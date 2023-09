Le programme d’espionnage « prolifique » de la Chine tente de « chasser les têtes » des politiciens britanniques et des responsables de la défense, selon le gouvernement britannique

Le gouvernement du Royaume-Uni a publié un rapport selon lequel les espions chinois ciblent les responsables britanniques occupant des postes sensibles dans les domaines politique, commercial et de la défense, dans le cadre d’une campagne d’espionnage de plus en plus sophistiquée visant à accéder aux secrets d’État.

Le gouvernement a répondu jeudi à un rapport publié en juillet par la commission parlementaire britannique sur le renseignement et la sécurité, selon lequel l’approche du Royaume-Uni face à la menace chinoise était inadéquate. « Les programmes de recrutement chinois ont tenté de chasser des ressortissants britanniques et alliés occupant des postes clés et possédant des connaissances et une expérience sensibles », a déclaré le gouvernement.

« En termes d’espionnage, la collecte de renseignements humains en Chine est prolifique, utilisant un vaste réseau d’individus intégrés dans la société locale pour accéder à des individus d’intérêt – souvent identifiés via les réseaux sociaux », selon le rapport du gouvernement britannique. « Les décideurs, qu’il s’agisse d’hommes politiques en exercice ou d’anciens personnages politiques, en passant par de hauts responsables gouvernementaux et militaires, sont inévitablement des cibles clés. »

La police britannique arrête des espions chinois travaillant dans les hautes sphères du gouvernement : responsables

Ce nouveau rapport fait suite à l’arrestation d’un jeune chercheur parlementaire accusé d’espionnage au profit de la Chine. Il y a deux week-ends, la police métropolitaine a confirmé que le chercheur faisait partie des deux hommes arrêtés en mars en vertu de la loi sur les secrets officiels. Le chercheur, qui nie tout acte répréhensible, aurait eu accès à plusieurs députés conservateurs, selon la BBC.

Par ailleurs, le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a refusé dimanche de dire s’il avait confronté le gouvernement chinois au sujet des allégations d’espionnage contre le chercheur parlementaire, refusant de commenter « les questions liées à la sécurité », a indiqué la BBC. Au lieu de cela, Cleverly a déclaré que lui et le Premier ministre britannique Rishi Sunak avaient parlé aux dirigeants chinois de « l’ingérence dans notre démocratie ».

BIDEN ARRIVE EN INDE POUR LE SOMMET DU G20 Alors que les ennemis de Poutine et du XI chinois restent à l’écart

Selon Reuters, le service de renseignement intérieur britannique MI5 a déclaré qu’il menait sept fois plus d’enquêtes sur les activités chinoises qu’en 2018 et prévoyait d’en mener davantage.

Le gouvernement britannique a lancé une unité chargée de protéger les élections contre toute ingérence étrangère. L’année dernière, le MI5 a publié une rare alerte de sécurité, avertissant les membres du Parlement qu’un espion chinois présumé était « impliqué dans des activités d’ingérence politique » en Grande-Bretagne, a déclaré Reuters.

Un journal a également rapporté cette semaine que le MI5 avait averti le parti au pouvoir que deux candidats potentiels aux élections législatives étaient des espions chinois.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le journal Times de Londres a également averti dans un article la semaine dernière que le MI5 avait fait part de ses inquiétudes quant au fait que deux candidats en 2021 et 2022 avaient des liens spécifiques avec la Chine. Le Parti conservateur au pouvoir a suivi ces conseils, les empêchant de figurer dans le bassin de candidats susceptibles d’être présentés.