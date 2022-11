Le programme Homes for Ukraine pourrait être supprimé alors que Rishi Sunak et Jeremy Hunt tiennent des pourparlers budgétaires serrés

Le projet THE HOMES for Ukraine pourrait être interrompu alors que le Trésor se démène pour combler un trou noir de 50 milliards de livres sterling dans les finances britanniques.

La révélation choc survient alors que Rishi Sunak et Jeremy Hunt ont passé le week-end enfermés dans des pourparlers critiques dans le n ° 10 sur le plan budgétaire.

Le premier ministre Rishi Sunak rencontre le chancelier de l’Échiquier Jeremy Hunt pour discuter de l’événement fiscal à venir dans la salle du Cabinet au 10 Downing Street. Photo par Simon Walker / No 10 Downing Street Crédit : Simon Walker / No10 Downing Street

Ils doivent déposer la première ébauche de leur budget au Bureau de la responsabilité budgétaire d’ici la fin de dimanche.

Hier soir, le sort du triple verrouillage des retraites et les plans d’augmentation des prestations en ligne avec l’inflation pesaient dans la balance.

Les Britanniques devraient être assommés par les plus fortes hausses d’impôts et réductions de dépenses observées depuis des années lors de l’annonce du budget le 17 novembre.

Tous les détails des coupes prendront un certain temps à être dévoilés.

Mais The Sun on Sunday comprend qu’il y a des “discussions en direct” sur l’avenir du programme Homes for Ukraine.

La politique phare accompagne les réfugiés ukrainiens qui ont fui les bombes de Vladimir Poutine avec des Britanniques qui peuvent leur offrir le gîte et le couvert.

Les Britanniques qui participent reçoivent un «paiement de remerciement» de 350 £ par mois pour aider à couvrir les frais de nourriture et d’énergie.

Plus de 100 000 Ukrainiens y ont reçu une maison.

La semaine dernière, il est apparu que 955 réfugiés arrivés au Royaume-Uni via le programme se sont retrouvés sans abri alors que les Britanniques luttent contre le coût de la vie.

Mais No11 craint que le nombre de personnes participant ne soit plafonné, ce qui signifie que les coûts peuvent monter en flèche.

Le député conservateur Bob Seely, qui siège au comité restreint des affaires étrangères, a déclaré: «Il est tout à fait juste que Rishi et Jeremy examinent tout pour s’assurer que nous réalisons des économies plutôt que d’augmenter les impôts.

« Mais c’est un bon rapport qualité-prix et ils ne devraient pas faire une fausse économie.

« Le programme Homes for Ukraine a fait ressortir le meilleur des gens. Le nombre de personnes qui se sont manifestées pour soutenir les Ukrainiens a été incroyable. »

Une autre mesure controversée envisagée est un plan visant à laisser les factures de taxes municipales monter en flèche à partir de l’année prochaine.

M. Hunt envisage de supprimer les règles interdisant aux mairies d’augmenter les factures de plus de 2% sans référendum local.

Cela permettrait aux ministres de réduire le financement des conseils et ouvrirait la voie à des hausses de taxes locales alléchantes.

La plupart des ministères prévoient également des réductions de dépenses d’environ 15 %.

Les ministres rencontreront des chefs d’entreprise au cours des prochains jours pour les informer des plans.