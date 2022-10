Le programme de tennis remanié marque des points auprès des joueurs – Shaw Local

Qu’ils soient juste un peu plus grands que leur raquette de tennis ou qu’ils acquièrent des compétences pour jouer dans leur équipe de lycée, les joueurs de tous âges trouveront des occasions de perfectionner leurs compétences et de s’amuser avec le programme de tennis du St. Charles Park District au Norris Recreation Center.

Récemment, le programme de tennis de groupe junior pour les 4 à 18 ans a été reconstruit pour fournir plus de clarté aux parents et aux participants sur où commencer et comment progresser dans les rangs.

Bill Dahm, superviseur professionnel du tennis pour le district de St. Charles Park, a déclaré qu’il était temps de donner un nouveau regard au programme et de fournir une description plus claire des classes et des compétences acquises dans chaque cours. Les plus jeunes joueurs progressent avec des compétences de débutant en travaillant sur la coordination œil-main, en comprenant la terminologie du tennis et en participant à des fondamentaux amusants et adaptés à leur âge.

Le niveau suivant pour les 5 à 14 ans explore le développement de l’AVC et présente des exercices et des jeux de rallye. Dahm a déclaré qu’une fois que les joueurs commencent à mettre les mouvements appris dans une séquence de tirs, ils deviennent rapidement accros au jeu, appréciant les défis.

Au fur et à mesure que les élèves acquièrent des compétences, ils peuvent passer au niveau de jeu suivant. Des évaluations professionnelles gratuites sont disponibles pour aider les élèves et les parents avec le meilleur placement de programme pour chaque joueur.

Le groupe de tennis junior compte un grand nombre d’élèves de la cinquième à la huitième année. Dahn a déclaré que l’initiation des enfants au sport du tennis est très bénéfique, en particulier pour les aspects de camaraderie et d’esprit sportif du sport.

“Je dirai à tout le monde que le tennis est un sport pour la vie”, a déclaré Dahm. “C’est quelque chose qui peut être appris par n’importe qui à différents âges et points de départ.”

Dahm a vu plusieurs jeunes athlètes commencer leur carrière de tennis au cours de leurs années de collège et grâce à un travail acharné et à la pratique pour atteindre leurs objectifs, ils font partie de l’équipe de tennis du lycée.

Les techniques de tennis sont utilisées dans d’autres sports. Les joueurs de baseball et de softball remarqueront que leurs compétences de frappe et de lancer se transforment en coups puissants et en une excellente coordination au service, a déclaré Dahm. Ceux qui ont été impliqués dans la gymnastique et la natation peuvent également trouver du plaisir avec le tennis, a déclaré Dahm. Ces sports se concentrent sur la répétition et le mouvement et les joueurs verront ces attributs lorsqu’ils travailleront sur les habiletés de frappe et les volées.

“Une fois que les joueurs peuvent se rallier, ils voient à quel point le tennis est amusant”, a déclaré Dahm.

Et de nombreux événements amusants sont proposés sur le terrain. Les populaires Pizza & Play Fridays sont un excellent moyen pour les 12 à 18 ans de profiter d’une petite compétition et de passer du temps avec des amis. Il y a même quelques prix basés sur des exercices et des jeux.

Dahm et son équipe créent des tournois tout au long de l’année pour permettre aux joueurs d’avoir des opportunités de compétition amicales. Le 17 décembre, la nouvelle compétition est le tournoi à double élimination Ugly Sweater In-House pour les 8 à 18 ans.

Découvrez donc tout le plaisir prévu pour cet automne et cet hiver. C’est le moment idéal pour se rendre sur le terrain, travailler ses habiletés et s’amuser avec des amis.