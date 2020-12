Le président Donald Trump a joué au golf pour la quatrième fois au cours de son séjour à Mar-a-Lago alors que son emploi du temps indiquait qu’il travaillait « sans relâche pour le peuple américain ».

Le président est arrivé dans son club de golf lundi matin pour passer du temps sur les liens après avoir cédé et signé un paquet législatif de 900 milliards de dollars qui finance le gouvernement et fournit des secours COVID à ceux qui souffrent pendant la pandémie. Il est parti après environ quatre heures et demie dans son club.

Il a visité son terrain de golf international Trump à West Palm Beach pendant quatre des cinq jours qu’il a passés en Floride.

Le temps en Floride était parfait pour 18 trous – dans les années 60 avec un ciel partiellement nuageux et une brise légère – et Trump a profité de son séjour de vacances à la Maison Blanche d’hiver pour passer du temps à son activité de loisirs préférée.

Le président Donald Trump dans une voiturette de golf sur son parcours de golf de West Pal Beach lundi

Le président Trump joue au golf pour la quatrième fois depuis son arrivée en Floride

Le président Trump donne un double pouce aux supporters alors qu’il retourne à Mar-a-Lago après son match de golf

Le président Donald Trump se rend lundi matin sur son parcours de golf de West Palm Beach, regardant son téléphone pendant son cortège.

Le cortège du président Trump se dirige vers son terrain de golf

Calendrier public du président Trump pour lundi

Le programme public de Trump ne contient aucun événement mais comprend une note selon laquelle: « Pendant la période des fêtes, le président Trump continuera à travailler sans relâche pour le peuple américain. Son emploi du temps comprend de nombreuses réunions et appels.

Son emploi du temps a été ajouté depuis jeudi, sa première journée complète en Floride où il passe les fêtes de fin d’année avec sa famille.

La Maison Blanche n’a pas publié de détails sur le type de réunions et d’appels auxquels le président avait participé.

Le président n’est pas le seul membre de son administration en vacances – le vice-président Mike Pence est à Vail, au Colorado, et le secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin, est dans une station balnéaire de Cabo, au Mexique.

Le match de golf de Trump lundi survient après que le président a plié et signé le projet de loi de secours COVID / financement gouvernemental qu’il a menacé de mettre son veto – n’obtenant rien en échange du chaos qu’il menaçait.

Dans une déclaration accompagnant l’annonce de la signature, Trump a déclaré qu’il renvoyait le projet de loi au Congrès avec des lignes rouges à travers les dépenses qu’il souhaitait réduire. En outre, il a affirmé que le Sénat augmenterait le montant des chèques de relance à 2000 $, réviserait l’abrogation de l’article 230 qui protège les entreprises de technologie contre les poursuites générales et enquêterait sur la fraude électorale.

Les législateurs ont signalé qu’aucune de ces choses ne se produirait.

Les objets de dépense de Trump contiennent des éléments que sa propre administration a demandés dans sa proposition de budget. Le Congrès ajournera sa session le 3 janvier, laissant peu de temps aux législateurs pour répondre à l’une des demandes, et Trump lui-même est un président boiteux qui sera absent de ses fonctions dans 23 jours.

Trump a passé dimanche après-midi au téléphone avec Mnuchin et le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, a rapporté Axios, qui l’a persuadé de signer la législation.

Après que Trump a annoncé qu’il avait signé le projet de loi, la présidente du comité des crédits de la Chambre a déclaré que les réductions de dépenses proposées par le président étaient mortes à l’arrivée.

Un porte-parole de la représentante de New York Nita Lowey, dont le comité détient le pouvoir de la bourse fédérale, a déclaré que la version rouge de Trump de la législation radicale sur l’aide et le financement est « DOA ».

Le président Trump sur son golf Trump International Golf Course West Palm Beach dimanche après-midi

Le président a également demandé que, bien que le Congrès supprime ce qu’il appelle les dépenses inutiles, il augmente également les chèques directs pour les Américains des 600 $ déjà inclus dans le projet de loi à 2000 $.

« En tant que président, j’ai dit au Congrès que je souhaitais beaucoup moins de dépenses inutiles et plus d’argent pour le peuple américain sous la forme de chèques de 2000 dollars par adulte et de 600 dollars par enfant », a-t-il déclaré dans un communiqué annonçant sa signalisation dimanche soir.

Le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, a publié une déclaration applaudissant la loi de signature de Trump, mais n’a fait aucune mention des trois choses que Trump prétendait obliger le Sénat à faire.

«Je remercie le président d’avoir promulgué cet allégement dans la loi, ainsi que la législation de financement gouvernemental d’une année complète qui continuera la reconstruction et la modernisation de nos forces armées que son administration a défendues. Son leadership a empêché la fermeture du gouvernement à un moment où notre pays n’aurait pas pu se le permettre », a déclaré McConnell.

« Je suis heureux que le peuple américain reçoive cette aide indispensable alors que notre pays continue de lutter contre cette pandémie », a-t-il ajouté.

La Chambre se réunit lundi pour examiner un projet de loi qui portera les chèques de relance à 2 000 $. La présidente Nancy Pelosi a déclaré dimanche soir dans un communiqué que le président devrait aider à persuader les républicains de le soutenir.

Le Sénat devrait siéger mardi.

Trump a jeté les législateurs dans une boucle la semaine dernière avec sa demande soudaine de tripler le montant des chèques de relance et son rejet du projet de loi – qui contenait plusieurs demandes de financement de son administration – comme une « honte ».

Le président est resté largement à l’écart pendant que Mnuchin négociait avec les républicains et les démocrates pour parvenir à un accord final, que les deux chambres du Congrès ont adopté.

Les réticences de Trump à la signer ont entraîné la perte de 14 millions d’Américains de leurs allocations de chômage samedi soir et il pourrait y avoir un retard dans leur restitution maintenant que le président a signé la mesure.

Les démocrates ont critiqué Trump pour avoir traîné le processus.

« Le retard inutile du président pour approuver la législation de secours a coûté à des millions d’Américains une semaine d’assistance chômage liée à la pandémie dont ils ont désespérément besoin », a déclaré le président du comité des voies et moyens de la Chambre, Richard Neal, un démocrate du Massachusetts. Son blocage n’a fait qu’intensifier l’anxiété et les difficultés des travailleurs et des familles qui sont des dommages collatéraux dans ses jeux politiques. Désormais, les gens devront attendre encore plus longtemps que les paiements directs et autres aides vitales arrivent ».