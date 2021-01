Le taux de vaccination aux États-Unis est d’environ 1 pour cent. Israël, avec une population beaucoup plus petite et des soins de santé socialisés, a atteint 12 pour cent de ses habitants avec la dose initiale. Depuis le lancement de la campagne le 20 décembre, Israël a dépassé à plusieurs reprises son objectif de 150 000 vaccinations par jour.

Le jour du Nouvel An, le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la Santé Yuli Edelstein ont tenu une conférence de presse en l’honneur de la millionième personne vaccinée à Umm al-Fahm, une ville arabe du nord d’Israël qui, avec d’autres communautés arabes, est parmi les plus difficiles. affecté par le virus.

« Nous sommes en tête de file, et nous serons les premiers à échapper à la couronne! » Netanyahu a déclaré samedi dans un tweet avec un graphique de Our World in Data, un site Web de suivi de la vaccination publié par l’Université d’Oxford, qui a montré qu’Israël dépasse considérablement les États-Unis, le Canada et plusieurs pays européens dans sa campagne nationale de vaccination.

Mais le succès a entraîné des complications – que d’autres pays peuvent envier – qui menacent de retarder le gouvernement pour vacciner la majorité de la population d’ici mars, alors même que le virus menace de submerger les hôpitaux.

Israël, en concurrence avec les ministères de la Santé du monde entier, est en train de négocier pour acheter plus de vaccins ou accélérer la livraison des commandes existantes. Au moins un envoi d’un million de doses du vaccin Moderna arrivera en Israël début janvier, plutôt qu’en mars, comme initialement prévu, selon Channel 12 News. Mais des milliers de rendez-vous de vaccination déjà réservés devront encore être reportés, ont déclaré des responsables.

Le directeur général du Département de la santé, Chezy Levy, a déclaré ce week-end que, bien que le pays reste sur la bonne voie pour vacciner environ 2 millions de personnes d’ici la fin du mois de janvier, il s’attend à une pause de deux semaines dans la première dose de vaccinations pour réserver des fournitures pour le doses de suivi. pour les personnes âgées et immunodéprimées.

Israël s’est d’abord appuyé sur le vaccin Pfizer, fabriqué en Belgique et administré en deux doses sur plusieurs semaines. Levy a déclaré que le gouvernement « travaillait intensivement » avec les sociétés de vaccins pour fournir plus de doses.

Les responsables de la vaccination tentent de vaincre le nombre croissant d’infections. Avec des cas de covid-19 dépassant 6000 par jour et certains hôpitaux presque pleins, le pays vient d’entrer dans un troisième verrouillage national. Les experts préviennent que tout retard dans les taux de vaccination pourrait entraîner des hospitalisations et des décès supplémentaires.

Les administrateurs de la santé disent qu’ils reçoivent des messages contradictoires de la part du gouvernement sur la quantité d’inventaire disponible et la quantité à prévoir. Certains craignent que l’incertitude reflète la réticence des sociétés pharmaceutiques à envoyer davantage de vaccins en Israël, tandis que d’autres pays tentent de relancer leurs propres programmes.

Le ministère de la Santé a averti dimanche que l’attention accordée au succès initial d’Israël entrave ses efforts pour acheter des doses supplémentaires, selon les médias.

«Je pense que ce qui s’est passé, c’est que des entreprises comme Pfizer et Moderna sont sous la pression d’autres pays qui posent la question légitime: pourquoi Israël est-il capable de vacciner plus de 11% de sa population au cours des deux premières semaines? , pendant que nous travaillons encore sur quelque chose. comme 0,8 pour cent? a déclaré Yonatan Halevy, directeur de l’hôpital Shaare Zedek à Jérusalem, faisant référence à la couverture vaccinale américaine.

Un porte-parole de Pfizer a déclaré que la société pourrait devoir modifier les délais de livraison en fonction de la capacité de fabrication et d’autres variables, mais pas en raison de la pression extérieure.

« Nous avons rendu les doses de vaccin disponibles dès que possible sur la base des termes des accords actuels avec les pays individuels », a déclaré Andrew Widger, responsable des relations avec les médias mondiaux chez Pfizer au Royaume-Uni, dans un e-mail. « Ces accords n’affectent pas nos engagements à livrer à d’autres pays où nous avons des accords. »

Le succès du vaccin en Israël est rendu possible par sa petite taille (légèrement plus grande que celle du New Jersey) et l’efficacité du système de santé nationalisé, dans lequel les 9 millions de citoyens ont une carte d’identité et enregistrent leurs dossiers de santé électroniques auprès de l’un des quatre établissements de santé nationaux. du pays.

Israël tient également un registre national de vaccination, principalement pour les vaccinations infantiles, qui sera utilisé dans les semaines à venir pour suivre les progrès immédiats et à long terme du programme de vaccination contre le coronavirus.

Ces propriétés font à leur tour d’Israël un cas pilote attrayant pour les sociétés pharmaceutiques. Pfizer, qui a une forte présence dans le pays et une profonde compréhension de son système de soins de santé universel, considère Israël comme un « cas test », a déclaré Ran Nir-Paz, professeur agrégé de maladies infectieuses à l’hôpital Hadassah de Jérusalem, « une preuve de concept. pour montrer que les vaccins fonctionnent. «

Le déploiement rapide du programme de vaccination d’Israël a semé la confusion quant à savoir qui est autorisé à recevoir les injections. Les personnes de 60 ans et plus sont officiellement éligibles, mais les nouvelles et les médias sociaux ont rapporté des récits de jeunes receveurs et de VIP vaccinés.

« Certains ministres ont été vaccinés et nous avons des histoires anecdotiques de personnes de moins de 60 ans qui ont reçu le vaccin, se demandant comment cela s’est-il passé? » m’a dit Ronit Calderon-Margalit, professeur d’épidémiologie à la Hadassah-Hebrew University Braun School of Public Health. « Je ne sais pas exactement comment les priorités sont fixées, donc en ce sens il n’y a pas de transparence. »

Netanyahu compte sur le programme de vaccination pour renforcer sa popularité, qui a chuté pendant la pandémie. En plus de tweeter sur les progrès, le Premier ministre a à plusieurs reprises vanté ses contacts personnels avec les dirigeants de Pfizer et Moderna.

Mais à ce jour, la participation au programme n’a pas été polarisée par les schismes politiques qui divisent le pays. Selon Nir-Paz, cela a précédemment confirmé la popularité nationale du système de santé israélien «extrêmement socialiste», vieux de 70 ans.