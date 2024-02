Le programme de subventions pour les femmes noires fait l’objet de questions difficiles dans le cadre d’un procès clé anti-DEI

MIAMI (AP) — Une petite société de capital-risque a été confrontée mercredi à des questions difficiles de la part de juges conservateurs alors qu’elle défendait un programme de subventions pour les entreprises appartenant à des femmes noires dans un procès devenu emblématique d’un réaction juridique croissante contre les programmes de diversité des entreprises.

Le Fearless Fund, qui fournit un financement de démarrage aux entreprises appartenant à des femmes de couleur, demande à un panel de trois juges d’une cour d’appel fédérale américaine de lever une injonction contre l’un de ses programmes, le Strivers Grant Contest, qui fournit 20 000 $ à des entreprises détenues majoritairement par des femmes noires. Le groupe conservateur American Alliance for Equal Rights, a déposé une plainte l’automne dernier arguant que le programme discrimine les personnes d’autres races.

L’audience de mercredi à Miami vise à décider si la subvention restera suspendue pendant la durée du procès. Les questions posées par le panel de tendance conservatrice – composé de deux juges nommés par l’ancien président Donald Trump et d’un juge nommé par le président Barack Obama – suggèrent que le Fearless Fund aura une bataille difficile.

Le juge Kevin Newsom, nommé par Trump, a rejeté l’argument du Fearless Fund selon lequel les subventions sont protégées par le premier amendement parce qu’il s’agit de dons caritatifs. Il a demandé aux avocats du Fearless Fund si la même protection s’appliquerait à un concours ouvert uniquement aux candidats blancs. C’est une question fréquemment soulevée par Edward Blum, le militant conservateur qui dirige l’Alliance américaine pour l’égalité des droits et qui était à l’origine du Affaire de la Cour suprême qui a mis fin à l’action positive en matière d’admission à l’université.

“Je pense que c’est un oui ou un non assez simple”, a déclaré Newsom, l’interrompant lorsque l’avocat du Fearless Fund, Jason Schwartz, a commencé à répondre.

Schwartz a répondu qu’un concours réservé aux blancs organisé selon les mêmes paramètres serait effectivement protégé par le premier amendement.

« Même si cela me répugne, le premier amendement protège toute parole », a déclaré Schwartz.

Pressé d’expliquer en quoi le cas diffère d’une entreprise qui exclut les minorités, Schwartz a fait valoir que les dons de bienfaisance destinés à promouvoir une cause diffèrent des transactions commerciales telles que l’emploi et le logement.

L’Alliance américaine a fait valoir que le concours du Fearless Fund n’est pas un don de bienfaisance mais un contrat dont les exigences raciales violent l’article 1981 de la loi sur les droits civils de 1866, qui interdit la discrimination fondée sur la race lors de l’exécution des contrats. Il visait à l’origine à protéger les personnes formellement réduites en esclavage de l’exclusion économique.

L’affaire Fearless Fund est devenue un point de ralliement pour les militants des droits civiques qui affirment qu’une décision démantelant le programme mettrait en danger d’autres dons ou programmes destinés à aider les groupes défavorisés. Le Fearless Fund a été fondé pour remédier à l’énorme disparité raciale dans le financement des entreprises appartenant à des femmes de couleur. Par exemple, moins de 1 % du financement du capital-risque va à des entreprises appartenant à des femmes noires et hispaniques, selon le groupe de défense à but non lucratif digitalundivided.

« Moins de 1 % de tous les fonds de capital-risque vont à des femmes de couleur. Et donc nous sommes ici pour les combattre pour demander : pouvons-nous au moins avoir 1 % ? Ils disent, non, nous voulons tout le gâteau », a déclaré Ben Crump, un avocat des droits civiques qui représente également le Fearless Fund, lors d’une conférence de presse à l’issue de l’audience.

“C’est pourquoi cette affaire est si importante et si historique, car elle aura un effet dissuasif non seulement sur les femmes et les femmes de couleur, mais même sur la diversité en Amérique”, a-t-il déclaré.

Le Fearless Fund a été fondé avec le soutien d’entreprises de premier plan telles que JP Morgan Chase & Co., Bank of America et Mastercard, qui finance le concours Strivers Grant. Mais depuis le dépôt de la plainte, le Fearless Fund a eu du mal à obtenir de nouveaux investissements, a déclaré son cofondateur Arian Simone.

« Lorsque les gens entendent des procès, il arrive parfois qu’un esprit de peur les envahisse. Alors oui, nous avons été touchés financièrement par ce procès. Nous recherchions des investissements à plus de huit chiffres qui ont chuté au cours de l’automne dernier », Simone lors de la conférence de presse.

Devant le tribunal, Newsom exprime son scepticisme quant aux arguments du Fearless Fund selon lesquels ses subventions ne sont pas discriminatoires étant donné qu’il s’agit d’un petit acteur dans le secteur du financement à risque et que les propriétaires d’entreprises qui ne sont pas éligibles disposent de nombreux autres moyens d’accéder au capital.

« Ce que je ne pense pas vraiment comprendre ou comprendre, c’est qu’il semble que, au fond, la prémisse de votre argument est que, tant qu’il existe de nombreuses autres sources de financement, il n’y a pas d’avantages. en discriminant sur la base de la race, nous le pouvons », a déclaré Newsom.

Schwartz a fait valoir que les organismes de bienfaisance ont le droit de choisir quoi financer en fonction du problème qu’ils tentent de résoudre.

« Dans le contexte des petits dons, on ne peut pas dire que ce n’est pas correctif simplement parce que cela ne résout pas les problèmes de tout le monde », a déclaré Schwartz. “La réponse ne peut pas être donnée à tout le monde ni à personne.”

Un autre panel de la même cour d’appel a temporairement interrompu le Strivers Grant Context l’automne dernier, annulant la décision d’un tribunal inférieur qui avait refusé de le bloquer.

______

Olson a rapporté de New York.