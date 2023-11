Le programme d’intégration des patients de Beltone reçoit le prix Hearing Tech Award

Prestataire de soins auditifs Ceinture a annoncé que son Programme d’intégration des patients de 30 jours Great Start est le lauréat des prix 2023 des innovateurs en technologie auditive pour la prestation de services : éducation des patients.

Le programme annuel de récompenses de Hearing Health & Technology Matters (HHTM) reconnaît l’innovation technologique et les réalisations dans le secteur de l’audition. Les gagnants de cette année ont été annoncés lors de la conférence annuelle de l’Académie des docteurs en audiologie, AuDacity 2023, le 2 novembre 2023.

Les recherches menées par Beltone ont révélé que les 30 premiers jours d’expérience d’un patient avec ses nouvelles aides auditives jouent un rôle central pour garantir une adoption et une utilisation à long terme. Consciente que l’efficacité de l’achat d’une aide auditive réside dans son utilisation régulière, Beltone a développé et introduit Great Start* – un programme d’apprentissage complet, automatisé et gratuit conçu pour aider les nouveaux utilisateurs à s’acclimater à leurs nouvelles aides auditives et à en tirer satisfaction. Le programme a déjà démontré une diminution de 40 % des retours parmi les patients inscrits par rapport à ceux qui ne le sont pas, indique la société.

Le programme par courrier électronique/SMS de 30 jours soutient les patients tout au long du processus d’adaptation. En commençant par les bases, le programme présente progressivement les fonctionnalités les plus avancées de leurs aides auditives Beltone spécifiques à travers de courtes vidéos et des guides conviviaux.

De plus, le programme propose des conseils opportuns qui encouragent doucement les patients à accepter et à célébrer leur sens auditif retrouvé. Composé de six séances d’apprentissage réparties sur une période de 30 jours, le programme se termine par une récompense enrichissante puisque les patients reçoivent une carte-cadeau de 25 $ pour Boutique.Beltone.com une fois terminé.

« Nous sommes incroyablement honorés de recevoir ce prix prestigieux pour notre programme Great Start », déclare David Molella, président de Beltone North America. « Chez Beltone, notre engagement inébranlable est de donner la priorité aux patients dans tout ce que nous faisons. Cette reconnaissance confirme une fois de plus notre engagement à fournir un service exceptionnel, à éduquer les patients et à améliorer la vie des personnes malentendantes. En tant que leader de la technologie auditive, nous restons fidèles à notre mission consistant à donner la priorité au bien-être et à la satisfaction de nos patients.

*Great Start est actuellement disponible dans les magasins Beltone participants dans tout le pays pour les modèles Beltone RIE uniquement.

Photo de : Belton