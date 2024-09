Le programme gratuit de vaccination contre le zona est élargi pour inclure les insulaires de 50 ans et plus

16 septembre 2024

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard abaisse l’âge d’admissibilité au vaccin gratuit contre le zona de 60 à 50 ans, avec effet immédiat.

Les rendez-vous pour le vaccin Shingrix peuvent être pris en communiquant directement avec une pharmacie communautaire de l’Île-du-Prince-Édouard. Pour une protection optimale, deux doses à vie sont nécessaires, administrées à un intervalle de deux à six mois. Le coût du vaccin pour les insulaires de 50 ans et plus est couvert par le gouvernement provincial.

« Cette amélioration fait de notre programme de vaccination contre le zona le plus complet du comté et représente une avancée majeure dans notre engagement envers la santé et le bien-être des insulaires. En abaissant l’âge d’admissibilité, nous offrons à un plus grand nombre de résidents l’accès à cette importante mesure préventive, contribuant ainsi à réduire l’impact global du zona dans notre province. »

– Le ministre de la Santé et du Bien-être, Mark McLane

Le zona est une infection virale qui provoque une éruption cutanée douloureuse. Il est causé par le même virus que celui qui cause la varicelle. On estime que 30 % des adultes développeront un zona au cours de leur vie et que 10 % d’entre eux souffriront de douleurs nerveuses persistantes et invalidantes.

« L’élargissement de l’admissibilité au vaccin contre le zona financé par le gouvernement pour inclure les personnes de 50 à 59 ans est une bonne nouvelle », a déclaré Erin MacKenzie, directrice générale de l’Association des pharmaciens de l’Île-du-Prince-Édouard. « Les pharmaciens sont régulièrement interrogés sur le vaccin contre le zona par des personnes de ce groupe d’âge qui cherchent des moyens de prévenir cette maladie potentiellement débilitante. »

Cette expansion permettra non seulement d’améliorer les résultats de santé individuels, mais contribuera également à l’objectif plus large de santé publique visant à réduire l’incidence du zona dans la communauté. En rendant ce vaccin accessible à un groupe d’âge plus jeune, l’Île-du-Prince-Édouard continue de montrer la voie en matière de solutions de soins de santé complètes.

Pour plus d’informations sur le vaccin contre le zona, consultez la page Vaccinations pour adultes ou contactez une pharmacie locale.

Contact média :

Automne Tremere

Ministère de la Santé et du Bien-être

[email protected] (le lien envoie un courriel)

NT4