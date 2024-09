Le programme ERAP commence à prendre fin

Un décompte des fonds restants dans la subvention du programme d’aide d’urgence au loyer (ERAP) du comté de Crawford est attendu dans les 60 à 90 prochains jours.

L’ERAP, un programme visant à aider les personnes éligibles au revenu à payer leur loyer et leurs factures de services publics, a débuté à la mi-mars 2021. Le financement a été accordé aux États par le biais de la loi fédérale sur les crédits consolidés de 2021 et de l’American Rescue Plan Act dans le cadre de la législation d’aide au COVID-19.

Le comté de Crawford a reçu 10 699 532 $, dont 9 772 672 $, soit 91 % du total, ont été distribués aux résidents éligibles du comté.

Le comté a confié la gestion du programme à l’agence de services sociaux à but non lucratif Center for Family Services, avec l’aide du département des services sociaux du comté de Crawford.

Tous les fonds restants devraient être restitués à l’État une fois les dossiers du programme clôturés.

Lors d’une séance de travail des commissaires du comté du 24 juillet, Joe Tompkins, résident de Meadville, a demandé pourquoi les 926 860,10 $ restants ne sont pas utilisés pour aider les résidents dans le besoin.

Les fonds restants cités sont inférieurs à 926 860,10 $ et doivent compenser les coûts administratifs liés au temps du personnel des bureaux de comté concernés et du Centre des services familiaux, selon les responsables du comté.

Le montant cité par le comté de Crawford provient d’un rapport ERAP du département des services sociaux de Pennsylvanie du 31 mars 2023 – qui était exact à ce moment-là, selon les responsables du comté.

Le montant restant était de 696 728,35 $ mercredi et devrait encore baisser, selon le comté.

« Nous avons encore du temps de travail du personnel du comté – le département des services sociaux et le bureau des finances – à comptabiliser et du temps de travail restant du personnel du centre des services familiaux », a déclaré Stephanie Franz, directrice financière du comté de Crawford. « Nous avons deux ans de temps de travail du personnel impliqué (au cours de son administration). »

Eric Henry, président du conseil des commissaires du comté de Crawford, a déclaré que la subvention avait permis de verser près de 10 millions de dollars à ceux qui en avaient besoin.

« Nous avons consacré beaucoup de temps à la gestion de cette subvention », a déclaré Henry. « Nos services financiers (Services sociaux et Finances) ont consacré beaucoup de temps à sa gestion. Nous devons rembourser cet argent aux contribuables. »

Jason Nesbitt, directeur exécutif du Centre des services familiaux, a déclaré que l’ERAP était un programme de crise.

« Nous avons veillé à ce que cet argent soit dépensé de manière appropriée », a déclaré Nesbitt. « La communauté en a bénéficié. Il s’agissait d’un filet de sécurité de 15 mois qui constituait un programme de crise, mais il n’est plus disponible. »

« On ne peut pas payer un loyer à perpétuité », a poursuivi Nesbitt. « Mais nous pouvons travailler avec les gens, leur donner des compétences pour établir un budget (pour le ménage) afin de trouver une solution à long terme. C’est ainsi que nous pouvons aider les individus à transformer leur vie pour devenir autonomes. »

Cependant, Tompkins a déclaré qu’il souhaitait que les fonds restants soient utilisés pour prévenir les expulsions.

« J’aimerais que les commissaires accordent la priorité à la prévention des expulsions », a déclaré Tompkins. « C’est beaucoup d’argent à laisser sur la table et cela pourrait contribuer grandement à aider les gens à rester logés. »