clôturée à 380 millions de dollars, avec des investissements de BP, Microsoft Corp. et United Airlines.

Le stockage de l’hydrogène, processus complémentaire et critique à la production, a suscité 3 milliards de dollars de capital au cours des cinq dernières années, a déclaré PitchBook.

Hydrogène vert ou bleu

Pour les écologistes, le point de friction avec l’investissement de l’administration Biden est de savoir si les hubs produiront de l’hydrogène via des méthodes vertes ou bleues. L’hydrogène vert est plus respectueux de l’environnement car contrairement à l’hydrogène bleu, il ne produit aucun gaz à effet de serre lors de sa production.

« Les deux tiers de l’investissement total du projet sont associés à une production verte (basée sur l’électrolyse), au sein des hubs », indique le communiqué de presse de la Maison Blanche.

Les pôles de l’hydrogène auront un impact sur la sidérurgie, une industrie dépendante des combustibles fossiles que l’administration Biden espère faire pivoter vers l’hydrogène. Le secteur représente actuellement 9 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, selon un groupe environnemental. le Sierra Club.

Mais les pôles proposés dans les comtés sidérurgiques – ceux des Appalaches et du Midwest – utiliseraient la production d’hydrogène bleu. En outre, affirment les écologistes, le programme de Biden n’est pas assez ambitieux pour inciter les sidérurgistes à passer à l’hydrogène. haut fourneau, qui utilise le charbon pour produire de l’acier à partir du minerai de fer. Étant donné que le passage à l’hydrogène implique la mise à jour de ces fours, les coûts s’additionneraient.

« L’hydrogène bleu dérivé du méthane – et le captage du carbone qui le soutient – ​​n’est économique que pour quelques industries de niche », a déclaré Ben Hunkler de l’Ohio River Valley Institute. « Investir dans ces technologies non éprouvées et absurdement coûteuses risque d’enfermer notre région dans une économie basée sur le gaz. »

L’hydrogène vert utilise une méthode d’extraction qui divise l’eau en hydrogène et en oxygène par électrolyse alimentée par des énergies renouvelables.

L’hydrogène ainsi obtenu peut être stocké ou utilisé dans des processus industriels ou de mobilité lourde, selon le géant espagnol de l’énergie. Iberdrola. Étant donné que la source d’énergie pour la production est déjà verte, seul l’oxygène est rejeté dans l’atmosphère, l’hydrogène n’émet donc aucune émission de carbone.

L’inconvénient de cette méthode est son coût élevé. Mais ils devraient baisser de 30 % d’ici 2030, selon le Association internationale de l’énergie (AIE)grâce à des énergies renouvelables moins chères et à des économies d’échelle dans la production d’hydrogène.

L’hydrogène bleu est plus économique à produire. Mais il faut chauffer le méthane – une forme de gaz naturel – pour séparer l’hydrogène de l’oxygène, avec le dioxyde de carbone comme sous-produit. La pratique actuelle consiste à stocker le CO2 sous terre ou sous l’océan via un « captage du carbone » pour éviter son rejet dans l’atmosphère, mais il existe toujours un risque de fuite.