En mars, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar a déclaré que toutes les réclamations de blessures causées par les vaccins COVID-19 seraient traitées par le biais d’un programme géré par son agence.

Parce que le vaccin est destiné à un virus une fois dans un siècle et n’a pas été approuvé pour une utilisation de routine, toute personne qui demande une compensation pour un effet secondaire grave sera dirigée vers un programme fédéral peu connu qui se range rarement du côté des consommateurs.

Ce programme, le Programme d’indemnisation des contre-mesures, a rejeté 90% des réclamations pour blessures liées aux vaccins au cours de la dernière décennie.

En revanche, le «tribunal des vaccins» du gouvernement fédéral, qui traite les réclamations impliquant principalement des vaccins infantiles, a payé environ 70% des demandes de remboursement de 2006 à 2018.

Alors que les vaccins COVID-19 sont expédiés à des millions d’Américains, certains avocats et défenseurs des consommateurs se demandent si les gens obtiendront un examen équitable dans les rares cas de préjudice présumé.

« Nous allons avoir des centaines de millions de personnes qui recevront le vaccin COVID », a déclaré David Carney, un avocat de Philadelphie qui s’occupe des réclamations pour blessures dues au vaccin. « Le recours disponible si et probablement lorsque les gens souffrent d’effets secondaires va être assez limité. »

Des effets secondaires graves peuvent survenir même avec des vaccins sûrs

Avec plus de 325000 décès dus au COVID-19 aux États-Unis et alors que les hôpitaux luttent pour gérer la poussée hivernale de patients, les experts en santé publique affirment que les vaccins joueront un rôle essentiel dans le ralentissement de la pandémie.

Le gouvernement fédéral a accordé une autorisation d’urgence pour deux vaccins, affirmant qu’ils sont sûrs et efficaces. Deux autres pourraient être approuvés d’ici février.

Des études cliniques menées auprès de dizaines de milliers de patients ont conclu que les vaccins de Pfizer / BioNTech et Moderna sont très efficaces et sûrs, avec des effets secondaires mineurs tels que des douleurs, des rougeurs et des gonflements.

Mais lorsque des millions de personnes sont injectées, les avocats et les défenseurs des consommateurs affirment que même les vaccins les plus sûrs peuvent provoquer des effets secondaires chez un petit nombre de personnes.

« Lorsque vous avez un tout nouveau vaccin qui sort, vous voulez que les gens le prennent », a déclaré Carney. «Quels que soient les vaccins administrés, vous aurez toujours ce pourcentage rare de personnes dont le système immunitaire est simplement déclenché de la mauvaise manière, excité de la mauvaise manière et qui ont des événements indésirables.

Six Américains et au moins deux personnes en Grande-Bretagne ont eu de fortes réactions allergiques au vaccin Pfizer / BioNTech, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Bien que le gouvernement fédéral étudie ces réactions, le vaccin semble être sans danger pour quiconque n’a pas eu de réaction allergique à l’un de ses ingrédients.

Même si les vaccins COVID-19 ne génèrent qu’une seule réclamation pour chaque million de personnes qui se font vacciner, cela pourrait considérablement augmenter la charge de travail du programme de contre-mesures, autorisé par la loi fédérale de 2005 sur l’état de préparation du public et la protection civile pour faire face aux menaces de pandémie et de bioterrorisme.

Le programme, géré par la Health Resources and Services Administration, a examiné en moyenne moins de cinq demandes par mois depuis 2010. Quatre personnes font partie du personnel.

«Cela pourrait essentiellement briser le programme de contre-mesures», a déclaré Anne Carrión Toale, une avocate de Sarasota, en Floride, dont la société traite des centaines de cas de blessures liées aux vaccins.

L’agence prévoit d’embaucher plus de personnel et de sous-traitants pour gérer la charge de travail liée aux demandes de vaccin COVID-19, a déclaré un porte-parole.

Depuis 2010, le programme de contre-mesures a rejeté 450 des 499 réclamations pour préjudice. Il a payé 29 demandes, totalisant plus de 6 millions de dollars. Dix cas étaient éligibles à une indemnisation mais n’avaient pas de frais à payer, et 10 cas sont actuellement en cours d’examen.

Le « tribunal des vaccins » se prononce généralement en faveur des patients

Les avocats et les défenseurs des consommateurs disent qu’un autre programme, un avec une expérience de décision en faveur des consommateurs, serait mieux adapté pour traiter les cas de COVID-19.

Le tribunal des vaccins, officiellement appelé Programme des blessures liées aux vaccins, tient des audiences devant des «maîtres spéciaux» indépendants. Leurs décisions concernant les réclamations pour blessures sont publiques, mais elles protègent la confidentialité des patients. Les consommateurs ont trois ans pour déposer une réclamation, et le tribunal paie les avocats et les experts médicaux.

Le tribunal des vaccins a payé 5297 des 7565 pétitions de 2006 à 2018, soit un taux de 70% en faveur des patients. Mais les cas sont encore rares. Pour chaque million de doses de vaccin, une personne est indemnisée pour une réclamation, selon la Health Resources and Services Administration.

Le programme qui sera utilisé pour le vaccin COVID-19, cependant, limite les réclamations à un an après qu’une personne a reçu un vaccin, ne paie pas les honoraires d’avocat et ne tient pas d’audience.

Contrairement au tribunal pour les vaccins, le programme de contre-mesures ne paie pas pour la douleur, la souffrance et la réadaptation, et il n’offre qu’une compensation partielle pour la perte de revenu, disent les avocats.

Les personnes auxquelles le programme de contre-mesures a refusé une indemnisation n’ont pratiquement aucun recours juridique. S’ils devaient intenter une action en justice civile, ils auraient besoin de prouver que les fabricants de médicaments ont agi avec une « inconduite délibérée » – une norme juridique extrêmement élevée destinée à protéger ceux qui fabriquent, distribuent et administrent des vaccins et des traitements pour contrer une menace mortelle pour la santé publique telle que COVID-19[FEMININE

Appel à renvoyer les réclamations du vaccin COVID-19 au tribunal des vaccins

Peter Meyers, ancien directeur de la Vaccine Injury Clinic de la George Washington University Law School, a déclaré que la confiance du public dépendait d’un programme de compensation équitable pour les effets secondaires rares. Il veut que le Congrès et l’administration du président élu Joe Biden remplacent le programme de contre-mesures par un nouveau qui emprunte des éléments du tribunal des vaccins et du Fonds d’indemnisation des victimes du 11 septembre.

Dans un essai publié le 26 novembre sur le site Web du Journal of Law and the Biosciences, Meyers soutient que si le programme de contre-mesures n’est pas amélioré ou remplacé, il « donnera des munitions aux anti-vaxxeurs et sapera l’utilisation généralisée de ces vaccins ».

Jusqu’à présent, l’acceptation par les Américains du vaccin contre le coronavirus semble augmenter à mesure que les travailleurs de la santé et les résidents des maisons de soins infirmiers reçoivent leurs premières doses. Dans un récent sondage USA TODAY / Suffolk University, 46% ont déclaré qu’ils prendraient le vaccin dès que possible – près du double des 26% qui l’avaient déclaré fin octobre. Un autre 32% attendra que les autres obtiennent les premiers coups.

«La confiance est essentielle ici», a déclaré Meyers, professeur émérite à la George Washington University Law School. «Il est très important de faire passer le message aux gens: nous avons un bon programme qui s’occupera de vous si vous faites partie de ces très rares personnes qui ont une réaction indésirable.»

Le programme a refusé la demande d’un adolescent paralysé après avoir reçu le vaccin H1N1

En mars, Azarin a invoqué la loi PREP de 2005 et a déclaré que les vaccins et les traitements contre le COVID-19 seraient gérés par le programme de contre-mesures. Il a traité les réclamations de blessures pour le vaccin contre la grippe H1N1 2009 et les vaccins rarement utilisés tels que l’anthrax et la variole.

Bien que le gouvernement ne publie pas de chiffres sur les types de réclamations, une demande du Freedom of Information Act de Meyers a révélé que l’agence avait rejeté 372 des 407 réclamations pour le vaccin H1N1 de 2009. Les 18 demandes de vaccin contre le charbon et huit des 11 demandes de vaccin contre la variole ont été rejetées.

Robert Beckham de Conowingo, Maryland, était un lycéen en 2009 lorsqu’il a reçu le vaccin H1N1. Environ un mois plus tard, il a été hospitalisé et a finalement reçu un diagnostic de myélite transverse, un trouble neurologique qui peut causer des douleurs, une faiblesse et une paralysie.

Depuis, il est paralysé de la poitrine vers le bas.

Son avocat a déposé une plainte auprès du tribunal des vaccins,mais il a été déplacé vers le programme de contre-mesures. Bien que son avocat ait soumis de nombreux dossiers médicaux et que son neurologue ait soumis une lettre disant que le vaccin était plus que probablement la cause, sa demande a été rejetée. Il n’y a eu aucune audience et aucune possibilité d’appel.

Beckham, maintenant âgé de 26 ans et résident du comté de Baltimore, reste en fauteuil roulant. Il est entré et sorti de l’hôpital avec des complications.

« J’essayais simplement de m’assurer que j’étais en bonne santé et à l’abri de la grippe et du boom – je finis par perdre la vie », a déclaré Beckham à USA TODAY. « Tout a changé en un rien de temps. »

Si sa blessure s’était produite un an plus tard, il aurait pu porter son cas devant le tribunal des vaccins. En 2010, le vaccin H1N1 a été ajouté au vaccin antigrippal annuel pour les enfants et les adultes. Les demandes de vaccination de routine contre la grippe sont traitées par le tribunal chargé des vaccins.

Dans le programme de contre-mesures, les personnes qui prétendent être blessées par un vaccin doivent fournir «des preuves convaincantes, fiables, valides, médicales et scientifiques», selon le porte-parole de la Health Resources and Services Administration, David Bowman.

Parce que le programme ne paie pas les avocats ou les experts médicaux, il est difficile pour les gens de prouver les cas par eux-mêmes, a déclaré Toale, l’avocat de Sarasota qui traite les réclamations pour blessures liées aux vaccins.

« Si une défense, un problème ou un problème est soulevé, comment cette personne va-t-elle avoir accès à des experts médicaux ou être en mesure de récupérer l’argent? » Demanda Toale.

C’est l’une des raisons pour lesquelles les avocats et les défenseurs des consommateurs souhaitent que le vaccin COVID-19 soit transféré au tribunal des vaccins.

Cela n’arrivera pas maintenant, voire pas du tout. Afin d’être éligible au tribunal de vaccination, le CDC doit recommander un vaccin pour une utilisation systématique par les enfants ou les femmes enceintes. Aucun des essais cliniques de vaccins n’a inclus des femmes enceintes, des mères allaitantes ou des enfants.

Sans données cliniques, les obstétriciens et les gynécologues disent que les femmes enceintes devraient décider de se faire vacciner en partie en fonction de l’ampleur de la propagation du virus dans leur communauté. Les médecins et les experts en santé publique affirment que les avantages du vaccin l’emportent probablement sur les risques.

Les vaccins doivent également inclure une taxe d’accise nominale pour être éligibles au tribunal des vaccins. Si un vaccin est de routine et taxé, le secrétaire à la santé et aux services sociaux peut le rendre éligible au tribunal des vaccins.

Kim Witczak, un représentant des consommateurs au sein d’un comité consultatif de la Food and Drug Administration, a déclaré que la distribution généralisée du vaccin contre le coronavirus signifie que des protections plus fortes sont nécessaires pour les personnes qui subissent des effets secondaires rares mais graves.

« Les gens doivent pouvoir être indemnisés – ou au moins avoir un procès équitable », a déclaré Witczak. « Ils doivent avoir une procédure équitable et régulière pour pouvoir être indemnisés pour toute blessure. »

