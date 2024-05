Le programme d’IA de DeepMind, AlphaFold3, peut prédire la structure de chaque protéine de l’univers et montrer comment elles fonctionnent

Esprit profond a dévoilé la troisième version de son intelligence artificielle AlphaFold, un logiciel de biologie structurale basé sur l’IA, qui modélise la manière dont les protéines se replient.

La biologie structurale est l’étude des bases moléculaires des matériaux biologiques, notamment des protéines et des acides nucléiques, et vise à révéler comment ils sont structurés, fonctionnent et interagissent.

AlphaFold3 aide les scientifiques à prédire plus précisément comment les protéines – de grosses molécules qui jouent un rôle essentiel dans toutes les formes de vie, des plantes et animaux aux cellules humaines – interagissent avec d’autres molécules biologiques, notamment l’ADN et l’ARN. Cela permettra aux scientifiques de « vraiment comprendre les processus de la vie », ont écrit les représentants de DeepMind. dans un article de blog.

En comparaison, ses prédécesseurs, AlphaFold et AlphaFold2, ne pouvaient prédire que les formes dans lesquelles les protéines se replient. C’était encore un avancée scientifique majeure à l’époque .

Les prédictions d’AlphaFold3 pourraient aider les scientifiques à développer des matériaux bio-renouvelables, des cultures plus résistantes, de nouveaux médicaments et bien plus encore, a écrit l’équipe de recherche dans une étude publiée le 8 mai dans la revue Nature .

En rapport: « Maître de la tromperie » : les modèles d’IA actuels ont déjà la capacité de manipuler et de tromper les humains de manière experte

À partir d’une liste de molécules, le programme d’IA peut montrer comment elles s’assemblent. Il le fait non seulement pour les grosses molécules comme les protéines, l’ADN et l’ARN, mais également pour les petites molécules appelées ligands, qui se lient aux récepteurs des grosses protéines comme une clé insérée dans une serrure.

Recevez les découvertes les plus fascinantes du monde directement dans votre boîte de réception.

AlphaFold3 modélise également la manière dont certaines de ces biomolécules (molécules organiques produites par les êtres vivants) sont chimiquement modifiées. Les perturbations de ces modifications chimiques peuvent jouer un rôle dans les maladies, selon au billet de blog .

AlphaFold3 peut effectuer ces calculs car son architecture d’apprentissage automatique sous-jacente et ses données de formation englobent tous les types de biomolécules.

Les chercheurs affirment qu’AlphaFold3 est 50 % plus précis que les méthodes logicielles actuelles permettant de prédire les structures des protéines et leurs interactions avec d’autres molécules.

Par exemple, dans la découverte de médicaments, Nature signalée qu’AlphaFold3 a surpassé deux programmes d’accueil – que les chercheurs utilisent pour modéliser l’affinité de petites molécules et de protéines lorsqu’elles se lient ensemble – et RoseTTAFold All-Atom, un réseau neuronal permettant de prédire les structures biomoléculaires.

Frank Uhlmann, biochimiste au Francis Crick Institute de Londres, a déclaré à Nature qu’il utilisait l’outil pour prédire la structure des protéines qui interagissent avec l’ADN lors de la copie de génomes et que les expériences montrent que les prédictions sont pour la plupart exactes.

Cependant, contrairement à ses prédécesseurs, AlphaFold 3 n’est plus open source. Cela signifie que les scientifiques ne peuvent pas utiliser de versions personnalisées du modèle d’IA, ni accéder publiquement à son code ou à ses données de formation, pour leurs travaux de recherche.