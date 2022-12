Le programme forme des spécialistes autochtones en TI pour les Premières Nations

Un nouveau programme aide à former des spécialistes autochtones en TI pour les communautés des Premières Nations, élargissant la sphère d’apprentissage à mesure que la connectivité se développe dans des endroits plus éloignés.

De nombreuses communautés des Premières Nations, comme la Brokenhead Ojibway Nation au Manitoba, n’ont pas de professionnels en informatique et ont dû compter sur des services informatiques externalisés des grandes villes.

“Le fait que nous n’ayons pas cette assistance sur place en ce moment et le fait que nous ayons tant d’entreprises en croissance — plus de 210 employés — à Brokenhead, nous en avons besoin. Nous avons besoin de ces services”, Brenda Greyeyes, qui travaille comme responsable de l’emploi, de la formation et du développement économique pour le centre de ressources communautaires de Brokenhead, a déclaré à CTV News.

Mais le programme de formation informatique autochtone vise à combler ce besoin critique, tout en offrant des opportunités de développement de carrière aux membres de la communauté. Le programme d’un an enseigne aux participants tout ce qui concerne les programmes réseau, le dépannage des problèmes de matériel informatique et même la protection contre les ransomwares et autres menaces de cybersécurité.

« Nous irions dans les communautés des Premières Nations, nous leur apporterions la formation. Nous adopterions davantage une approche axée sur les résultats, davantage un style d’apprentissage autochtone », Joel Dandeneau d’ID Fusion, la société de TI dirigée par des Autochtones et qui dirige le programme. , a déclaré à CTV News.

Jasmine Benoit se familiarise avec le travail informatique grâce au programme depuis octobre. Elle a redémarré sa carrière en quittant un emploi dans la garde des jeunes enfants et espère travailler dans sa Première nation d’origine lorsqu’elle obtiendra son diplôme du programme.

« Mon objectif est de travailler dans ma communauté d’origine et de fournir des services informatiques rapides à toutes les entités et entreprises de Brokenhead », a déclaré Benoit à CTV News.

“C’est différent, mais c’est aussi amusant parce que vous apprenez comment les choses fonctionnent.”

Dandeneau croit qu’un programme comme celui-ci est essentiel, car de plus en plus de communautés autochtones construisent leur infrastructure de fibre optique et obtiennent une meilleure connectivité.

“Nous voulons être proactifs et avoir ces personnes qui peuvent soutenir cette technologie à l’avenir”, a déclaré Dandeneau.

“C’est une opportunité de leur transmettre cet apprentissage et de renforcer cette capacité, de créer des emplois, puis de montrer la valeur à la communauté”, a-t-il ajouté.

Jusqu’à présent, le programme a impliqué deux techniciens dans trois différentes Premières nations du Manitoba, et il est question d’étendre le projet à des communautés plus nordiques et éloignées.

“Ce que nous allons faire, c’est tirer les leçons de ce projet et nous demander à quoi ressemble le prochain modèle ? Et ensuite, comment ce modèle peut-il être en quelque sorte déployé dans d’autres communautés des Premières Nations à travers le pays ? Nous sommes donc très enthousiaste à l’idée de tester cela », a déclaré Dandeneau.