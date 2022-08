Le programme d’incubateur de Batavia Boardwalk Shops apporte 12 nouveaux espaces physiques à la scène commerciale locale – Shaw Local

Des couleurs douces et douces invitent les visiteurs à entrer dans Hazelry, l’un des 10 magasins qui bordent la promenade immaculée du 114 E. Wilson St. à Batavia. Un pas à l’intérieur de l’air parfumé aux bougies révèle des vêtements pour femmes inondés de crème et de vert sauge ainsi que des bijoux artisanaux dans une gamme de styles, des clous à peine là aux pièces de déclaration.

La propriétaire Emma Hazel de Sterling n’est pas étrangère au commerce de détail, ayant travaillé et vendu ses créations de bijoux à la boutique Wyckwood House au centre-ville de Wheaton (qui a également un emplacement Aurora), mais elle reconnaît que gérer sa propre boutique est une expérience nettement différente.

“C’est un gros pari de ne pas savoir ce que c’est que de lancer une vitrine”, a-t-elle déclaré.

C’est pour cette raison que Hazel et d’autres propriétaires de magasins à proximité apprécient l’opportunité qui leur a été donnée – une chance de participer au programme d’incubateur innovant qu’est le Batavia Boardwalk Shops.

Maintenant dans sa troisième année, le programme existe pour les personnes ayant une entreprise existante, qu’il s’agisse d’une entreprise à domicile ou de commerce électronique, ainsi que pour celles qui ont un plan d’affaires et la volonté de le réaliser. Les candidats sélectionnés par le comité peuvent ensuite louer l’un des espaces de briques et de mortier de 10 x 10.

Des experts de la communauté fournissent des conseils aux entreprises pro bono, répondant à la myriade de préoccupations et de défis qui accompagnent la propriété d’une petite entreprise. Les 10 élus bénéficient également des efforts de marketing ainsi que de la camaraderie et du soutien des autres participants et des anciens participants.

“C’était vraiment génial d’avoir tous ces outils”, a déclaré Hazel. « C’est tellement écrasant quand vous le faites par vous-même. De cette façon, nous pouvons nous poser des questions et déterminer des choses comme la quantité de stock nécessaire et le type de produits qui se vendront.

Le programme a été un succès retentissant, selon Jamie Saam, responsable du magasin Batavia MainStreet Boardwalk.

Saam, qui gère le Boardwalk depuis sa création, a vu 11 des 18 anciens participants ouvrir leurs propres espaces, et un autre sera bientôt disponible. Elle a également consulté d’autres organisations de développement communautaire dans des villes comme Berwyn et Utica pour les aider à mettre en œuvre le concept.

“Cela a complètement dépassé nos attentes”, a-t-elle déclaré. «Ces propriétaires de magasins s’enracinent dans notre communauté et voient des clients réguliers. Le jour de l’ouverture du Boardwalk, trois personnes sont venues me voir et m’ont dit : “Je vais acheter quelque chose dans chacune de ces entreprises aujourd’hui.”

Les magasins offrent une grande variété aux clients. Charcuterie Studio propose de la nourriture sous forme de tartinades de viande et de fromage, tandis que la spécialité de Wild West est les pains et les produits de boulangerie scandinaves.

Chez Arlo.Hendrix, les acheteurs peuvent trouver des vêtements pour bébé, des livres et d’autres accessoires. Des pièces de poterie en petits lots telles que des vases et des tasses sont disponibles chez Dirty Clay & Co. et des tentures murales en macramé, des porte-bouteilles de vin et bien plus ornent les murs de Earth Knots. La beauté simple de l’artisanat raffiné est mise en valeur dans les planches à découper, les bols et les plateaux de la Fox Valley Gallery of Wood, et Magnolia Soap and Bath Co. fournit une mousse somptueuse sous forme de bombes de bain, de savons et d’huiles de douche.

Ensuite, il y a la boutique à l’extérieur de laquelle se tenaient deux clients impatients de 12 ans un matin récent.

Comme le rappelle Saam, les garçons pouvaient à peine attendre qu’il s’ouvre.

Avec des présentoirs remplis de tire, de caramels, de chocolats et de sucettes, The Candy Stop est la fierté de la famille Peterson.

“Le meilleur souvenir de ma mère est celui de sa grand-mère qui l’a emmenée dans une épicerie polonaise et lui a donné 1 $ à dépenser en bonbons une fois par semaine”, a déclaré Annemarie Peterson, résidente de Bolingbrook, à propos de l’inspiration derrière l’entreprise.

Son voisin, Wonder & Wander, attire également les plus petits acheteurs. La propriétaire Amanda Mistretta a mis à profit ses premières années d’éducation en remplissant les étagères de son espace de jouets et de jeux destinés à favoriser le jeu et la curiosité chez les enfants de tous âges.

“Cette expérience m’a certainement aidé à apprendre ce que j’aimerais avoir en ce qui concerne une vitrine avec un studio où je peux organiser des cours de jeu ou de bricolage”, a déclaré Mistretta.

Une fois l’année terminée, Mistretta a pour objectif de s’établir à Batavia. Cette intention de renforcer davantage la communauté et son empreinte commerciale est précisément ce que Saam et d’autres dirigeants de la communauté avaient espéré en concrétisant le programme – et de toute évidence, c’est exactement ce qu’ils ont dans les Batavia Boardwalk Shops.

Les magasins sont ouverts jusqu’au 18 décembre. Pour en savoir plus, visitez www.downtownbatavia.com/batavia-boardwalk-shops.

Cette histoire est parue à l’origine dans le Numéro d’août du magazine du comté de Kane.

TROUVEZ CES ALUMNI DE BATAVIA BOARDWALK SHOP QUI ONT OUVERT DES BOUTIQUES DE BRIQUE ET DE MORTIER DANS LES TRI-CITIES :

1. Manoir CatTalpa

2. Dash Dix fonctionne

3. Marchandises DB (Wilson Street Mercantile)

4. Fleurs de chien de ferme

5. Boulangerie Haylie B

6. Cabane pour animaux de compagnie Larson

7. Collectif Light & Pine (Wilson Street Mercantile)

8. Sacs à main MoJo, etc.

9. New Moon Vegan (à venir)

10. Jolies pages

11. Le Granola Unboring (Wilson Street Mercantile)

12. Artisan Urbain Genève