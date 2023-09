Le programme d’histoire des Amérindiens aura lieu le 8 octobre à Starved Rock – Shaw Local

Rejoignez Road Scholar et membre de la nation HoChunk, Gerald Savage, également connu sous le nom de « White Winnebago », pour une présentation le dimanche 8 octobre sur l’histoire amérindienne du Starved Rock State Park.

Le programme gratuit débutera à 13 heures au Starved Rock Visitor Center. Les dons sont les bienvenus pour soutenir la poursuite des présentations via la Starved Rock Foundation. La plupart des programmes du parc sont rendus possibles grâce au financement de dons à la Starved Rock Foundation, le groupe d’amis à but non lucratif du parc.

Le parc d’État de Starved Rock est administré par le ministère des Ressources naturelles de l’Illinois. La mission de l’IDNR est de gérer, conserver et protéger les ressources naturelles, récréatives et culturelles de l’Illinois, de faire mieux comprendre et apprécier ces ressources par le public, et de promouvoir l’éducation, la science et la sécurité publique des ressources naturelles de l’Illinois pour les générations présentes et futures.