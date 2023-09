Le programme Hometown Hero Banner rend hommage aux anciens combattants du comté de Clinton | Actualités, Sports, Emplois

LOCK HAVEN — Sous un soleil brillant, des centaines de personnes se sont rassemblées à Triangle Park pour montrer leur amour pour un atout précieux pour la communauté : les héros de sa ville natale.

La 8e cérémonie annuelle des bannières des héros de Downtown Lock Haven, Inc. a mis en lumière plus de 100 anciens combattants, dont les bannières ont été accrochées le long des rues Main, Grove et Water, de l’avenue Bellefonte et de la digue le long du bras ouest de la rivière Susquehanna.

Le directeur des Anciens Combattants du comté de Clinton et le colonel à la retraite de l’armée américaine Todd Warner – qui a été le conférencier principal de la cérémonie – ont résumé ce que signifiait le programme.

« Cette journée est une simple histoire d’amour. Cet événement est une simple histoire d’amour. C’est une histoire d’amour à trois volets et multigénérationnelle. il a dit.

Warner, qui a servi pendant des décennies dans l’armée, notamment lors d’opérations majeures telles que Desert Storm et Iraqi Freedom, a expliqué son processus de réflexion de la manière suivante :

« L’amour de la famille mène à l’amour de la communauté, qui mène à l’amour d’une nation. » » dit Warner. « C’est si simple. Cela a toujours été le cas et, si Dieu le veut, cela le sera toujours.

Warner a noté qu’au cours de sa promenade du bureau des anciens combattants de Jay Street à Triangle Park, il avait étudié les bannières récemment déployées sur les lampadaires le long des rues.

« Tout le monde est représenté. Les infirmières, les premiers intervenants, les forces de l’ordre, la grande majorité sont évidemment des vétérans militaires dans un comté qui compte actuellement près de 3 000 résidents vétérans. il a dit.

Warner a félicité la ville de Lock Haven et le comté de Clinton pour leur engagement inébranlable à présenter les anciens combattants, les premiers intervenants et le personnel médical deux fois par an depuis 2008.

Trois dignitaires locaux ont également pris la parole lors de l’événement, tous présentés par l’animatrice et présidente du comité des héros de la ville natale, Cara Montarsi-Jackson.

Le premier fut le commissaire du comté de Clinton, Jeff Snyder, qui a souligné que la cérémonie n’existerait pas sans nos anciens combattants.

« Ce sont des hommes et des femmes exceptionnels qui servent leur pays avec altruisme au nom de la liberté, et nous arborons et honorons fièrement leurs bannières », il a dit.

Snyder a également remercié le Hometown Hero Committee, la ville de Lock Haven et son conseil, ainsi que de nombreux autres, pour avoir rendu le programme possible.

La représentante de l’État, Stephanie Borowicz, a parlé de l’importance d’honorer et de se souvenir des anciens combattants et de leurs histoires.

« Au cours de mon parcours ces dernières années, (j’ai) essayé de prendre le temps d’écouter chaque histoire, autant que possible, d’anciens combattants qui comprennent ce que signifie réellement la liberté », » a déclaré Borowicz. «Certains d’entre nous qui n’ont pas servi ne peuvent pas comprendre les sacrifices liés à la situation au Vietnam ou à la Seconde Guerre mondiale. Tout ce que nous pouvons faire, c’est les honorer, les respecter, écouter leurs histoires, les transmettre de génération en génération.

Borowicz a remercié à plusieurs reprises les anciens combattants présents dans le public, ceux qui n’ont pas pu assister à la cérémonie de samedi et ceux qui ont rendu l’événement et le programme possibles.

« Merci pour votre service, merci à tous ceux qui mettent cela en place – je sais que cela vous prend beaucoup de temps pour faire cela », dit-elle. « Cela représente le meilleur de l’Amérique : nos vétérans. »

Le maire de Lock Haven City, Joel Long, s’est souvenu de la toute première cérémonie qui a eu lieu en 2008.

« J’étais ici il y a 15 ans lorsque nous avons organisé notre toute première célébration des héros de notre ville. J’ai des souvenirs très vifs. » il a dit. Long a raconté avoir vu, alors qu’il parlait pendant la cérémonie, un ancien combattant en uniforme de la Première Guerre mondiale saluant la foule.

« L’émotion qui m’a envahi à ce moment-là était… c’est difficile à expliquer », il a dit.

« C’est le genre de choses que nous devons faire pour vous célébrer », » a-t-il dit à propos des anciens combattants présents.

Suite à la lecture d’une liste reprenant les noms de chaque vétéran et premier répondant qui sera affichée dans les rues pendant deux ans, un vétéran en particulier a été mis à l’honneur.

« Ce jeune homme est sur terre depuis assez longtemps pour voir le soleil se lever 36 526 fois. » Jeff Croak, membre du comité des héros de la ville natale, a commencé.

Croak désigna la première rangée, où le caporal Leo Stahl était assis. Stahl regarda avec surprise Croak parler de son temps passé pendant la Seconde Guerre mondiale en tant qu’observateur avancé de mars 1945 à février 1946.

« Il était là dans les derniers jours lorsque les Allemands se sont rendus et pendant plusieurs mois par la suite pour aider l’occupation alliée. » il a dit. « Hier, c’était le 100e anniversaire de Leo et il est ici avec nous aujourd’hui pour que nous puissions lui présenter sa bannière Hometown Hero. »

« Léo, au nom du comité et d’une communauté reconnaissante, veuillez accepter ces témoignages de notre gratitude pour tout ce que vous avez fait pour nous », » conclut Croak.

Stahl a reçu une bannière, dont un double a été placé à l’extrémité du Triangle Park à la vue de tous. Il a également reçu une boîte fantôme contenant sa photo militaire, une photo récente de lui-même et une carte montrant où il se trouvait le jour de la capitulation des Allemands. La boîte fantôme a été créée par deux lycéens de Central Mountain High School, Evan Orner et Colton Hanley.

Les honneurs et les cadeaux ne s’arrêtent pas là. Borowicz a également présenté à Stahl une citation au nom de la Chambre des représentants de l’État de Pennsylvanie, et toute la foule s’est jointe à lui pour le chanter. « Joyeux anniversaire. »

La présidente du conseil d’administration de Downtown Lock Haven, Inc. et commissaire du comté de Clinton, Angela Harding, a clôturé la cérémonie de la journée avec une pléthore de remerciements aux nombreux bénévoles, sponsors et personnes qui ont contribué à rendre possible la cérémonie et le programme de bannières.

« Merci aux héros du comté de Clinton. Ceux dont les visages ornent ces bannières et ceux qui ne le font pas », dit Harding. « Héros passés et présents, vos sacrifices sont passés et ne passeront pas inaperçus. Nous vous apprécions, nous vous honorons et nous vous sommes éternellement reconnaissants.

Harding a pris un moment pour remercier la directrice sortante du DLH, Kira Rosmailia, pour ses efforts concernant le programme et plus encore au cours des deux dernières années.

Harding a noté que Rosamilia, qui assumera le rôle de directrice du tourisme au sein du partenariat économique du comté de Clinton, lui a demandé de ne prendre ses fonctions qu’après la cérémonie des héros de la ville natale.

« Elle aurait pu partir il y a trois semaines et elle a dit à ceux qui l’ont interviewée qu’il était très important pour elle de rester à Downtown Lock Haven pour s’assurer que ce programme ait autant de succès qu’il pourrait l’être. » dit Harding.

« C’était grâce à son travail acharné incroyable, à sa concentration minutieuse – et je veux dire détaillée – et à son dévouement envers notre communauté… son engagement inébranlable en temps », elle a continué. « Ce programme de cette année n’aurait pas eu autant de succès sans le travail de Kira Rosamilia. Elle va manquer au centre-ville, mais nous savons qu’elle va faire des choses incroyables pour le comté de Clinton.

À la fin de la cérémonie, la communauté a été invitée à déguster un gâteau et des rafraîchissements en l’honneur de Stahl et de son anniversaire.







