Le programme de vaccination allemand va s’accélérer, mais la variante britannique contagieuse représente désormais 22% des cas, prévient le ministre de la Santé

Le ministre allemand de la Santé a déclaré que le pays recevrait 3,2 millions de vaccins supplémentaires contre le Covid-19 avant la fin du mois, permettant au service de santé d’accélérer les vaccinations au milieu de la propagation inquiétante de la variante britannique.

S’exprimant lors d’une conférence de presse mercredi, le ministre de la Santé Jens Spahn a offert l’espoir que le programme de vaccination du pays allait bientôt s’accélérer, mais a averti que la variante britannique la plus contagieuse de Covid-19 devenait plus répandue en Allemagne et représentait désormais 22% de toutes les infections. .

Nous sommes dans l’une des phases les plus difficiles de la pandémie pour l’Allemagne et l’Europe … [British] variante représentait six pour cent de tous les cas positifs il y a quelques semaines, il est maintenant de 22 pour cent.

« Nous devons nous attendre à ce que cette variante devienne bientôt la variante dominante pour nous aussi, » Spahn a noté, ajoutant que sa prévalence doublait chaque semaine.

Se concentrant sur les bonnes nouvelles, le ministre de la Santé a déclaré que le nombre de cas en Allemagne était toujours en baisse malgré la croissance de la variante britannique et que le pays pourrait bientôt accélérer son programme de vaccination.

Spahn a déclaré que les fabricants auraient dû livrer 10 millions de doses de vaccin d’ici la fin février, ce qui signifie « La campagne de vaccination peut désormais prendre de l’ampleur. » Actuellement, 6,8 millions ont été livrés.

Aussi sur rt.com La crise menace l’UE alors que Covid, le Brexit, les frontières et la Russie révèlent un leadership médiocre et des divisions majeures au cœur du bloc

Jusqu’à présent, seuls 3,5% de la population allemande ont reçu leur premier vaccin Covid-19 et seulement 2% ont reçu leur deuxième dose.

Les pays de l’UE ont connu des campagnes de vaccination bégayant, entravées par des approbations tardives et des retards de fabrication. En comparaison, près de 30% des adultes britanniques ont reçu au moins un coup de Covid-19.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!