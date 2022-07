Le programme des faux électeurs, expliqué

Le plan Trump a commencé par un effort pour persuader les responsables républicains des États ciblés – Arizona, Géorgie, Michigan, Nevada, Nouveau-Mexique, Pennsylvanie et Wisconsin – d’aider à rédiger ou de mettre leur nom sur des documents déclarant que M. Trump était le vainqueur.

Cet effort a été largement mené par des avocats proches de M. Trump, comme Rudolph W. Giuliani et John Eastman, qui ont parfois communiqué directement avec des points de contact locaux dans l’État, ou par des avocats qui ont travaillé dans les États eux-mêmes et ont traité avec M. Giuliani. , M. Eastman ou avec les assistants de campagne de M. Trump.

Leur justification déclarée était que les victoires de M. Biden dans ces États seraient annulées une fois qu’ils pourraient établir leurs allégations de fraude électorale généralisée et d’autres irrégularités, et qu’il n’était que prudent d’avoir des listes d’électeurs « supplémentaires » en place pour cette éventualité.

Mais, comme M. Trump avait été informé par ses assistants de campagne et finalement même par son procureur général, il n’y avait aucune allégation légitime de fraude suffisante pour changer le résultat de la course, et les sept États ont tous certifié la victoire du collège électoral de M. Biden le décembre 14 janvier 2020. M. Trump et ses alliés ont néanmoins poursuivi le plan des électeurs, en mettant de plus en plus l’accent sur l’utilisation du processus cérémoniel de certification du Congrès le 6 janvier pour faire dérailler le transfert de pouvoir.

En fin de compte, plusieurs dizaines d’alliés de M. Trump dans les États ont signé de fausses listes d’électeurs, et la plupart ont affirmé sans équivoque que M. Trump avait gagné. Mais en Pennsylvanie et au Nouveau-Mexique, les responsables locaux qui ont rédigé les documents ont inclus une mise en garde, affirmant qu’ils ne devraient être pris en compte que si M. Trump l’emportait dans les nombreuses poursuites que lui et ses alliés avaient déposées pour contester l’élection, et était légalement le vainqueur.

Une fois les fausses listes pro-Trump créées, M. Trump et ses alliés se sont tournés vers la deuxième partie du plan : forcer M. Pence à les considérer lors de la session conjointe du Congrès le 6 janvier. Il s’agissait de persuader M. Pence de dire que l’élection était en quelque sorte erronée ou douteuse.