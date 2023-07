Le programme d’État nomme Harvard et Richmond comme les deux communautés du comté de McHenry les plus durement touchées par COVID-19 – Shaw Local

Il est devenu clair pour le surintendant du district scolaire 50 de Harvard, Corey Tafoya, combien de familles locales étaient en difficulté lorsque le district a décidé de recommencer à distribuer le petit-déjeuner et le déjeuner aux élèves après que la pandémie de COVID-19 a fermé pour la première fois les écoles à l’apprentissage en personne.

Environ la moitié des élèves du district 50 sont considérés comme à faible revenu, un pourcentage suffisamment élevé pour que l’ensemble du district bénéficie d’un déjeuner gratuit et réduit, selon les données agrégées par le Conseil de l’éducation de l’État de l’Illinois.

Le taux de pauvreté de Harvard a été l’un des facteurs qui a conduit l’État de l’Illinois à le désigner comme une zone touchée de manière disproportionnée par COVID-19 pour déterminer où cibler le financement des subventions aux entreprises. La seule autre communauté du comté de McHenry à recevoir le label est le village de Richmond.

Sur les 220 millions de dollars mis à disposition lors du deuxième tour du programme de subventions aux interruptions d’activité de l’État, 70 millions de dollars sont réservés pour aider des communautés comme Richmond et Harvard.

La désignation, qui est attribuée par code postal, a été attribuée aux zones présentant des taux élevés d’infection au COVID-19 par habitant, ainsi que des taux élevés dans au moins un des quatre paramètres de pauvreté par rapport aux autres codes postaux à proximité, a déclaré Lauren Huffman, porte-parole du Département du commerce et des opportunités économiques, qui distribue la subvention.

À Harvard, 13,2% des résidents ont été identifiés comme vivant dans la pauvreté avec un revenu médian d’un peu plus de 53 000 dollars, selon les estimations de 2018 du US Census Bureau. Cela révèle un niveau de pauvreté accru par rapport au comté de McHenry dans son ensemble, qui a signalé un taux de pauvreté de 5,9 % et un revenu médian d’un peu moins de 85 000 $.

Le revenu médian des ménages de Richmond de 42 000 $ est inférieur à la moitié de la médiane du comté, selon les données du US Census Bureau de 2018. Le village a un taux de pauvreté de 28,1%, environ cinq fois plus élevé que le taux du comté.

Au 30 septembre, le garde-manger communautaire de Richmond et de Spring Grove servait 30 familles de plus que la normale à 140, contre 110, a déclaré la directrice de l’organisation, Charlene Kania. D’autres augmentations du nombre de personnes desservies par le garde-manger sont attendues.

«Là où nous avons l’augmentation, c’est certainement le chômage, et certains d’entre eux ont eu un emploi pendant longtemps et ne s’y attendaient pas. L’hiver va être dur pour tout le monde. Nous allons certainement voir une augmentation du nombre de familles au garde-manger », a déclaré Kania. « Nous avons juste besoin d’une sorte de soulagement. »

Le district 50 a commencé son programme de distribution de repas en mars et l’a prolongé jusqu’à l’automne, avec plus de 220 000 repas livrés à ce jour, a déclaré Tafoya. Le district a également décidé de supprimer tous les frais d’inscription pour l’année scolaire 2020-21, a déclaré l’assistante de direction Toni Harmon.

Luttant pour commencer

Le manque de proximité de Harvard avec une grande autoroute en a fait une zone moins attrayante pour le développement des grandes entreprises, ce qui signifie que son économie dépend particulièrement des petites entreprises familiales, a déclaré Charles Eldredge, directeur exécutif de la Harvard Economic Development Corporation.

Les petites entreprises n’ont souvent pas le type de réserves financières qui ont permis aux grandes entreprises de résister aux impacts économiques de la pandémie, a déclaré Crystal Musgrove, directrice exécutive de la Chambre de commerce de Harvard.

À Harvard, les propriétaires de petites entreprises sont également moins susceptibles d’avoir l’expérience marketing nécessaire pour s’adapter à servir leurs clients d’une manière nouvelle et socialement distanciée. La vente de produits en ligne et l’offre de services de livraison nécessitent un niveau de savoir-faire technologique que de nombreuses boutiques familiales n’ont tout simplement pas, a déclaré Musgrove.

La Chambre de commerce elle-même a du mal à rester à flot à un moment où les membres ont le plus besoin de ses services, mais beaucoup n’ont pas les moyens de payer leurs cotisations, a-t-elle déclaré. Jeudi, ses membres avaient diminué d’environ 25 %.

Certains des récents problèmes économiques de Richmond sont dus aux liens passés du village avec une industrie du marchandisage d’antiquités qui, comme de nombreux secteurs, est passée de faire des affaires dans des magasins physiques à une grande partie en ligne, selon des entretiens avec le gouvernement du village et chefs d’entreprise.

Les magasins d’antiquités étaient autrefois courants à Richmond. Mais ces dernières années, ils ont fait des départs, laissant les vitrines vides, alors qu’Internet est devenu le marché des artefacts vieillissants, a déclaré Tom Jiaras, propriétaire de l’International House of Wine and Cheese and Hot Slots Gaming et qui est également propriétaire du Cubby Cafe, un restaurant dont les dirigeants envisagent de postuler au programme de subventions de l’État.

«C’était connu comme une ville antique il y a des années. Lorsque les antiquités sont devenues une chose sur Internet, une grande partie du centre-ville est devenue vacante », a déclaré Jiaras.

Avec l’arrivée en 2007 de Paisano’s à Broadway dans les années 2000, et son restaurant jumeau Seaside Prime, ainsi que l’ouverture en 2017 de Richmond BratHaus et la présence d’autres restaurants, le centre-ville de Richmond est devenu un lieu de restauration, a déclaré le président du conseil du village, Craig Kunz.

«Idéalement, je pense que du point de vue des revenus, Richmond devient une destination pour la nourriture. Nous ne sommes plus le village d’antan », a-t-il déclaré.

Mais les restaurants ont été durement touchés par COVID-19 lorsque la pandémie a entraîné la fermeture ordonnée par l’État de salles à manger intérieures et d’autres entreprises comme les services personnels.

Alors que les restrictions ont été levées, les clients sont revenus dans les établissements du centre-ville, a déclaré Kunz, mais les propriétaires d’entreprises locales craignent qu’un autre arrêt ne se profile avec la tendance de la charge de virus dans tout le comté au cours de la semaine dernière.

En plus de la pandémie elle-même qui ralentit l’économie des restaurants, la réponse moins stricte au virus dans le Wisconsin voisin, autorisée par la Cour suprême de l’État annulant l’ordre de séjour à domicile du gouverneur Tony Evers, a également désavantagé les propriétaires d’entreprise de Richmond, ont déclaré les dirigeants locaux.

«Lorsque les choses ont commencé à s’ouvrir et étaient beaucoup plus libérales dans le Wisconsin, il était clair que les gens en avaient assez d’être coincés à la maison et enfermés. Avoir la chance d’aller jusqu’au lac Léman ou Genoa City ou Twin Lakes a donné l’occasion d’avoir un peu plus de plaisir dans leur vie. Cela a clairement eu un impact sur les affaires qui ont été perdues dans les établissements de l’Illinois, à Richmond en particulier », a déclaré Jiaras.

Au cours du week-end du Memorial Day, a déclaré Kunz, la différence entre chaque côté de la frontière Illinois-Wisconsin dans le trafic piétonnier du centre-ville – et, par conséquent, l’activité économique – était frappante.

« Si vous alliez au lac Léman dans les quartiers commerçants et les bars, ils étaient pleins, là où nous n’étions pas », a déclaré Kunz. «Je suis sûr qu’il y avait des gens de Richmond, qui vivent à Richmond, qui sont allés au lac Léman pour participer à la légèreté, aux règles les moins strictes.

« Depuis que nous avons emménagé dans le complément [Restore Illinois] phases, les affaires, je pense en parlant à certains hommes d’affaires, reprennent vraiment très bien », a-t-il poursuivi. « Je suis sûr qu’il y en a encore qui souffrent ou qui ne sont pas revenus là où ils aimeraient être. »

Le COVID-19 frappe fort

L’État examine également les taux d’infection au COVID-19 pour déterminer quels endroits de l’État ont été particulièrement touchés, a déclaré Huffman.

En termes d’infections au COVID-19, « nous avons toujours été presque le double de ce que beaucoup d’autres communautés ont été et ce que les gens ici attribueraient à cela, c’est que nous sommes une communauté ouvrière », a déclaré Tafoya.

Le code postal de Harvard (60033) a vu 561 cas confirmés de COVID-19 samedi, selon le département de la santé publique de l’Illinois. La région abrite un peu plus de 14 100 personnes, ce qui signifie qu’environ 4 % de la population, soit une personne sur 25, a contracté le COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Le code postal 60071, qui comprend Richmond et les zones non constituées en société à proximité, a eu 62 cas confirmés de COVID-19, selon les données du département de la santé du comté de McHenry en date de jeudi. Le code postal compte 3 581 résidents, selon le Bureau du recensement, ce qui signifierait qu’environ 1,7 % de ses résidents ont eu le virus, en supposant que chaque cas positif était associé à un résident unique.

Avec un peu plus de 1 800 habitants dans les limites du village de Richmond, selon les dernières données du recensement, cependant, le nombre d’infections pourrait atteindre près de 3,3 % des habitants du village, si la totalité ou la plupart des cas de COVID-19 étaient concentrés dans le village.

De nombreux résidents de Harvard occupent les types d’emplois jugés «essentiels» lors des fermetures de COVID-19, des emplois qui ne peuvent pas être effectués à domicile, a déclaré Tafoya jeudi.

Harvard compte également la plus grande population hispanique de toutes les zones municipales du comté de McHenry, les résidents de Latinx représentant 49,8% de la population, selon les données du recensement américain.

«Les personnes de couleur… ont une incidence beaucoup plus élevée de chômage et de sous-emploi en raison de [COVID-19] et je pense que cela s’applique à Harvard », a déclaré Eldredge.

Les résidents de Latinx représentent un peu moins de 50% de la population de Harvard, mais 65,5% des infections au COVID-19 de la région, selon les données de l’IDPH. À l’échelle nationale, les Hispaniques ou les Latinos sont 2,8 fois plus susceptibles de contracter le COVID-19, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Rene Govea, membre du Latino Leadership Network pour le comté de McHenry, a déclaré que l’impact de COVID-19 sur les familles hispaniques est aggravé par certains obstacles à l’accès aux services de soutien tels que la langue et le statut d’immigration.

Les familles de Harvard sont également plus vulnérables aux facteurs de stress économiques du COVID-19 en raison du manque de services de garde d’enfants et de services communautaires abordables dans la région, a déclaré Tafoya.

Alors que d’autres régions se sont appuyées sur les districts de parcs locaux ou les centres communautaires pour partager le fardeau de la garde d’enfants pendant l’apprentissage à distance, Harvard n’a pas d’entité de ce type au-delà du département des parcs et des loisirs de la ville, a déclaré la directrice exécutive de Brown Bear Daycare, Sheila Henson.

« Malheureusement, nous n’avons pas d’espace pour ces enfants », a déclaré Henson. « Nous faisons donc ce que nous pouvons et nous servons actuellement environ 195 étudiants. »

Depuis le début de la pandémie, ​​​​​​Brown Bear Daycare a élargi son garde-manger mensuel pour servir les résidents locaux tous les jeudis afin de répondre aux besoins accrus, a-t-elle déclaré.

Lorsqu’il s’agit de se soutenir mutuellement en cette période, les résidents de Harvard « font du bon travail, vous savez, nous n’avons pas peur de demander de l’aide et les gens n’ont pas peur de donner de l’aide », a déclaré Henson.

« L’état d’esprit existe selon lequel ils ne laisseront pas tomber leurs familles, peu importe ce que nous avons devant nous, qu’il s’agisse d’une pandémie ou d’une perte d’emploi », a déclaré Govea. « Nous devons nous lever et continuer à avancer. »