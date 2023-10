Le programme Destin-Nations of Hip-Hop de l’Université du Manitoba examine les contributions de Détroit au genre | Musique du Michigan | Détroit

Cliquez pour agrandir Photos de Dmareae Supa Emcee prend la parole lors d’un événement Desti-Nations of Hip-Hop le 4 octobre.

Depuis 2009, l’Université du Michigan Semestre à Détroit Le programme a été un moyen d’établir des relations saines entre ses étudiants et la ville de Détroit, où ils vivent, apprennent, effectuent des stages ou communiquent simplement avec des dirigeants et des organisations communautaires. Une partie de la programmation de ce trimestre est une série de présentations en quatre parties visant à mettre en évidence et à apporter le contexte historique à la place de Détroit dans la culture hip-hop, appelée « Desti-Nations of Hip-Hop ».

« Il s’agit pour les étudiants de s’engager de manière significative et respectueuse dans la ville », explique Stephen Ward, directeur pédagogique du programme.

Ward a contacté Khary Frazier et Sterling Toles pour organiser et faciliter la série. Tous deux sont des conservateurs et des piliers du hip-hop de Détroit depuis plus de deux décennies. Tooles est un producteur, artiste visuel et éducateur remarquable, tandis que Frazier est promoteur, producteur et consultant en marketing.

« Ce sont tous deux des artistes qui ont une profonde compréhension et appréciation du hip-hop, de la culture noire et de Détroit. Ils fonctionnent bien ensemble », déclare Ward.

« Dans le hip-hop, c’est bien plus que simplement rapper sur scène. Nous voulions montrer un peu de cela parce que j’adopte une approche hip-hop de toute cette merde et c’est la confiance que j’en tire qui se reflète dans tout », dit Frazier.

Les célébrations du 50e anniversaire du hip-hop et les tables rondes se sont déroulées dans les villes de tout le pays en 2023. Une partie du dialogue a été perturbée par des artistes recherchant des éloges sur les réalisations d’antan et des conversations qui ne portent que sur leurs chansons et albums préférés.

« Nous voulions avoir des discussions différentes qui n’ont pas eu lieu […] Il s’agit toujours d’une sous-culture, d’une contre-culture », explique Frazier.

« Il ne s’agissait pas seulement de se concentrer sur Détroit, mais plutôt d’une manière de remettre en question et de penser différemment ce 50e anniversaire », ajoute Ward.

Frazier et Toles se sont fait un devoir d’attirer l’attention sur la place historique de Détroit dans le hip-hop, l’impact du hip-hop de Détroit dans et en dehors de la musique, et la diversité urbaine qui a réuni des artistes de différents quartiers de Détroit sur la même scène plusieurs soirs. .

«C’étaient des conversations que nous avions déjà en quelque sorte, donc juste la confiance et faire des choses au sein de notre amitié. Il s’agissait simplement de créer un flux, de créer un format et de l’exécuter », explique Frazier.

DJ Los, Supa Emcee, Nick Speed, Boog Brown, Piper Carter et Merciless Ameer ont rejoint Toles et Frazier lors de la session de lancement du 4 octobre qui abordait les débuts du hip-hop de Détroit. La discussion s’est concentrée sur les étapes importantes et les histoires inédites de cette période. La première vague de hip-hop de Détroit a raté une grande partie de la notoriété nationale que les générations qui ont suivi ont reçue, mais leurs contributions et les bases qu’elles ont posées étaient essentielles car ils constituaient la première classe d’artistes à tenter de combler le vide après Motown Records a quitté la ville.

« Je pense que la première vague du hip-hop de Détroit habitait un espace unique. Et à cause de cet espace unique, je ne pense pas que le reste de la communauté hip-hop en dehors de Détroit était prêt pour cela, car c’est le vortex de choses que nous apprécions dans la ville qui l’a fait », déclare Tooles.

Lors de la deuxième séance, le 18 octobre, le duo discutera de la prolifération culturelle du hip-hop.

« Le hip-hop peut être une rampe de lancement pour bien d’autres choses. C’est une approche hip-hop que vous adoptez, donc nous voulions juste relier les choses ensemble, en particulier le hip-hop des débuts de Détroit », explique Frazier. Il continue en mettant en avant Khary Turner, ancien élève du hip-hop de Detroit, qui dirige désormais la fondation Coleman A. Young ; Jason Wilson du groupe Kaos et Mystro, fondateur de la Cave of Adullam Transformational Training Academy ; et Kalima Johnson, qui fut l’une des premières femmes animatrices de Detroit.

« Kalima est Roxanne Shante de Détroit, elle a fait tout ça avec le SASHA Center, contre la violence domestique et la culture du viol. C’est une approche hip-hop », dit-il.

« Vous pensez aux gars du film Mula, Forty da Great, Murda Pain, vous savez, c’étaient des rappeurs, et maintenant ils font des films. Ils sont la preuve à bien des égards que l’on peut poursuivre une carrière dans le hip-hop, mais dans cette poursuite, cela se transforme en une formation supérieure pour une toute autre profession », ajoute Tooles.

La présentation du 25 octobre, intitulée « Je suis le rappeur, elle est DJ », est une table ronde mettant en vedette Nique Love Rhodes et Piper Carter. Il y aura un spectacle en direct et des dialogues centrés sur le rôle des femmes dans le hip-hop, l’activisme et la culture.

«Je me souviens que Sydney James m’a dit un jour : ‘En tant qu’artiste en tant que femme noire, vous êtes une activiste par défaut.’ Et je pense que c’est le rôle de Nique Love Rhodes, c’est le rôle de Piper, et je pense que beaucoup de femmes ici comprennent cette composante de mobilisation des gens qui fait partie intégrante de ce qu’elles font », dit Toles.

« Nique n’est pas dans la voie des clubs de garçons du hip-hop, ce qui conduit la discussion différemment… elle organise et crée des scènes dans un espace et un lieu différents », ajoute Frazier.

La dernière présentation, « I Used to Love HER: Quantum History of Hip-Hop », aura lieu le 8 novembre. La discussion couvrira tout, depuis les diverses scènes hip-hop de Détroit jusqu’aux influences de Détroit sur la culture hip-hop d’autres villes.

« Vous pensez à la première fois que vous avez vu le truc mafieux dans le hip-hop, Awesome Dre parlait comme Al Pacino dans l’intro et prenait des postures comme des gars de la mafia. Je pense que nous sommes devenus un incubateur pour beaucoup de choses qui sont devenues permanentes dans la culture », explique Toles.

Tous les événements sont accessibles au grand public.

« Nous espérons que vous venez avec un esprit ouvert, prêt à vivre quelque chose de différent. Nous ne sommes pas sur le point d’avoir une discussion sur qui sont vos cinq meilleurs animateurs. Il s’agit de la façon dont la culture et la musique ont eu d’autres impacts sur la vie des personnes impliquées et sur la vie de ceux qui l’ont vécue », explique Frazier.

« J’espère que cela approfondira leur compréhension du hip-hop de Détroit et leur capacité à s’y impliquer. Et cela approfondit la conscience des personnes avec lesquelles ils vont interagir, apprendre et apprendre », explique Ward.

Plus d’informations sur Destin-Nations of Hip-Hop sont disponibles sur bit.ly/3RMYZgn.

