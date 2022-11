Le programme Gifts for Guardians recherche des dons pour les fêtes – Shaw Local

Un avocat de Joliet recherche des dons pour un programme qui permet aux enfants de sélectionner des cadeaux pour leurs parents ou tuteurs pendant la période des fêtes.

Dans le cadre du programme Gifts for Guardians, les enfants choisissent des articles donnés pour leurs soignants afin qu’ils « puissent éprouver la joie de donner à Noël », selon un communiqué de presse de Katie Rabenda, avocate du bureau du procureur de l’État du comté de Will.

Dans le communiqué de presse, Rabenda a déclaré qu’elle avait créé le programme parce qu’il l’attristait de penser que “de nombreux enfants n’ont pas la possibilité de ressentir la joie de donner”.

“J’ai aussi vu tant de soignants qui ont fourni de manière désintéressée pendant cette période étaient apparemment” oubliés “et [I] voulait permettre à leurs enfants de montrer leur amour et leur appréciation », a déclaré Rabenda.

Gifts for Guardians en est à sa quatrième année et offrira des cadeaux aux enfants des parents ou tuteurs qui sont servis par les organismes à but non lucratif suivants : MorningStar Mission, Forest Park Community et Guardian Angel Community Services.

Les articles suggérés pour les dons comprennent des couvertures douillettes, des tasses de voyage, des cartes-cadeaux, des articles pour le bain et le corps, des sacs à main, des colliers, des chapeaux et des écharpes, des écouteurs, des jeux familiaux et des kits d’art.

Des boîtes de dons ont été installées aux endroits suivants :

• Bureau du procureur de l’État du comté de Will, James Glasgow, 57, rue N. Ottawa, Joliet

• Mahoney, Silverman & Cross, 822 Infantry Drive, Suite 100, Joliet

• Bibliothèque publique de Joliet, succursale de la rue Ottawa, 150, rue N. Ottawa, Joliet

• Bibliothèque publique de Joliet, succursale Black Road, 3395 Black Road, Joliet

Une liste de souhaits Amazon a également été créée pour le programme, qui est disponible en ligne sur amzn.to/3A8NztE.

Les personnes souhaitant planifier un ramassage pour des cadeaux ou faire du bénévolat doivent envoyer un courriel à Rabenda à theblessingbandits@gmail.com.

The Blessing Bandits a un Page Facebook créée en 2019. L’objectif du groupe est “d’avoir un impact positif sur leurs communautés par le service, l’amour, la charité et l’exemple”.