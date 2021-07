Le gouvernement de Boris Johnson a annoncé un nouveau programme de tests pour les travailleurs de l’industrie alimentaire, permettant au personnel jugé essentiel à la chaîne d’approvisionnement d’éviter l’auto-isolement s’il est « pingé » par l’application NHS Covid.

À la suite d’une réunion d’urgence avec les patrons des supermarchés jeudi, les ministres ont déclaré que des sites de tests quotidiens seraient mis en place cette semaine – y compris dans les plus grands centres de distribution de supermarchés – pour permettre au personnel de continuer à travailler s’ils sont négatifs.

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a déclaré: « Nous travaillons en étroite collaboration avec l’industrie pour permettre au personnel de faire son travail essentiel en toute sécurité avec des tests quotidiens. »

Le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra) a déclaré que le programme serait déployé sur des centaines de sites la semaine prochaine, avec jusqu’à 500 sites concernés.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré que les tests de contact quotidiens des travailleurs du secteur alimentaire « aideront à minimiser les perturbations causées par l’augmentation des cas dans les semaines à venir, tout en garantissant que les travailleurs ne sont pas mis en danger ».

Cela survient alors que le gouvernement a révélé de nouvelles directives permettant aux personnes «nommées» occupant des emplois critiques d’éviter l’auto-isolement, alors que les chefs d’entreprise ont averti que l’économie pourrait «s’arrêter» en raison de la soi-disant pingdémie.

La nouvelle directive indique qu' »un nombre limité de travailleurs nommés » peut être en mesure d’ignorer les règles de quarantaine de 10 jours si l’auto-isolement entraînerait une « perturbation grave des services critiques ».

Mais la politique ne s’applique qu’aux travailleurs nommés si leur employeur a reçu une lettre du département gouvernemental concerné. « Il ne s’agit pas d’une exemption générale pour tous les travailleurs d’un secteur », indique le guide.

Les supermarchés, les entreprises de transport et les fabricants ont signalé des difficultés à maintenir leurs opérations, car le nombre de travailleurs à qui l’on a dit de rester à la maison après avoir été interrogés a dépassé les 600 000 en une semaine.

Helen Dickinson, directrice générale du British Retail Consortium, a déclaré qu’elle se félicitait du projet du gouvernement d’étendre les tests pour libérer le personnel de l’industrie alimentaire de l’auto-isolement.

« Les détaillants travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement pour identifier des centaines de sites de distribution clés qui bénéficieront du nouveau programme de test de contact quotidien », a déclaré Mme Dickinson.

« Il est absolument vital que le gouvernement rattrape le temps perdu et déploie ce nouveau programme le plus rapidement possible. Le gouvernement devra continuer à écouter les préoccupations du secteur de la vente au détail dans les prochains jours et doit être prêt à prendre d’autres mesures si nécessaire. »

Les ministres ont ignoré les appels des députés conservateurs à proposer les changements prévus aux règles d’auto-isolement. Le gouvernement s’en tient à son calendrier du 16 août pour libérer les adultes doublement vaccinés de l’obligation de mettre en quarantaine s’ils sont « pingé » par l’application.

Mark Harper, sceptique au verrouillage, a déclaré aux Communes: «Le danger est qu’un grand nombre de personnes supprimeront ou cesseront d’écouter l’application, puis nous arriverons au 16 août, elles ne recevront pas le conseil de passer un test PCR. Nous nous serons en fait rendus moins sûrs. »