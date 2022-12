Le programme d’immersion française s’étend à Lake Country

Le programme d’immersion française (FI) prendra de l’expansion à Lake Country.

Le conseil scolaire de Central Okanagan a adopté une recommandation du personnel du district scolaire pour une option FI de 9e année pour le George Elliot Secondary (GES) à compter de septembre 2023.

Cette décision fait suite à la décision précédente du conseil scolaire d’introduire un programme FI à Lake Country lors de l’ouverture de la nouvelle École HS Grenda Middle School.

Alors que les parents de Lake Country avaient commencé à plaider énergiquement pour l’expansion, le rapport du personnel du district scolaire indiquait que l’option GES était à la fois l’option la plus réalisable pour les implications budgétaires et de personnel, était une direction prévue lorsque le FI a été initialement créé à Grenda et a rencontré le district scolaire. Vision à long terme de FI pour accroître l’accessibilité des étudiants et maximiser la durabilité des inscriptions.

Le coût d’expansion se traduira par l’ajout d’un poste d’enseignant équivalent à temps plein pour les deux prochaines années et d’un poste d’enseignant supplémentaire pour les deux années suivantes, car le programme passera progressivement de la 9e à la 12e année au cours des quatre prochaines années.

L’alternative aurait été que les élèves FI soient transportés par autobus à l’École Dr. Knox Middle pendant un an, puis à l’École Kelowna Secondary pendant trois ans.

Stephanie Lawson, présidente du conseil consultatif des parents de HS Grenda, a déclaré que la réponse initiale à l’immersion française offerte dans la communauté a été positive de la part des étudiants du programme FI et anglais, car cela permet aux enfants qui grandissent ensemble dans une communauté d’aller à l’école ensemble. .

À l’origine, lors de la construction du HS Grenda, le conseil scolaire avait alors envisagé l’option d’emmener les élèves par autobus au Dr Knox comme une option plus viable du point de vue des ressources financières et de l’enseignement et de l’apprentissage, mais les parents ont préconisé de donner à Lake Country l’occasion de faire fonctionner le programme localement.

Lawson a déclaré qu’il y avait un regain d’intérêt pour FI pour les parents de Lake Country sachant que leurs enfants ne seront pas transportés ailleurs pour rester dans le programme de la 1re à la 12e année.

“Le soutien de la communauté a été formidable”, a déclaré Lawson.

Kevin Kaardal, surintendant/PDG des écoles publiques du centre de l’Okanagan, a qualifié l’expansion de l’IF de situation « gagnant-gagnant » pour les parents et le district scolaire.

Kaardal a noté que les écoles de Lake Country ont l’espace pour accueillir le programme, ce que les écoles secondaires de Kelowna n’ont pas avec le pic actuel d’inscriptions observé ces dernières années.

Dans le rapport au conseil scolaire, Kaardal a noté que l’accessibilité des programmes pour les programmes de choix est l’un des espoirs identifiés par le groupe de travail sur l’immersion française de 2016.

“Si le programme peut être proposé de manière durable avec des coûts supplémentaires minimes ou nuls dans Lake Country, le district devrait le faire”, a déclaré Kaardal dans le rapport.

Un rapport du personnel du district scolaire indique que l’effectif actuel de GES au 31 octobre 2022 est de 744 élèves, et que l’effectif scolaire devrait atteindre 795 élèves l’année prochaine.

Les inscriptions futures devant rester stables jusqu’en 2032, la GES devrait être en mesure d’accueillir l’augmentation supplémentaire d’étudiants générée par un programme FI de la 9e à la 12e année.

L’inscription en immersion française à HS Grenda est de 71 élèves de la 6e à la 8e année et à l’école Peter Greer Elementary est de 138 élèves de la maternelle à la 5e année.