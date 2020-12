Les chances sont «très élevées» que le programme mondial de livraison de vaccins contre le coronavirus aux pays pauvres échoue, forçant des milliards de personnes à attendre leurs vaccins au moins jusqu’en 2024, ont révélé des journaux internes consultés par Reuters.

On s’attend à ce que le programme COVAX de l’Organisation mondiale de la santé fournisse au moins deux milliards de doses de vaccin à 91 pays pauvres et à revenu intermédiaire en Afrique, en Asie et en Amérique latine d’ici la fin de 2021. Mais il s’avère que les personnes mêmes derrière le programme ne le font pas. t être pleinement convaincu qu’ils pourront accomplir la tâche à temps.

Le manque de fonds, les risques d’approvisionnement et les accords contractuels complexes sont les principaux obstacles auxquels le système est actuellement confronté, selon des documents internes de Gavi – une alliance de gouvernements, de fabricants de médicaments, d’organismes de bienfaisance et d’organismes internationaux, qui codirige COVAX avec l’OMS – ont révélé.

«Le risque de ne pas réussir à établir une installation COVAX est très élevé», lire un rapport discuté par le conseil d’administration de Gavi cette semaine, tel que cité par Reuters. Un document parmi les lots obtenus par l’agence indiquait clairement que cet échec pourrait laisser les habitants des pays pauvres sans vaccins Covid-19 jusqu’en 2024.

Le programme mondial de vaccination a été mis en place dans un court laps de temps et fonctionne maintenant en « territoire inexploré, » le rapport a souligné. «L’exposition actuelle au risque est considérée comme en dehors de l’appétit pour le risque jusqu’à ce que la taille des risques et les possibilités de les atténuer soient pleinement claires.»

Le programme a besoin de 7 milliards de dollars pour atteindre son objectif de vacciner au moins 20% des habitants des pays pauvres en 2021, mais ne dispose actuellement que de 2,1 milliards de dollars. Ses principaux sponsors sont le Royaume-Uni et l’UE ainsi que des donateurs privés, principalement la Fondation Bill et Melinda Gates.

COVAX prévoit de s’appuyer sur des vaccins moins chers qui n’ont pas encore été approuvés; et le système pourrait bien être déraillé si les prix montent en flèche ou s’il y a des retards dans l’approvisionnement, selon les documents.

Citigroup, que Gavi a embauché pour aider à atténuer les risques financiers, a déclaré dans une note qu’un autre problème majeur pour COVAX est que les clauses des contrats d’approvisionnement permettent aux pays de ne pas acheter de vaccins, réservés via le programme de l’OMS, s’ils trouvent des moyens plus rapides ou moins chers obtenir les médicaments.

L’installation COVAX pourrait également subir des pertes financières si les pays ne sont pas en mesure de payer les vaccins fournis ou si l’immunité du troupeau se développe trop rapidement, rendant les autres injections obsolètes, a déclaré Citigroup.

Interrogé sur les documents, un porte-parole de Gavi a déclaré à Reuters que l’organisme restait confiant dans le succès du programme COVAX. Cependant, il a ajouté «Il serait irresponsable de ne pas évaluer les risques inhérents à une entreprise aussi massive et complexe, et d’élaborer des politiques et des instruments pour atténuer ces risques.»

Lors d’un sommet du G20 en novembre, les dirigeants des plus grandes économies du monde ont reconnu le fait que la pandémie pourrait creuser le fossé entre les riches et les pauvres, promettant de ne ménager aucun effort pour fournir des vaccins contre les coronavirus à un prix abordable et équitable. « tout le monde » sur la planète. Ils ont dit qu’ils travailleraient pour «Protégez des vies, apportez un soutien en mettant un accent particulier sur les plus vulnérables.»

Afin de parvenir à une immunité collective à l’échelle mondiale, la majorité de la population doit devenir immunisée contre la maladie virale en étant infectée ou par la vaccination. Certaines recherches indiquent qu’il faudrait 65 à 75 pour cent de vaccinés pour arrêter la propagation du Covid-19, tandis que d’autres mettent le nombre plus élevé, à 80 ou 90 pour cent.

