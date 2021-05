Boris Johnson a suscité la colère aujourd’hui avec un discours de la reine qui manquait de législation promise sur les droits des travailleurs, la réforme du financement des soins et la protection des anciens combattants des troubles d’Irlande du Nord.

Les syndicats furieux ont accusé le Premier ministre de «trahir» les travailleurs en abandonnant la promesse de nouvelles lois pour traiter les employeurs voyous.

Et les organismes de bienfaisance de protection sociale ont déclaré qu’il était «douteux de savoir combien de temps encore le secteur pourrait-il boiter» en l’absence d’un projet de loi pour sécuriser son financement.

Un ancien assistant n ° 10 du Premier ministre, Tim Montgomerie, a décrit le programme de législation pour l’année à venir comme «un mince discours de la reine», ajoutant: «C’est un gouvernement sans grandes idées.»

Et l’ancien ministre de la Défense Johnny Mercer, qui a démissionné après s’être affronté avec le Premier ministre au sujet de l’Irlande du Nord, a déclaré que les ministres avaient promis une législation pour protéger les vétérans des forces armées contre les poursuites pour les événements survenus pendant les troubles. «À un moment donné, nous devons tenir nos promesses envers nos anciens combattants», a-t-il déclaré.

conseillé Queen’s Speech dévoile son intention d’interdire la thérapie de conversion Le chien de garde de la ville lance une enquête sur des actes « potentiellement criminels » à Greensill L’architecte de l’accord sur le Brexit de Boris Johnson sonne un avertissement sur sa durabilité

L’ordre du jour présenté par le monarque lors d’une cérémonie réduite et sécurisée par Covid, qui était sa première apparition publique majeure depuis la mort du prince Philip, comprenait un certain nombre de propositions controversées parmi ses 25 nouveaux projets de loi, notamment:

• L’introduction de contrôles d’identité pour le vote, qui, selon les critiques, exclura les groupes marginalisés, les jeunes et les minorités ethniques pour résoudre un problème qui, selon l’ancien ministre David Davis, était «inexistant».

• Une consultation sur l’interdiction des «thérapies de conversion homosexuelles» qui, selon les militants, a laissé une grande faille ouverte en se concentrant sur les pratiques «coercitives» tout en permettant aux chefs religieux et communautaires de continuer à essayer de conseiller ou de persuader les jeunes LGBT de rechercher une thérapie.

• Un assouplissement des lois de planification qui, selon les militants ruraux, pourrait permettre aux promoteurs immobiliers de nouvelles libertés de construire sur des champs verts.

• Le retrait des droits des immigrés et des réfugiés de contester les ordonnances d’expulsion devant la Haute Cour.

• Législation visant à rétablir le pouvoir du premier ministre de choisir la date des élections générales, abolissant la tentative malheureuse de David Cameron de fixer les mandats parlementaires à cinq ans.

• Plans pour mettre fin au «non-plateforme» des orateurs controversés en imposant des amendes aux universités et aux syndicats d’étudiants qui ne «protègent pas la liberté d’expression».

Une série de projets de loi visait à entamer le processus de mise en œuvre du programme de «mise à niveau» que M. Johnson a utilisé pour séduire les électeurs des zones défavorisées des Midlands et du nord de l’Angleterre, avec une expansion de l’éducation des adultes et des investissements dans le haut débit, la 5G et le rail. et les bus.

Et un projet de loi sur la santé et les soins est conçu pour mieux intégrer le NHS et les systèmes de protection sociale.

Le gouvernement a également promis un «Livre blanc de mise à niveau» expliquant comment M. Johnson entend tenir les promesses faites aux électeurs des anciennes zones de vote travailliste.

Mais le troisième discours de la reine sur le temps de M. Johnson au pouvoir était le plus remarquable pour ses lacunes.

Près de deux ans après que le Premier ministre a déclaré à son arrivée à Downing Street en juillet 2019 qu’il avait «un plan clair» déjà préparé pour faire face au problème insoluble du financement de l’aide sociale, il a pu dire aujourd’hui seulement que des propositions de changement seraient publié d’ici la fin de 2021.

Care England, qui représente des prestataires indépendants, a qualifié l’absence de projet de loi d ‘«occasion manquée».

«Sans la réforme si nécessaire – sans parler annoncée -, il est douteux de savoir combien de temps encore on peut s’attendre à ce que le secteur continue de boiter», a déclaré le PDG de Care England, le professeur Martin Green.

Et Richard Kramer, directeur général de l’organisation caritative nationale pour les personnes handicapées Sense, a déclaré: «Il n’est pas acceptable pour les personnes handicapées et les autres personnes qui utilisent les services sociaux de se tromper en matière de compromis financiers ou de troc entre les services gouvernementaux – il s’agit de la vie des gens et il est temps que la réforme des services sociaux reçoive l’attention urgente dont elle a besoin.

Un projet de loi sur l’emploi, qui avait été promis dans le discours de la reine de 2019 mais retardé par la crise des coronavirus, a été retiré du programme de cette année, ce qui a incité la secrétaire générale du TUC, Frances O’Grady, à se plaindre: « Nous devons agir maintenant pour faire face au fléau du travail précaire. – pas plus de tergiversations et de retards. »

Le secrétaire général par intérim du GMB, Warren Kenny, a déclaré que l’incapacité à présenter un projet de loi traitant des pratiques d’emploi telles que les contrats zéro heure et le renvoi et la réembauche montrait un «manque abject de leadership».

M. Johnson a déclaré aux députés que son paquet libérerait «l’énergie refoulée de l’économie britannique» et permettrait de «faire avancer ce pays».

Mais le dirigeant travailliste, Sir Keir Starmer, a déclaré que le fait de ne pas agir en matière de protection sociale après la pandémie n’était «rien de moins qu’une insulte à toute la nation».