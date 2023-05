Le programme du DeKalb History Centre reçoit le Superior Achievement Award – Shaw Local

DeKALB – Le DeKalb County History Center et le Ellwood House Museum ont récemment reçu le Award of Superior Achievement de l’Illinois Association of Museums.

Le prix a été remis lors de la conférence annuelle de l’Association des musées de l’Illinois, selon un communiqué de presse.

Le centre d’histoire et le musée ont été reconnus pour leur projet « Arts en action ». Le prix d’excellence supérieure est la catégorie de récompense la plus élevée de la conférence. La conférence a également reconnu les musées situés dans tout l’État.

Le programme « Arts in Action » a été présenté lors d’une conférence de l’American Association of State and Local History, de la Illinois Association of Museum Conference et de plusieurs ateliers pour enseignants. Le programme sera également inclus dans un séminaire virtuel de développement professionnel pour les éducateurs en juin.

Le programme « Arts en action » a annoncé un calendrier des programmes d’été et d’automne à venir. Pour consulter l’horaire, rendez-vous dekalbcountyhistory.org ou ellwoodhouse.org.

Arts in Action est financé par Illinois Humanities, le DeKalb County Community Mental Health Board, la DeKalb County Community Foundation et la Juday Family.

Pour information, visitez créerchange.aujourd’hui.