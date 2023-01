Le programme Healing Paws d’Anderson offre une thérapie à quatre pattes – Shaw Local

Parfois, tout ce qu’il faut pour que les gens se sentent bien, c’est d’être là pour eux. Et puis peut-être lécher leur visage.

C’est la prémisse derrière Healing Paws, un groupe de thérapie assistée par des animaux basé sur des bénévoles dirigé par Anderson Humane à South Elgin.

“Ce programme apporte aux gens la joie que seul un animal peut apporter”, a déclaré Chris Beebe, directeur principal de l’engagement communautaire. “Il s’agit simplement de créer cette connexion avec un animal qui n’a aucune idée préconçue sur qui vous devriez être.”

Piper, un chien de thérapie de Healing Paws, tend la main pour serrer la main de Carl Fausey lors d’une visite à la River Glen Senior Living Community. (Rick West)

Bien qu’ils soient principalement connus comme un refuge pour animaux, Anderson gère de nombreux programmes communautaires visant à favoriser le lien entre les personnes et les animaux. La semaine dernière, trois de leurs thérapeutes à quatre pattes – Brooklyn, Piper et Pearl – ont visité la River Glen Senior Living Community à St. Charles.

Brooklyn, un Chihuahua de 4 livres à poil long, est passé de tour en tour, faisant la connaissance d’une dizaine de personnes âgées, laissant une traînée de baisers dans son sillage.

Aida Schwartz a joyeusement lapé les baisers amoureux.

“Je ne peux convaincre personne d’autre (de m’embrasser), alors je vais prendre le leur”, a-t-elle déclaré.

Schwartz, une résidente en soins de la mémoire, est ensuite entrée dans les détails de son chien bien-aimé Taffy qui a vécu jusqu’à 17 ans.

Karen DeMarco, coordinatrice de l’enrichissement de la vie à River Glen, a déclaré que les visites qu’ils reçoivent des groupes de thérapie animale sont un grand succès auprès de leurs résidents.

“Cela ravive des souvenirs pour eux, de bons souvenirs pour eux”, a déclaré DeMarco. “Avec nos spécialistes de la mémoire, les mots peuvent être plus difficiles à trouver, et parfois un animal, une chanson, quelque chose clique en eux et ils parlent à nouveau.”

Vendla Johnson tend la main pour caresser Brooklyn, un Chihuahua à poil long de 2 ans lors d’une visite mardi à la River Glen Senior Living Community mardi. (Rick West)

River Glen a des résidents autonomes et assistés ainsi que des résidents en soins de la mémoire qui participent aux visites d’une heure.

“C’est une merveilleuse façon de les impliquer, et c’est tactile”, a-t-elle déclaré. «Ils adorent caresser les chiens, réconforter les chiens. Pour eux, c’est comme recevoir un câlin du chien.

Le programme Healing Paws a été lancé en 2015. Après avoir été ralenti pendant quelques années par la pandémie, il a repris en 2022. Ils ont actuellement 35 équipes animales-humaines actives visitant plus de 30 sites dans les comtés de Kane et DuPage.

Bien qu’ils n’aient que des chiens, d’autres animaux de compagnie tels que des chats, des oiseaux ou des lapins peuvent participer.

“Une grande partie de qui nous sommes est de créer ce lien humain-animal et de savoir que les gens sont meilleurs avec les animaux et que les animaux sont meilleurs avec les gens, dans la plupart des cas”, a déclaré Beebe.

Les bénévoles du programme doivent s’engager à visiter au moins deux endroits par mois. Le programme visite des résidences pour personnes âgées, des bibliothèques, des hôpitaux, des centres de désintoxication, des refuges pour sans-abri et des programmes scolaires. Les animaux du programme ont effectué plus de 800 visites l’an dernier.

Keith Mukai de Des Plaines et Kuma sont mis à l’épreuve pour tenter d’être certifiés pour le programme Healing Paws d’Anderson Humane, un groupe de thérapie assistée par des animaux basé sur des bénévoles. Kuma avait un peu peur et n’a pas réussi cette fois. (Rick West)

Cindy Ruesch de St. Charles a visité River Glen mardi avec Pearl, son Bernedoodle. Pearl est l’un des deux chiens que Ruesch a dans le programme.

“Nous avons vu à quel point les chiens nous ont aidés en tant que thérapie pendant la pandémie”, a déclaré Ruesch. « Nous avons donc fait quelques lectures à ce sujet. Et avec son tempérament – elle aime les gens – nous avons pensé que ce serait une bonne chose à faire.

“Je pense qu’elle aime ça autant qu’eux.”

Les bénévoles sont responsables de s’assurer que leurs chiens ont reçu une formation de base sur les manières avant de les amener à Anderson pour être certifiés. Les chiens doivent être capables de marcher avec une laisse lâche, de s’asseoir au signal, de venir lorsqu’ils sont appelés et de rencontrer un chien neutre sans aboyer, se précipiter ou montrer de l’agressivité.

Kimberly Gifford de St. Charles, qui a amené Brooklyn à River Glen, a déclaré que peu importe la race, l’âge ou le sexe lorsqu’il s’agit d’être un bon chien de thérapie.

“La plupart des Chihuahuas ne sont pas faits pour ça”, a-t-elle dit en riant. « Mais elle est vraiment bonne. Elle aime être manipulée, et je pense que cela fait une différence. Je pense que c’est quelque chose avec lequel ils sont nés. Je ne sais pas si vous pouvez nécessairement l’entraîner.

Toute personne intéressée à rejoindre le programme peut envoyer un e-mail àhealingpaws@ahconnects.org pour planifier l’évaluation de son animal.

