Le programme des PDG de Streator Area crée des opportunités commerciales – Shaw Local

Mia Granados, senior de Streator High School, a déclaré que l’inscription au programme des PDG de Streator Area lui avait ouvert l’esprit.

« Je commence à voir les possibilités d’ouvrir ma propre entreprise », a-t-elle déclaré lors du salon professionnel de mercredi à Eastwood.

Granados était l’un des neuf étudiants mercredi à exploiter huit entreprises différentes créées dans le cadre du programme de PDG enseigné par Kirk Melody et animé tout au long du semestre, aboutissant au salon professionnel de mercredi.

Granados exploitait le Boba Center, servant du thé boba, qui est du thé noir, du lait, de la glace et du tapioca.

« J’ai beaucoup appris, comment en faire la publicité, le financer et faire des bénéfices », a déclaré Granados. «Je devais vraiment le faire et je me suis amusé à le faire, alors j’ai l’impression qu’il y a peut-être un avenir qui continue. Je suis vraiment ouvert d’esprit.

Kevin Rodriguez, élève de Streator High School, explique ses quatre étapes simples pour une entreprise modèle le mercredi 17 mai 2023, lors du salon commercial des PDG de Streator Area à Eastwood. (Derek Barichello)

Tout au long du semestre, les étudiants ont reçu la visite de conférenciers invités de différents types de chefs d’entreprise avec des leçons sur le réseautage, la finance, le marketing et l’entrepreneuriat, entre autres sujets.

Les étudiants du mercredi mettaient en commun tout ce qu’ils avaient appris et vendaient leurs produits aux clients.

La senior Alexandra Austin a créé une entreprise de t-shirts sur mesure appelée Coastline T-Shirts. Elle a déclaré que plusieurs clients avaient signé des commandes mercredi.

« Je me voyais faire ça comme un concert parallèle », a déclaré Austin. « Je pense que cela peut vraiment réussir avec le bon groupe démographique. »

Senior Haley Barrett a eu une journée de vente réussie. Pour son entreprise Panda Bakery, elle a fabriqué environ 50 cake pops aux saveurs de croquant de pain grillé au chocolat, à la vanille et à la cannelle et presque tous ses produits ont été vendus avant la fin du salon.

« Après l’obtention de mon diplôme, je me voyais créer ma propre entreprise », a déclaré Barrett. « J’ai appris que ce genre de choses prend beaucoup de temps à faire. C’est très amusant, mais cela prend du temps.

Haley Barrett parle de ses créations Panda Bakery le mercredi 17 mai 2023, lors du salon des PDG de Streator Area à Eastwood. (Derek Barichello)

D’autres entreprises mercredi incluent Second Hand Stories de Sara Dye (une librairie légèrement utilisée); Trenazon de Steven Goplin et Landen Mascote (une entreprise de compléments alimentaires); Jett’s Garden in a Pot de Jett Mehalic (entreprise de kits de jardinage); Cerda Cuts de Christian Cerda (une entreprise de coiffure); et Clean Cutz de Kevin Rodriguez, qui sert une entreprise modèle pour démontrer quatre étapes simples pour démarrer une entreprise.

Rodriguez était étudiant dans le programme l’année dernière, créant La Taqueria Saucedo, une entreprise de tacos. Rodriguez a déclaré qu’il avait réussi à créer son entreprise lors d’événements après le salon professionnel du printemps dernier.

Mehalic a déclaré qu’il avait appris comment établir des liens dans la communauté, comment être plus professionnel et comment travailler avec différentes personnes pendant son temps dans le programme PDG.

« J’aimerais revenir l’année prochaine et développer », a déclaré Mehalic, qui est junior.

Le programme Streator Area CEO en est à sa troisième année. Le programme est propulsé par des investisseurs locaux. Les membres du conseil d’administration du programme ont déclaré que le cours enseigne les compétences en affaires et en réseautage, tout en offrant aux étudiants une expérience pratique de ce qu’il faut pour exploiter une entreprise.