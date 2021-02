Le programme de vaccination espagnol prend de la vitesse alors que la deuxième phase démarre

L’Italie, la France, l’Allemagne et l’Espagne ont le plus de décès par coronavirus dans l’UE, bien que tous suivent la Grande-Bretagne non membre de l’UE, qui a le plus grand nombre de décès par virus en Europe, à plus de 121 000.

Deux mois après l’administration des premiers vaccins, l’Union européenne a encore du mal à mettre à jour son inoculation au COVID-19.

Ce mois-ci, l’Espagne a connu son plus grand nombre de décès de coronavirus depuis le début de la pandémie au printemps dernier. Mais il y a des signes que le nombre de cas diminue et le gouvernement a maintenant entamé la deuxième phase de son programme de vaccination.

Jusqu’à présent, environ deux millions d’Espagnols ont reçu au moins une dose de vaccin et les autorités s’attendent à ce que 70% de la population soit vaccinée d’ici la fin de l’été.

Après des mois de retards, de pénuries de vaccins et de mauvaise gestion, le déploiement des vaccins en Espagne commence à prendre de l’ampleur.

