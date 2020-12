GENÈVE (AP) – Le chef de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré vendredi que le programme de l’agence de santé des Nations Unies visant à aider à faire parvenir les vaccins COVID-19 à tous les pays dans le besoin, qu’ils soient riches ou pauvres, a eu accès à près de 2 milliards de doses de plusieurs »Candidats vaccins.

Le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que les accords signifient que quelque 190 pays et économies participant à l’initiative COVAX auront accès aux vaccins «au cours du premier semestre de l’année prochaine».

«C’est une nouvelle fantastique et une étape importante dans la santé mondiale», a déclaré Tedros, un Éthiopien qui porte son prénom, lors d’une conférence de presse à laquelle ont également participé COVAX et des leaders de l’industrie pharmaceutique.

L’OMS et ses partenaires de COVAX, l’alliance du vaccin Gavi et la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, «travaillaient sans relâche pour commencer la vaccination au début de l’année prochaine», a-t-il déclaré, soulignant que les vaccins ne remplaceraient pas mais compléteraient les techniques déjà prouvées pour aider à endiguer la propagation du virus.

«C’est le moment de se rassurer que la fin de la pandémie est en vue, mais en veillant à ne pas baisser la garde.» Dit Tedros.

Les dispositions relatives aux doses de vaccin comprennent les fabricants de produits pharmaceutiques britanniques et suédois AstraZeneca, la société américaine Johnson & Johnson et le Serum Institute of India, bien que des discussions avec d’autres soient en cours. Il n’inclut pas Moderna et Pfizer-BioNTech, qui ont commencé ou sont sur le point de lancer des campagnes de vaccination.

«Nous sommes certainement en discussion avec Pfizer et Moderna. Nous espérons pouvoir conclure des accords avec eux. Mais nous n’étions pas prêts ce matin », a déclaré le Dr Richard Hatchett, chef de la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. ‘Je dirais:’ Surveillez cet espace. ‘»

Hatchett a reconnu que les procédures réglementaires américaines, la nécessité de maintenir les vaccins Moderna et Pfizer à des températures inférieures à zéro et les problèmes de coût étaient «autant de problèmes dont on parle» avec les deux sociétés.

Le Dr Seth Berkley, le chef de l’alliance Gavi, a fait allusion à de récents rapports médiatiques – dont un de l’Associated Press – qui soulignaient des préoccupations croissantes concernant le manque de financement et de soutien pour COVAX et le fait que les pays moins développés pourraient être laissés pour compte.

« Nous avons encore besoin de plus de doses et oui, nous avons encore besoin de plus d’argent », a déclaré Berkley, « mais nous avons une voie claire pour obtenir les 2 milliards de doses initiales. »