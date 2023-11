Le programme d’écriture STEM du premier cycle présenté dans la revue scientifique Cell | Actualités technologiques de Virginie

Elea Abisamra a publié son premier livre en cinquième année. Avant qu’elle devienne une Collège des sciences de Virginia Tech étudiant spécialisé en neurosciences cognitives et comportementalesles années d’école primaire d’Abisamra étaient axées sur son amour de l’écriture.

Un ami de la famille lui a présenté CreateSpace d’Amazon, désormais connu sous le nom de Kindle Direct Publishing. Avec le soutien et la rédaction de sa mère, la jeune Abisamra a publié un livre. Elle se sentait vue et entendue, quelque chose qu’elle avait envie de partager avec d’autres enfants. Cette graine continuerait à se développer pour devenir une organisation mondiale à but non lucratif appelée Les enfants peuvent écrire.

« J’aime la science, mais j’ai l’impression qu’il y a toujours eu un état d’esprit selon lequel les gens pensent : « OK, vous êtes Anglais » ou vous allez devenir avocat, médecin ou ingénieur, et dans ma tête, la narration est le fil conducteur. entre tout », a déclaré Abisamra, maintenant junior. « Vous pouvez devenir scientifique, mais vous devez aussi communiquer et vous devez également être convaincant lorsque vous communiquez. Vous devez élaborer des méthodes scientifiques, ce qui revient à planifier votre histoire. Les histoires sont partout.

Une fois qu’Abisamra est devenue étudiante, elle a poursuivi son amour des sciences et de l’écriture. Grâce à de nouvelles ressources et opportunités, son rêve antérieur d’aider les enfants à publier a pris forme.

Abisamra a formé Kids Can Write à l’été 2022. Le premier chapitre était à Virginia Tech, et le premier programme s’est déroulé cet automne avec 15 élèves de l’école élémentaire Gilbert Linkous à Blacksburg et 34 tuteurs de toutes les spécialisations. D’ici la fin de ce mois, le programme aura aidé 95 enfants à publier des livres avec plus de 150 tuteurs comme éditeurs.

« En tant que spécialiste en neurologie, je voulais trouver un moyen de redonner à la communauté et à l’École des neurosciences tout en créant une communauté avec d’autres spécialistes en neurologie qui seraient des tuteurs dans le programme », a déclaré Abisamra.

Le premier programme Kids Can Write permettait aux étudiants d’écrire et de publier une histoire sur un sujet de leur choix. En janvier, Abisamra a créé un programme supplémentaire qui enseignait aux étudiants le cerveau à travers la narration. Elle a incorporé des spécialistes en neurosciences en tant que tuteurs et éditeurs pour soutenir le processus en enseignant des cours de neurosciences et en aidant les étudiants à créer leur propre interprétation de l’information.

Comment ça fonctionne

Les élèves choisissent la manière dont ils vont écrire sur le cerveau, comme un livre de poèmes, une histoire où vous êtes dans le cerveau, une chasse au trésor, etc.

Les tuteurs posent des questions pour aider les élèves à rédiger des résumés de personnages.

Les élèves créent une carte chronologique de leur histoire comme guide d’écriture.

Les élèves réalisent des illustrations pour leur livre.

Le produit final est publié et célébré lors d’une cérémonie de clôture.

« Ce qui a commencé comme simple écriture est maintenant un outil pédagogique pour les sciences. Nous voulons montrer que la narration est liée aux neurosciences et à tous les domaines, et qu’ils peuvent utiliser la narration pour apprendre. Ensuite, ils publient leur travail et il reste avec eux pour toujours », a déclaré Abisamra.

Karen Schendel, directrice E2 de l’école primaire Gilbert Linkous, a travaillé avec Abisamra pour élaborer une description de sa classe et coordonner l’inscription. Schendel a déclaré que Kids Can Write est « un cours très populaire », tant auprès des élèves que des parents, qui le soutiennent avec enthousiasme. Une élève a déclaré à Schendel qu’elle avait travaillé sur une histoire dans sa tête avant même de connaître le cours et qu’elle était très enthousiaste à l’idée d’en faire un « vrai livre ».

« J’ai l’impression que les enfants ont des histoires à raconter et ils adorent l’idée de partager leurs histoires avec les autres », a déclaré Schendel. « Pouvoir transformer leur histoire en un véritable livre est tellement séduisant. »

Partager son histoire

Abisamra a été invitée à rédiger un article sur cette manière innovante d’enseigner les concepts STEM aux étudiants pour Cell, une revue de recherche scientifique à comité de lecture. « Le pouvoir de la narration dans les STEM » publié le 9 novembre.

Kids Can Write a dépassé les frontières de Blacksburg bien avant qu’Abisamra ne publie son article sur Cell. Il existe un chapitre à l’Université George Mason ainsi que des groupes internationaux au Liban et en Jordanie. Abisamra s’est entretenue cet été à l’Université Johns Hopkins avec des étudiants qui souhaiteraient créer un club le semestre prochain, et elle prévoit de se rendre en Tanzanie pour animer un atelier en mai.

Abisamra a adapté le programme d’écriture pour faire plus que simplement enseigner les sciences. Grâce à des collaborations avec Virginia Tech et d’autres groupes externes, il existe une initiative pour les patients atteints de cancer, les personnes âgées souffrant de déclin cognitif, les personnes en prison, les enfants au Liban et en Jordanie et les réfugiés en Pologne. L’écriture donne la parole à des groupes sous-représentés qui, selon Abisamra, peuvent « bénéficier de l’expression de soi, de la confiance en soi, du mentorat et de la publication ».

Certaines collaborations sont personnelles. Abisamra a perdu un cousin à cause du cancer et une grand-mère à cause de la maladie d’Alzheimer. Ses racines familiales sont au Liban et elle a passé ses premières années en Jordanie, où elle se souvient des gens vivant dans la pauvreté. Abisamra est reconnaissante des opportunités que ses parents lui ont offertes en déménageant. Elle ne prend rien pour acquis et considère Kids Can Write comme un moyen de redonner.

Toutes les ressources créées par Abisamra sont gratuites et les informations sur la création d’un chapitre sont disponibles sur son site Web. kidscanwrite.net. L’impact est son objectif, pas le profit.

« Au printemps, je prépare un cours en ligne qui fonctionnera également avec du tutorat. Certaines écoles n’ont pas la possibilité de suivre des programmes en personne et beaucoup d’écoles connaissent une pénurie d’enseignants, donc je pense que ce serait formidable pour ces enfants », a déclaré Abisamra.

Pour l’avenir, Abisamra espère voir Kids Can Write atteindre le monde entier et peut-être inspirer une école pour les enfants sans foyer ni relations. Pour l’instant, elle continue de faire passer le message dans l’espoir d’inspirer d’autres personnes à rejoindre sa cause.

« Rien de tout cela ne pourrait arriver sans les tuteurs et les partenaires dont nous disposons », a déclaré Abisamra. « Plus nous avons de partenaires et de collaborateurs, plus nous pouvons faire de choses. Je veux que ce soit grand.