SIOUX FALLS, SD (AP) – Quelques jours avant que le professeur de collège Shaun Nielsen ne rejoigne un groupe de travail pour développer les normes d’études sociales du Dakota du Sud, il a reçu un gros paquet par la poste.

Envoyé de Hillsdale, dans le Michigan, qui abrite un collège privé conservateur jouissant d’une influence démesurée parmi les meilleurs républicains, il contenait des documents qui formeraient finalement ce que les élèves des écoles publiques de l’État pourraient être censés apprendre sur l’histoire et l’éducation civique américaines.

“Whoa – ceux-ci sont déjà écrits”, se souvient Nielsen avoir pensé en ouvrant le document ce printemps.

Hillsdale College, qui a cherché ces dernières années à “faire revivre la tradition américaine de l’éducation de la maternelle à la 12e année” en favorisant un réseau national d’écoles, a acquis une nouvelle importance lorsque le président de l’époque, Donald Trump, a fait appel à l’école pour l’aider à développer un “projet d’éducation patriotique”. . Maintenant, signe de l’influence croissante de Hillsdale dans l’éducation publique, le Dakota du Sud a proposé des normes à l’échelle de l’État qui contiennent des échos distincts du matériel de Hillsdale.

Alors que des gouverneurs républicains tels que Bill Lee du Tennessee et Ron DeSantis de Floride ont adopté l’éducation de Hillsdale pour les élèves de la maternelle à la 12e année, la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, a peut-être été la plus enthousiaste. Larry Arrn, le président de l’école, a même déclaré dans un discours l’année dernière que Noem avait “proposé de nous construire un campus entier dans le Dakota du Sud”.

Cela ne semble pas être en cours. Mais c’est Noem, largement considéré comme un espoir de la Maison Blanche en 2024, qui s’est tourné vers l’ancien professeur de politique de Hillsdale, William Morrisey, pour développer les normes d’études sociales de l’État. L’État lui a versé 200 000 $ et il a exploité le matériel de Hillsdale, selon les membres de la commission des normes.

Le collège a joué un rôle essentiel dans le «Rapport 1776» de Trump, une réponse conservatrice à des travaux comme le «Projet 1619» du New York Times, qui a réexaminé la fondation des États-Unis avec l’institution de l’esclavage au centre. Hillsdale a poursuivi en produisant «The Hillsdale 1776 Curriculum», qui propose près de 2 400 pages de plans de cours sur l’histoire américaine.

Les normes proposées par le Dakota du Sud publiées à la mi-août s’alignent sur le « 1776 Curriculum ». Les deux mettent l’accent sur les idéaux des fondateurs du pays comme argument en faveur de l’exceptionnalisme américain – une idée populaire dans les cercles conservateurs selon laquelle les États-Unis sont particulièrement dignes de louanges universelles.

Les documents définissent tous deux le patriotisme de la même manière, comme la préservation du « bien » du pays tout en corrigeant ses défauts. Ils enseignent que le progressisme est en conflit avec les idéaux fondateurs de la nation et affirment que la plupart des fondateurs – y compris des propriétaires d’esclaves tels que George Washington, Thomas Jefferson et James Madison – voulaient mettre fin à l’esclavage.

Morrisey a refusé une entrevue et Hillsdale n’a pas accordé une demande d’interviewer un membre de son bureau d’éducation K-12.

L’administration de Noem a renvoyé les questions à Ben Jones, qui supervise la South Dakota Historical Society et a travaillé sur la commission pour développer les normes. Jones a défendu la bourse de Hillsdale comme étant respectée dans l’enseignement supérieur et a déclaré que Morrisey avait apporté à la commission une version “générique” de l’histoire des États-Unis que l’on pouvait trouver dans la plupart des manuels.

“Franchement, c’est une erreur logique de dire que quelque chose est mauvais parce qu’il est associé à ce groupe avec lequel je ne suis pas d’accord sur cette autre chose”, a-t-il déclaré à propos des critiques de Hillsdale.

Jones a souligné que le projet de Morrisey comprenait des descriptions de la façon dont les premiers Africains ont été réduits en esclavage et amenés dans les colonies et comment les États-Unis ont rompu les traités avec les tribus amérindiennes.

“Le bon, le mauvais, le laid étaient tous là”, a-t-il déclaré.

Jones a ajouté que le groupe a discuté et débattu des normes au cours de plusieurs réunions et à la fin, “j’ai l’impression que nous nous sommes tous appropriés cela.”

Lorsque l’administration de Noem a formé la commission de 15 personnes, elle a choisi trois personnes, dont Nielsen, actuellement certifiées pour enseigner dans les écoles publiques du Dakota du Sud. Le groupe a décidé quels niveaux scolaires devraient apprendre les normes et a ajouté des composants du Dakota du Sud et des Amérindiens à la proposition, a déclaré Nielsen.

Lorsque la proposition a été rendue publique le mois dernier, Nielsen a déclaré qu’il se sentait en conflit. Il se dit conservateur mais prend soin de séparer ses opinions politiques de son enseignement en classe. Il a dit qu’il était d’accord avec le désir de Noem de faire du Dakota du Sud un leader national dans l’enseignement des études sociales et même avec une grande partie du contenu qu’il couvrait.

En fin de compte, a-t-il dit, il a décidé de dénoncer les normes parce qu’elles ne provenaient pas des éducateurs du Dakota du Sud.

“Le ‘programme de 1776’ – c’est assez proche de cela”, a-t-il déclaré.

“Lorsqu’on vous remet un ensemble de normes à approuver, ce n’est pas du tout un processus collaboratif”, a-t-il ajouté. Les normes, s’inquiète-t-il, n’ont pas été rédigées en tenant compte des besoins pratiques d’une salle de classe.

Des voix éminentes parmi les éducateurs du Dakota du Sud sont d’accord. Les normes – qui seront soumises à des audiences publiques cet automne avant que le Conseil des normes de l’éducation nommé par le gouverneur ne décide de les adopter – ont été accueillies froidement par les organisations représentant les enseignants, les conseils scolaires et les administrateurs scolaires.

“Cela vient d’un collège privé hors de l’État”, a déclaré Tim Graf, surintendant du district scolaire de Harrisburg, à l’extérieur de Sioux Falls. “Je ne veux tout simplement pas que ce soit politique en aucune façon.”

Jennifer Lowery, surintendante du Tea Area School District, craignait que les enseignants des niveaux inférieurs ne soient obligés de consacrer plus de temps aux études sociales au détriment des compétences fondamentales telles que les mathématiques de base et la lecture.

“Nous ne tapons pas du pied parce que nos sentiments ont été blessés ou que notre profession n’a pas été respectée”, a-t-elle déclaré. “Vous entendez le tollé parce que ce n’est pas ce qu’il y a de mieux pour nos enfants.”

Plusieurs éducateurs ont déclaré que les normes reposent trop sur la mémorisation et trop peu sur l’apprentissage basé sur l’enquête qui apprend aux élèves à questionner et à analyser. Jones, l’historien de l’État, a rétorqué que la mémorisation aux niveaux scolaires plus jeunes ouvrira la voie à une analyse ultérieure.

Stephen Jackson, professeur d’histoire à l’Université de Sioux Falls, a déclaré que cela allait à l’encontre des critères des normes d’État de l’American Historical Society, qui affirme que l’enquête engage les étudiants et les aide à relier les événements historiques aux contextes modernes.

Jackson faisait partie d’un groupe qui a créé des normes d’études sociales l’année dernière, seulement pour voir son travail abandonné par le gouverneur. Alors que les conservateurs commençaient à repousser les analyses historiques qui soutenaient que le racisme et l’histoire des États-Unis étaient inextricablement liés, Noem a appelé à enseigner comment «les États-Unis sont la nation la plus spéciale de l’histoire du monde».

Noem a déclaré que les nouvelles normes sont les meilleures du pays, les qualifiant de “vraie, honnête et équilibrée approche de l’histoire américaine qui n’est pas influencée par les agendas politiques”. Le Hillsdale College a utilisé un langage similaire lors du lancement de son programme.

Jonathan Zimmerman, historien de l’éducation à l’Université de Pennsylvanie, a suggéré que les élèves du secondaire pourraient bénéficier de l’analyse du “Projet 1619” parallèlement au “Rapport 1776” de l’administration Trump et apprendre à les évaluer et à en débattre. C’est peu probable dans le Dakota du Sud, puisque Noem a décidé de bloquer les enseignements comme le “Projet 1619” dans les écoles publiques.

“Des gens comme Kristi Noem ont raison lorsqu’ils disent que le récit fondamental de l’Amérique est remis en question comme jamais auparavant”, a déclaré Zimmerman. “Je pense juste que c’est un bon défi.”

Stephen Groves, l’Associated Press